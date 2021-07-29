Bursa Teknik Üniversitesi taban puanları! 2021 Bursa Teknik Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve BTÜ başarı sıralaması

İki milyonun üzerinde öğrencinin girdiği YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) bugün açıklandı. Sınav sonuçlarına erişen adaylar, başvuru yapacakları üniversiteler hakkında araştırmaya koyuldu. Üniversite taban puanları araştırmalarında Bursa Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması da gündeme geliyor. Bursa Teknik Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgileri haberimizde.

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.

2020

2019

2018

2017 Yer.

2020

2019

2018

2017 Başarı

Sırası

2020

2019

2018

2017 Taban

Puanı

2020

2019

2018

2017 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği SAY 75+2

70+2

60+2

— 77

72

62

— 62.375

72.110

83.700

— 441,08120

390,83548

358,82749

— BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80+2

70+2

60+2

60+2 82

72

62

62 84.353

85.474

84.300

81.967 416,18341

375,31798

358,08601

352,87811 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Endüstri Mühendisliği SAY 55+2

50+2

—

— 57

52

—

— 96.018

108.338

—

— 403,80812

352,73220

—

— BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 70+2

60+2

60+2

60+2 72

62

62

62 110.252

105.318

91.600

86.285 389,57363

355,51274

350,31624

348,16108 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mekatronik Mühendisliği SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 116.353

117.334

103.000

97.194 383,94990

344,87126

338,64886

337,08531 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mimarlık SAY 90+3

90+3

80+2

— 93

93

82

— 116.652

97.648

63.900

— 383,66275

362,80119

383,01379

— BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kimya Mühendisliği SAY 50+2

50+2

50+2

50+2 52

52

52

52 177.547

208.799

199.000

160.686 337,94539

291,14105

279,41914

286,41417