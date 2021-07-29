Demiroğlu Bilim Üniversitesi YKS taban puanları! 2021 Demiroğlu Bilim Üniversitesi 2 ve 4 yıllık lisans ön lisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

ÖSYM, iki milyonu aşkın üniversite adayının heyecanla beklediği YKS sonuçlarını erişime açtı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adayların gözü tercihlere çevrildi. Tercih işlemleri öncesinde ise üniversitelerin taban puanları araştırılmaya başladı. Demiroğlu Bilim Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. 2021 Demiroğlu Bilim Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sırlamaları ve yüzdelik dilimleri tablosunu bu başlık altından görebilirsiniz.
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu)
|SAY
|2
|2
|361,37180
|384,77463
|---
|---
|---
|---
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli)
|SAY
|5
|5
|215,61181
|242,22371
|---
|---
|---
|---
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (Burslu)
|EA
|11
|11
|356,77148
|381,88050
|---
|---
|---
|---
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (%50 İndirimli)
|EA
|59
|59
|262,80873
|344,06923
|---
|---
|---
|---
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu/Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu)
|SAY
|14
|14
|363,20987
|389,80954
|---
|---
|---
|---
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu/Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (%25 İndirimli)
|SAY
|76
|76
|245,28176
|314,81170
|---
|---
|---
|---
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu/Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|20
|20
|339,44502
|378,67521
|---
|---
|---
|---
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu/Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|20
|20
|230,12334
|281,13378
|---
|---
|---
|---
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik (Burslu)
|SAY
|6
|6
|367,56037
|380,49829
|---
|---
|---
|---
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)
|SAY
|34
|34
|252,40351
|338,79415
|---
|---
|---
|---
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik (Burslu)
|SAY
|5
|5
|321,58202
|327,11847
|---
|---
|---
|---
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik (%50 İndirimli)
|SAY
|25
|25
|266,02988
|303,02721
|---
|---
|---
|---
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)
|SAY
|6
|6
|293,75633
|363,19716
|---
|---
|---
|---
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)
|SAY
|34
|34
|228,45374
|287,10608
|---
|---
|---
|---
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yönetimi (Burslu)
|EA
|2
|2
|293,99218
|294,11472
|---
|---
|---
|---
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli)
|EA
|10
|4
|218,45792
|251,74679
|---
|---
|---
|---
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (Burslu)
|SAY
|14
|14
|510,67889
|518,54020
|---
|---
|---
|---
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (%50 İndirimli)
|SAY
|76
|76
|483,74757
|494,46030
|---
|---
|---
|---