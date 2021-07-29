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Haberler Eğitim Haberleri 2021 Erciyes Üniversitesi taban puanları! Erciyes Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamalar
Giriş Tarihi: 29.7.2021 08:47 Son Güncelleme: 29.7.2021 08:56

2021 Erciyes Üniversitesi taban puanları! Erciyes Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamalar

2021 Erciyes Üniversitesi taban puanları! Erciyes Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamalar

ÖSYM, yüz binlerce öğrencinin katılım sağladığı YKS sonuçlarını bu sabah açıkladı. Sınav sonuçları ve netlerini öğrenen adaylar, tercihleri hakkında fikir edinmek için üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. Erciyes Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. İşte, 2021 Erciyes Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sırlamaları ve yüzdelik dilimleri tablosu ve merak edilen veriler…

ÖSYM tarafından bu sabah Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları erişime açıldı. Sınav sonuçları ve puanları hakkında bilgi edinen öğrenciler, tercih işlemleri öncesinde eğitim görmeyi arzuladıkları üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri hakkında araştırma yapmaya başladı. Erciyes Üniversitesi Üniversitesi taban puanları da en çok araştırılan üniversiteler arasında yer alıyor. 2021 Erciyes Üniversitesi Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve üniversite başarı sırlaması tablosu haberimizde yer alıyor. İşte, YKS sonuçları sonrası gözlerin çevrildiği Erciyes Üniversitesi Üniversitesi taban puanları!

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI!

Üniversiteye girmek isteyen adaylar üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla gündem olan Erciyes Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar şöyle;

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversite adayları 2021 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında bilgi alabiliyorlar. Erciyes Üniversitesi taban puanlarına haberimizde ulaşabilirsiniz.

103510014 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi SAY 110 110 484,60454 509,30879 3 3 478,65430 482,18634
103510023 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Eczacılık Fakültesi/Eczacılık Fakültesi SAY 90 90 466,81438 489,56014 3 3 445,86539 458,58350
103590350 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Çerkez Dili ve Kültürü SÖZ 30 31 195,13072 376,54943 1 0 --- ---
103510129 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Çin Dili ve Edebiyatı DİL 40 41 364,41285 421,46709 1 0 --- ---
103590182 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Çin Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) DİL 1 0 --- --- --- --- --- ---
103590351 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Ermeni Dili ve Kültürü DİL 20 1 264,41612 264,41612 1 0 --- ---
103510905 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Felsefe EA 60 62 229,17857 379,18296 2 0 --- ---
103590346 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İbrani Dili ve Kültürü DİL 25 19 212,70175 449,87584 1 0 --- ---
103510147 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 70 72 373,79674 408,50726 2 0 --- ---
103530196 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL 70 72 353,91045 409,17400 2 0 --- ---
103510156 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Japon Dili ve Edebiyatı DİL 40 41 368,38027 413,37447 1 0 --- ---
103510174 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Kore Dili ve Edebiyatı DİL 40 41 352,52849 431,01134 1 0 --- ---
103530406 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Kore Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL 40 41 327,77590 351,56161 1 0 --- ---
103510192 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Rus Dili ve Edebiyatı DİL 50 52 306,18075 349,41500 2 0 --- ---
103530415 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Rus Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL 50 52 266,61879 326,24151 2 0 --- ---
103510208 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi SÖZ 70 72 240,41164 372,43466 2 0 --- ---
103530363 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi (İÖ) SÖZ 60 62 224,98755 359,01659 2 0 --- ---
103510898 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji EA 70 72 255,85666 353,13695 2 0 --- ---
103530399 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ) EA 60 62 235,08734 298,09951 2 0 --- ---
103510217 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Tarih SÖZ 80 81 298,87471 353,57599 2 1 292,19357 292,19357
103530099 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ) SÖZ 80 82 263,86121 352,46341 2 0 --- ---
103510226 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80 80 317,40670 400,26458 2 2 283,91409 306,62889
103530106 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 80 82 284,29342 402,87533 2 0 --- ---
103590184 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Halkbilimi SÖZ 40 41 242,04277 353,99645 1 0 --- ---
103510041 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50 50 316,90023 375,58748 2 2 284,15368 288,06967
103510059 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 60 438,95015 469,89545 2 2 421,27288 430,51599
103510068 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği DİL 70 70 407,81397 452,21546 2 2 342,44493 357,58750
103510774 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60 60 380,56477 420,71252 2 2 338,16355 350,12974
103510077 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği EA 60 60 371,45316 408,73342 2 2 323,48824 354,58156
103510086 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 60 61 360,33795 414,53383 2 1 321,68875 321,68875
103510095 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 60 388,97310 440,25031 2 2 339,18749 349,59319
103510102 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY 40 41 247,52990 274,84553 1 0 --- ---
103510111 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Biyoloji SAY 30 31 253,85682 332,88160 1 0 --- ---
103510138 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Fizik SAY 20 21 241,91674 258,58565 1 0 --- ---
103510165 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Kimya SAY 30 31 258,79744 334,74441 1 0 --- ---
103510183 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Matematik SAY 80 81 276,81518 364,54640 2 1 267,97255 267,97255
103590347 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Havacılık Elektrik ve Elektroniği SAY 60 60 363,91280 431,35251 2 2 278,52343 290,50913
103590348 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Havacılık Elektrik ve Elektroniği (İÖ) SAY 40 40 343,70013 363,15396 1 1 254,26682 254,26682
103511075 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Havacılık Yönetimi EA 70 70 328,60390 352,38053 2 2 226,91697 236,93496
103530539 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Havacılık Yönetimi (İÖ) EA 60 61 304,64789 326,97779 2 1 226,73681 226,73681
103511093 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Havacılık Yönetimi (KKTC Uyruklu) EA 1 0 --- --- --- --- --- ---
103590343 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Uçak Gövde ve Motor Bakımı SAY 60 60 398,10275 438,24116 2 2 337,80450 342,03049
103590344 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Uçak Gövde ve Motor Bakımı (İÖ) SAY 40 40 370,81788 396,82846 1 1 304,67666 304,67666
103511109 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Uçak Mühendisliği SAY 60 60 457,59963 494,32766 2 2 433,89034 451,52236
103590276 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Uçak Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 3 1 380,04011 380,04011 --- --- --- ---
103510235 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 210 210 421,93248 460,45219 6 6 392,62273 413,49957
103510244 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat EA 90 93 241,76637 302,16418 3 0 --- ---
103530115 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İÖ) EA 50 52 230,86171 293,15910 2 0 --- ---
103510253 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme EA 90 92 252,89415 354,69451 3 1 228,09010 228,09010
103530124 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İÖ) EA 50 52 235,81162 342,23726 2 0 --- ---
103510262 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye EA 80 82 270,03185 329,61573 2 0 --- ---
103530372 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye (İÖ) EA 70 72 243,51754 279,36996 2 0 --- ---
103510862 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 80 80 290,31172 345,25848 2 2 235,98499 254,14918
103510695 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler EA 80 81 271,89635 346,46042 2 1 218,27219 218,27219
103510271 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 200 200 343,01043 427,19562 5 5 297,04614 325,79446
103530203 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 150 151 318,21091 358,39834 4 3 240,07282 290,15467
103510289 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik SÖZ 85 88 260,15003 349,70910 3 0 --- ---
103530133 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (İÖ) SÖZ 85 88 235,21858 314,80601 3 0 --- ---
103590353 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) SÖZ 50 29 204,08318 367,14614 2 0 --- ---
103510677 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 85 88 281,94689 355,15736 3 0 --- ---
103530424 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) SÖZ 85 88 252,22579 310,32995 3 0 --- ---
103590354 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) SÖZ 50 39 197,90402 303,82559 2 0 --- ---
103510298 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 85 88 280,71630 393,22916 3 0 --- ---
103530284 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) SÖZ 85 88 252,67856 408,31108 3 0 --- ---
103590355 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) SÖZ 50 51 195,64283 302,50496 2 0 --- ---
103510305 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık SAY 100 103 356,53987 424,13883 3 0 --- ---
103510314 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama SAY 80 82 244,68615 277,66542 2 0 --- ---
103510323 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği SAY 85 85 412,33547 464,81006 3 3 324,90011 377,14575
103530221 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 85 87 373,70811 410,93246 3 1 286,25344 286,25344
103510686 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği SAY 70 72 288,58742 374,81070 2 0 --- ---
103530212 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği (İÖ) SAY 40 8 284,23903 356,25508 1 0 --- ---
103510332 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği SAY 15 0 --- --- 1 0 --- ---
103510341 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 85 85 384,17645 437,26654 3 3 291,08709 314,34401
103530142 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 85 88 345,06990 376,27659 3 0 --- ---
103510359 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği SAY 85 88 325,51520 412,72431 3 0 --- ---
103530266 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İÖ) SAY 85 88 294,73393 324,13058 3 0 --- ---
103510914 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstriyel Tasarım Mühendisliği SAY 30 11 285,93989 320,43872 1 0 --- ---
103510853 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 40 8 284,22130 334,60847 1 0 --- ---
103510368 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği SAY 40 14 284,90909 359,12173 1 0 --- ---
103510765 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Harita Mühendisliği SAY 65 8 291,62955 326,43397 2 0 --- ---
103510377 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği SAY 100 84 283,23518 389,12092 3 0 --- ---
103530151 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 80 5 284,35138 343,27281 2 0 --- ---
103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği SAY 100 103 323,19666 391,76284 3 0 --- ---
103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 80 82 292,05648 319,71182 2 0 --- ---
103510729 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği SAY 60 62 314,82849 439,61351 2 0 --- ---
103530257 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği (İÖ) SAY 60 56 283,35370 345,00013 2 0 --- ---
103510402 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Tekstil Mühendisliği SAY 20 21 287,11496 324,26085 1 0 --- ---
103510826 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik SAY 80 80 367,06699 434,87235 2 2 337,33862 338,78207
103510835 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 200 200 360,61155 468,48870 5 5 317,14447 336,40779
103510844 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri SAY 30 31 245,89052 343,93857 1 0 --- ---
103510747 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma SAY 35 35 275,06226 305,99355 1 1 230,72646 230,72646
103510889 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Biyosistem Mühendisliği SAY 30 31 258,34965 314,35013 1 0 --- ---
103510871 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Tarımsal Biyoteknoloji SAY 20 21 229,31713 310,96670 1 0 --- ---
103590183 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Tarımsal Biyoteknoloji (KKTC Uyruklu) SAY 1 0 --- --- --- --- --- ---
103510756 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 30 31 242,58334 334,43351 1 0 --- ---
103590352 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 20 21 232,75617 242,58899 1 0 --- ---
103510817 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Zootekni SAY 20 21 229,25894 263,10333 1 0 --- ---
103510411 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi SAY 280 280 507,20058 529,36908 7 7 502,11146 506,19229
103510923 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği EA 30 31 229,59293 287,86025 1 0 --- ---
103590181 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Turizm Rehberliği DİL 60 62 286,88244 387,82809 2 0 --- ---
103510429 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Veteriner Fakültesi/Veteriner Fakültesi SAY 80 80 401,93257 447,05649 2 2 347,60114 352,68251

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