Çukurova Üniversitesi taban puanları tablosu! 2021 Çukurova Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

ÖSYM, iki milyonu aşkın üniversite adayının heyecanla beklediği YKS sonuçlarını erişime açtı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adayların gözü tercihlere çevrildi. Tercih işlemleri öncesinde ise üniversitelerin taban puanları araştırılmaya başladı. Çukurova Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. 2021 Çukurova Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri tablosunu bu başlık altından görebilirsiniz.
|Program Adı
|Öğr. S.
|Puan T.
|2021 Kont.
|O.B. Kont.
|2020 Başarı S.
|2020 Taban P.
|Ceyhan Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
|4
|SAY
|50
|2
|279000
|290.42576
|Ceyhan Veteriner Fakültesi
|5
|SAY
|60
|2
|119000
|381.90208
|Diş Hekimliği Fakültesi
|5
|SAY
|100
|3
|24400
|487.18114
|Eczacılık Fakültesi
|5
|SAY
|70
|2
|38800
|468.65496
|Eğitim Fakültesi
|Almanca Öğretmenliği
|4
|DİL
|50
|2
|40100
|317.40632
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
|4
|SAY
|20
|1
|Felsefe Grubu Öğretmenliği
|4
|EA
|20
|1
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|4
|SAY
|50
|2
|216000
|316.83245
|Fransızca Öğretmenliği
|4
|DİL
|40
|1
|51400
|282.94141
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|4
|SAY
|40
|1
|58900
|445.08981
|İngilizce Öğretmenliği
|4
|DİL
|90
|3
|12000
|414.59540
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|4
|SÖZ
|70
|2
|15300
|394.23389
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|4
|EA
|70
|2
|69700
|379.22673
|Sınıf Öğretmenliği
|4
|EA
|50
|2
|84400
|371.79410
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|4
|SÖZ
|50
|2
|44600
|362.46323
|Türkçe Öğretmenliği
|4
|SÖZ
|45
|2
|15900
|393.33790
|Fen-Edebiyat Fakültesi
|Arkeoloji
|4
|EA
|50
|2
|745000
|231.67904
|Biyoloji
|4
|SAY
|50
|2
|395000
|256.77216
|Fizik
|4
|SAY
|20
|1
|429000
|249.26056
|İstatistik
|4
|SAY
|30
|1
|438000
|247.34940
|İstatistik (KKTC Uyruklu)
|4
|SAY
|2
|590000
|223.31166
|Kimya
|4
|SAY
|20
|1
|340000
|270.82931
|Matematik
|4
|SAY
|60
|2
|246000
|303.47365
|Psikoloji
|4
|EA
|80
|2
|53200
|388.50942
|Türk Dili ve Edebiyatı
|4
|SÖZ
|80
|2
|117000
|327.27143
|Güzel Sanatlar Fakültesi
|Grafik
|4
|EA
|40
|1
|580000
|250.52485
|Tekstil ve Moda Tasarımı
|4
|EA
|35
|1
|620000
|245.48459
|Hukuk Fakültesi
|4
|EA
|190
|5
|16700
|421.00966
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Ekonometri
|4
|EA
|70
|2
|767000
|229.48422
|Ekonometri (İngilizce)
|4
|EA
|60
|2
|713000
|234.90379
|İktisat
|4
|EA
|100
|3
|557000
|253.41611
|İktisat (İngilizce)
|4
|EA
|50
|2
|331000
|291.14021
|İşletme
|4
|EA
|100
|3
|431000
|272.32651
|İşletme (İÖ)
|4
|EA
|80
|2
|576000
|251.03498
|İşletme (İngilizce)
|4
|EA
|50
|2
|249000
|310.76070
|Maliye
|4
|EA
|60
|2
|395000
|278.59516
|Maliye (İÖ)
|4
|EA
|60
|2
|563000
|252.64393
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
|4
|EA
|60
|2
|291000
|300.11700
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
|4
|EA
|40
|1
|187000
|329.63387
|İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
|4
|SÖZ
|145
|4
|95800
|335.18144
|İlahiyat (İÖ)
|4
|SÖZ
|125
|4
|191000
|305.85159
|İlahiyat (M.T.O.K.)
|4
|SÖZ
|15
|...
|----
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)
|4
|SÖZ
|15
|...
|----
|İletişim Fakültesi
|Gazetecilik
|4
|SÖZ
|60
|2
|299000
|282.92977
|İletişim Bilimleri
|4
|SÖZ
|60
|2
|296000
|283.40410
|Radyo, Televizyon ve Sinema
|4
|SÖZ
|60
|2
|157000
|314.77132
|Kozan İşletme Fakültesi
|İşletme
|4
|EA
|40
|1
|916000
|216.19928
|Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
|4
|SAY
|65
|2
|240000
|306.09595
|İç Mimarlık (KKTC Uyruklu)
|4
|SAY
|2
|...
|----
|Mimarlık
|4
|SAY
|90
|3
|138000
|365.90519
|Peyzaj Mimarlığı
|4
|SAY
|70
|2
|405000
|254.42638
|Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
|4
|SAY
|70
|2
|57900
|446.13756
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ)
|4
|SAY
|70
|2
|78700
|422.28922
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|4
|SAY
|2
|...
|----
|Biyomedikal Mühendisliği
|4
|SAY
|60
|2
|283000
|289.06583
|Çevre Mühendisliği
|4
|SAY
|15
|1
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
|4
|SAY
|70
|2
|68300
|434.34397
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ)
|4
|SAY
|70
|2
|92500
|407.51117
|Endüstri Mühendisliği
|4
|SAY
|70
|2
|139000
|364.52630
|İnşaat Mühendisliği
|4
|SAY
|80
|2
|244000
|304.48379
|İnşaat Mühendisliği (İÖ)
|4
|SAY
|50
|2
|Jeoloji Mühendisliği
|4
|SAY
|15
|1
|Maden Mühendisliği
|4
|SAY
|20
|1
|Makine Mühendisliği (İngilizce)
|4
|SAY
|80
|2
|118000
|382.08855
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ)
|4
|SAY
|80
|2
|161000
|348.81766
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|4
|SAY
|1
|Otomotiv Mühendisliği
|4
|SAY
|60
|2
|266000
|295.52848
|Tekstil Mühendisliği
|4
|SAY
|20
|1
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik
|4
|SAY
|80
|2
|202000
|323.94992
|Hemşirelik
|4
|SAY
|160
|4
|125000
|376.14850
|Spor Bilimleri Fakültesi
|Spor Yöneticiliği
|4
|EA
|50
|2
|424000
|273.39045
|Su Ürünleri Fakültesi
|Su Ürünleri Mühendisliği
|4
|SAY
|20
|1
|588000
|223.62732
|Tıp Fakültesi
|6
|SAY
|245
|7
|8850
|512.41220
|Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu)
|6
|SAY
|1
|31200
|478.21614
|Ziraat Fakültesi
|Bahçe Bitkileri
|4
|SAY
|50
|2
|328000
|274.43347
|Bitki Koruma
|4
|SAY
|50
|2
|256000
|299.21320
|Gıda Mühendisliği
|4
|SAY
|30
|1
|Tarım Ekonomisi
|4
|EA
|45
|2
|462000
|267.22476
|Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
|4
|SAY
|30
|1
|421000
|250.95094
|Tarla Bitkileri
|4
|SAY
|50
|2
|391000
|257.69352
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
|4
|SAY
|30
|1
|438000
|247.44924
|Zootekni
|4
|SAY
|40
|1
|534000
|230.55997
|Program Adı
|Öğr. S.
|Puan T.
|2021 Kont.
|O.B. Kont.
|2020 Başarı S.
|2020 Taban P.
|Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Ağız ve Diş Sağlığı
|2
|TYT
|70
|2
|423000
|308.45150
|Anestezi
|2
|TYT
|75
|2
|295000
|334.19120
|Anestezi (İÖ)
|2
|TYT
|60
|2
|391000
|313.99989
|Diş Protez Teknolojisi
|2
|TYT
|70
|2
|765000
|287.80425
|Fizyoterapi
|2
|TYT
|70
|2
|598000
|307.74333
|İlk ve Acil Yardım
|2
|TYT
|75
|2
|274000
|339.72770
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|2
|TYT
|70
|2
|777000
|288.81540
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
|2
|TYT
|60
|2
|692000
|272.62775
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|2
|TYT
|75
|2
|493000
|318.15879
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ)
|2
|TYT
|60
|2
|454000
|303.27169
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|2
|TYT
|75
|2
|459000
|302.51479
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)
|2
|TYT
|60
|2
|702000
|293.82903
|Yaşlı Bakımı
|2
|TYT
|70
|2
|1038000
|259.04718
|Adana Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
|2
|TYT
|80
|2
|651000
|277.20486
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
|2
|TYT
|80
|2
|840000
|257.82309
|Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
|2
|TYT
|70
|2
|1071000
|237.84124
|Çocuk Gelişimi
|2
|TYT
|75
|2
|594000
|283.91482
|Çocuk Gelişimi (İÖ)
|2
|TYT
|60
|2
|1045000
|263.25512
|Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)
|2
|TYT
|70
|2
|985000
|245.03635
|Elektrik
|2
|TYT
|60
|2
|1061000
|257.33214
|Elektrik (İÖ)
|2
|TYT
|50
|2
|1365000
|237.87045
|Elektrik (KKTC Uyruklu)
|2
|TYT
|2
|...
|----
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Uzaktan Öğretim)
|2
|TYT
|40
|1
|1552000
|222.48363
|Elektronik Teknolojisi
|2
|TYT
|50
|2
|1301000
|239.39215
|Emlak Yönetimi
|2
|TYT
|55
|2
|1372000
|214.73399
|İç Mekan Tasarımı
|2
|TYT
|55
|2
|786000
|262.92341
|İç Mekan Tasarımı (İÖ)
|2
|TYT
|55
|2
|1071000
|237.84619
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
|2
|TYT
|30
|1
|1283000
|221.29781
|İnşaat Teknolojisi
|2
|TYT
|60
|2
|958000
|247.41109
|İnşaat Teknolojisi (İÖ)
|2
|TYT
|60
|2
|1218000
|226.16301
|Makine
|2
|TYT
|65
|2
|1192000
|244.85812
|Makine (İÖ)
|2
|TYT
|55
|2
|1232000
|225.16280
|Moda Tasarımı
|2
|TYT
|45
|2
|1155000
|231.01351
|Moda Tasarımı (İÖ)
|2
|TYT
|35
|1
|1401000
|212.57193
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|2
|TYT
|80
|2
|1073000
|237.71557
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
|2
|TYT
|80
|2
|1330000
|217.80864
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim)
|2
|TYT
|50
|2
|1420000
|211.22632
|Otomotiv Teknolojisi
|2
|TYT
|40
|1
|1237000
|248.11208
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
|2
|TYT
|55
|2
|1081000
|236.98890
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ)
|2
|TYT
|55
|2
|1363000
|215.34549
|Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
|2
|TYT
|50
|2
|...
|----
|Tekstil Teknolojisi
|2
|TYT
|25
|1
|1253000
|223.54695
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
|2
|TYT
|60
|2
|1543000
|218.82875
|Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Coğrafi Bilgi Sistemleri
|2
|TYT
|30
|1
|1445000
|209.42371
|Elektrik
|2
|TYT
|35
|1
|1140000
|232.24569
|Elektronik Teknolojisi
|2
|TYT
|40
|1
|1649000
|216.82970
|Makine
|2
|TYT
|35
|1
|1343000
|216.86026
|Tekstil Teknolojisi
|2
|TYT
|30
|1
|1579000
|200.01480
|Aladağ Meslek Yüksekokulu
|Avcılık ve Yaban Hayatı
|2
|TYT
|40
|1
|1271000
|222.23107
|Madencilik Teknolojisi
|2
|TYT
|20
|1
|1654000
|194.40366
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
|2
|TYT
|40
|1
|955000
|247.61022
|Ceyhan Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
|2
|TYT
|60
|2
|1095000
|235.89600
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|2
|TYT
|70
|2
|1653000
|194.49539
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
|2
|TYT
|30
|1
|Elektrik
|2
|TYT
|55
|2
|1610000
|218.98090
|İnşaat Teknolojisi
|2
|TYT
|50
|2
|1531000
|203.34601
|İnşaat Teknolojisi (İÖ)
|2
|TYT
|50
|2
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|2
|TYT
|60
|2
|1595000
|198.89491
|Pazarlama
|2
|TYT
|30
|1
|1736000
|180.26875
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
|2
|TYT
|55
|2
|748000
|266.75686
|Tarım Makineleri
|2
|TYT
|30
|1
|...
|----
|İmamoğlu Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Teknolojisi
|2
|TYT
|40
|1
|1342000
|216.92888
|Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
|2
|TYT
|30
|1
|Laboratuvar Teknolojisi
|2
|TYT
|55
|2
|1110000
|255.34207
|Karaisalı Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
|2
|TYT
|40
|1
|1670000
|214.32200
|Bilgisayar Programcılığı
|2
|TYT
|60
|2
|1586000
|220.40690
|Harita ve Kadastro
|2
|TYT
|50
|2
|1061000
|238.70790
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|2
|TYT
|60
|2
|1111000
|234.56120
|Makine
|2
|TYT
|60
|2
|1582000
|199.79125
|Seracılık
|2
|TYT
|25
|1
|Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
|2
|TYT
|30
|1
|Kozan Meslek Yüksekokulu
|Bahçe Tarımı
|2
|TYT
|40
|1
|1699000
|190.12444
|Bankacılık ve Sigortacılık
|2
|TYT
|50
|2
|1225000
|225.63324
|Bilgisayar Programcılığı
|2
|TYT
|55
|2
|1233000
|225.03858
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|2
|TYT
|60
|2
|1696000
|190.50078
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|2
|TYT
|40
|1
|1570000
|200.69802
|Yerel Yönetimler
|2
|TYT
|50
|2
|1713000
|188.19701
|Pozantı Meslek Yüksekokulu
|Bahçe Tarımı
|2
|TYT
|20
|1
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|2
|TYT
|40
|1
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|2
|TYT
|25
|1
|1631000
|196.25407
|Tufanbeyli Meslek Yüksekokulu
|Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
|2
|TYT
|40
|1
|1719000
|187.29021
|Yumurtalık Meslek Yüksekokulu
|Dış Ticaret
|2
|TYT
|50
|2
|1701000
|189.91129
|Organik Tarım
|2
|TYT
|25
|1
|Su Altı Teknolojisi
|2
|TYT
|25
|1
|1155000
|231.06661
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|2
|TYT
|45
|2
|1569000
|200.70583