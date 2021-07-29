2021 Erciyes Üniversitesi taban puanları! Erciyes Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamalar

ÖSYM tarafından bu sabah Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları erişime açıldı. Sınav sonuçları ve puanları hakkında bilgi edinen öğrenciler, tercih işlemleri öncesinde eğitim görmeyi arzuladıkları üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri hakkında araştırma yapmaya başladı. Erciyes Üniversitesi Üniversitesi taban puanları da en çok araştırılan üniversiteler arasında yer alıyor. 2021 Erciyes Üniversitesi Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve üniversite başarı sırlaması tablosu haberimizde yer alıyor. İşte, YKS sonuçları sonrası gözlerin çevrildiği Erciyes Üniversitesi Üniversitesi taban puanları!
Üniversiteye girmek isteyen adaylar üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla gündem olan Erciyes Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar şöyle;
2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversite adayları 2021 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında bilgi alabiliyorlar. Erciyes Üniversitesi taban puanlarına haberimizde ulaşabilirsiniz.
|103510014
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi
|SAY
|110
|110
|484,60454
|509,30879
|3
|3
|478,65430
|482,18634
|103510023
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Eczacılık Fakültesi/Eczacılık Fakültesi
|SAY
|90
|90
|466,81438
|489,56014
|3
|3
|445,86539
|458,58350
|103590350
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Çerkez Dili ve Kültürü
|SÖZ
|30
|31
|195,13072
|376,54943
|1
|0
|---
|---
|103510129
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Çin Dili ve Edebiyatı
|DİL
|40
|41
|364,41285
|421,46709
|1
|0
|---
|---
|103590182
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Çin Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu)
|DİL
|1
|0
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|103590351
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Ermeni Dili ve Kültürü
|DİL
|20
|1
|264,41612
|264,41612
|1
|0
|---
|---
|103510905
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Felsefe
|EA
|60
|62
|229,17857
|379,18296
|2
|0
|---
|---
|103590346
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İbrani Dili ve Kültürü
|DİL
|25
|19
|212,70175
|449,87584
|1
|0
|---
|---
|103510147
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı
|DİL
|70
|72
|373,79674
|408,50726
|2
|0
|---
|---
|103530196
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ)
|DİL
|70
|72
|353,91045
|409,17400
|2
|0
|---
|---
|103510156
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Japon Dili ve Edebiyatı
|DİL
|40
|41
|368,38027
|413,37447
|1
|0
|---
|---
|103510174
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Kore Dili ve Edebiyatı
|DİL
|40
|41
|352,52849
|431,01134
|1
|0
|---
|---
|103530406
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Kore Dili ve Edebiyatı (İÖ)
|DİL
|40
|41
|327,77590
|351,56161
|1
|0
|---
|---
|103510192
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Rus Dili ve Edebiyatı
|DİL
|50
|52
|306,18075
|349,41500
|2
|0
|---
|---
|103530415
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Rus Dili ve Edebiyatı (İÖ)
|DİL
|50
|52
|266,61879
|326,24151
|2
|0
|---
|---
|103510208
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi
|SÖZ
|70
|72
|240,41164
|372,43466
|2
|0
|---
|---
|103530363
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi (İÖ)
|SÖZ
|60
|62
|224,98755
|359,01659
|2
|0
|---
|---
|103510898
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji
|EA
|70
|72
|255,85666
|353,13695
|2
|0
|---
|---
|103530399
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ)
|EA
|60
|62
|235,08734
|298,09951
|2
|0
|---
|---
|103510217
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Tarih
|SÖZ
|80
|81
|298,87471
|353,57599
|2
|1
|292,19357
|292,19357
|103530099
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ)
|SÖZ
|80
|82
|263,86121
|352,46341
|2
|0
|---
|---
|103510226
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80
|80
|317,40670
|400,26458
|2
|2
|283,91409
|306,62889
|103530106
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
|SÖZ
|80
|82
|284,29342
|402,87533
|2
|0
|---
|---
|103590184
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Halkbilimi
|SÖZ
|40
|41
|242,04277
|353,99645
|1
|0
|---
|---
|103510041
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|50
|50
|316,90023
|375,58748
|2
|2
|284,15368
|288,06967
|103510059
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|60
|60
|438,95015
|469,89545
|2
|2
|421,27288
|430,51599
|103510068
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği
|DİL
|70
|70
|407,81397
|452,21546
|2
|2
|342,44493
|357,58750
|103510774
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60
|60
|380,56477
|420,71252
|2
|2
|338,16355
|350,12974
|103510077
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği
|EA
|60
|60
|371,45316
|408,73342
|2
|2
|323,48824
|354,58156
|103510086
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|61
|360,33795
|414,53383
|2
|1
|321,68875
|321,68875
|103510095
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|60
|388,97310
|440,25031
|2
|2
|339,18749
|349,59319
|103510102
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Astronomi ve Uzay Bilimleri
|SAY
|40
|41
|247,52990
|274,84553
|1
|0
|---
|---
|103510111
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Biyoloji
|SAY
|30
|31
|253,85682
|332,88160
|1
|0
|---
|---
|103510138
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Fizik
|SAY
|20
|21
|241,91674
|258,58565
|1
|0
|---
|---
|103510165
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Kimya
|SAY
|30
|31
|258,79744
|334,74441
|1
|0
|---
|---
|103510183
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Matematik
|SAY
|80
|81
|276,81518
|364,54640
|2
|1
|267,97255
|267,97255
|103590347
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Havacılık Elektrik ve Elektroniği
|SAY
|60
|60
|363,91280
|431,35251
|2
|2
|278,52343
|290,50913
|103590348
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Havacılık Elektrik ve Elektroniği (İÖ)
|SAY
|40
|40
|343,70013
|363,15396
|1
|1
|254,26682
|254,26682
|103511075
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Havacılık Yönetimi
|EA
|70
|70
|328,60390
|352,38053
|2
|2
|226,91697
|236,93496
|103530539
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Havacılık Yönetimi (İÖ)
|EA
|60
|61
|304,64789
|326,97779
|2
|1
|226,73681
|226,73681
|103511093
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Havacılık Yönetimi (KKTC Uyruklu)
|EA
|1
|0
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|103590343
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Uçak Gövde ve Motor Bakımı
|SAY
|60
|60
|398,10275
|438,24116
|2
|2
|337,80450
|342,03049
|103590344
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Uçak Gövde ve Motor Bakımı (İÖ)
|SAY
|40
|40
|370,81788
|396,82846
|1
|1
|304,67666
|304,67666
|103511109
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Uçak Mühendisliği
|SAY
|60
|60
|457,59963
|494,32766
|2
|2
|433,89034
|451,52236
|103590276
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Uçak Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
|SAY
|3
|1
|380,04011
|380,04011
|---
|---
|---
|---
|103510235
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi
|EA
|210
|210
|421,93248
|460,45219
|6
|6
|392,62273
|413,49957
|103510244
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat
|EA
|90
|93
|241,76637
|302,16418
|3
|0
|---
|---
|103530115
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İÖ)
|EA
|50
|52
|230,86171
|293,15910
|2
|0
|---
|---
|103510253
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme
|EA
|90
|92
|252,89415
|354,69451
|3
|1
|228,09010
|228,09010
|103530124
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İÖ)
|EA
|50
|52
|235,81162
|342,23726
|2
|0
|---
|---
|103510262
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye
|EA
|80
|82
|270,03185
|329,61573
|2
|0
|---
|---
|103530372
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye (İÖ)
|EA
|70
|72
|243,51754
|279,36996
|2
|0
|---
|---
|103510862
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
|80
|80
|290,31172
|345,25848
|2
|2
|235,98499
|254,14918
|103510695
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler
|EA
|80
|81
|271,89635
|346,46042
|2
|1
|218,27219
|218,27219
|103510271
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat
|SÖZ
|200
|200
|343,01043
|427,19562
|5
|5
|297,04614
|325,79446
|103530203
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ)
|SÖZ
|150
|151
|318,21091
|358,39834
|4
|3
|240,07282
|290,15467
|103510289
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik
|SÖZ
|85
|88
|260,15003
|349,70910
|3
|0
|---
|---
|103530133
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (İÖ)
|SÖZ
|85
|88
|235,21858
|314,80601
|3
|0
|---
|---
|103590353
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (Uzaktan Öğretim)
|SÖZ
|50
|29
|204,08318
|367,14614
|2
|0
|---
|---
|103510677
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|85
|88
|281,94689
|355,15736
|3
|0
|---
|---
|103530424
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
|SÖZ
|85
|88
|252,22579
|310,32995
|3
|0
|---
|---
|103590354
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim)
|SÖZ
|50
|39
|197,90402
|303,82559
|2
|0
|---
|---
|103510298
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema
|SÖZ
|85
|88
|280,71630
|393,22916
|3
|0
|---
|---
|103530284
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ)
|SÖZ
|85
|88
|252,67856
|408,31108
|3
|0
|---
|---
|103590355
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim)
|SÖZ
|50
|51
|195,64283
|302,50496
|2
|0
|---
|---
|103510305
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık
|SAY
|100
|103
|356,53987
|424,13883
|3
|0
|---
|---
|103510314
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama
|SAY
|80
|82
|244,68615
|277,66542
|2
|0
|---
|---
|103510323
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|85
|85
|412,33547
|464,81006
|3
|3
|324,90011
|377,14575
|103530221
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
|SAY
|85
|87
|373,70811
|410,93246
|3
|1
|286,25344
|286,25344
|103510686
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği
|SAY
|70
|72
|288,58742
|374,81070
|2
|0
|---
|---
|103530212
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği (İÖ)
|SAY
|40
|8
|284,23903
|356,25508
|1
|0
|---
|---
|103510332
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği
|SAY
|15
|0
|---
|---
|1
|0
|---
|---
|103510341
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|85
|85
|384,17645
|437,26654
|3
|3
|291,08709
|314,34401
|103530142
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
|SAY
|85
|88
|345,06990
|376,27659
|3
|0
|---
|---
|103510359
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği
|SAY
|85
|88
|325,51520
|412,72431
|3
|0
|---
|---
|103530266
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İÖ)
|SAY
|85
|88
|294,73393
|324,13058
|3
|0
|---
|---
|103510914
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
|SAY
|30
|11
|285,93989
|320,43872
|1
|0
|---
|---
|103510853
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Enerji Sistemleri Mühendisliği
|SAY
|40
|8
|284,22130
|334,60847
|1
|0
|---
|---
|103510368
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği
|SAY
|40
|14
|284,90909
|359,12173
|1
|0
|---
|---
|103510765
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Harita Mühendisliği
|SAY
|65
|8
|291,62955
|326,43397
|2
|0
|---
|---
|103510377
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği
|SAY
|100
|84
|283,23518
|389,12092
|3
|0
|---
|---
|103530151
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ)
|SAY
|80
|5
|284,35138
|343,27281
|2
|0
|---
|---
|103510395
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği
|SAY
|100
|103
|323,19666
|391,76284
|3
|0
|---
|---
|103530169
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ)
|SAY
|80
|82
|292,05648
|319,71182
|2
|0
|---
|---
|103510729
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|60
|62
|314,82849
|439,61351
|2
|0
|---
|---
|103530257
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği (İÖ)
|SAY
|60
|56
|283,35370
|345,00013
|2
|0
|---
|---
|103510402
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Tekstil Mühendisliği
|SAY
|20
|21
|287,11496
|324,26085
|1
|0
|---
|---
|103510826
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik
|SAY
|80
|80
|367,06699
|434,87235
|2
|2
|337,33862
|338,78207
|103510835
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik
|SAY
|200
|200
|360,61155
|468,48870
|5
|5
|317,14447
|336,40779
|103510844
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri
|SAY
|30
|31
|245,89052
|343,93857
|1
|0
|---
|---
|103510747
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma
|SAY
|35
|35
|275,06226
|305,99355
|1
|1
|230,72646
|230,72646
|103510889
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Biyosistem Mühendisliği
|SAY
|30
|31
|258,34965
|314,35013
|1
|0
|---
|---
|103510871
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Tarımsal Biyoteknoloji
|SAY
|20
|21
|229,31713
|310,96670
|1
|0
|---
|---
|103590183
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Tarımsal Biyoteknoloji (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1
|0
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|103510756
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri
|SAY
|30
|31
|242,58334
|334,43351
|1
|0
|---
|---
|103590352
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
|SAY
|20
|21
|232,75617
|242,58899
|1
|0
|---
|---
|103510817
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Zootekni
|SAY
|20
|21
|229,25894
|263,10333
|1
|0
|---
|---
|103510411
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi
|SAY
|280
|280
|507,20058
|529,36908
|7
|7
|502,11146
|506,19229
|103510923
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği
|EA
|30
|31
|229,59293
|287,86025
|1
|0
|---
|---
|103590181
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Turizm Rehberliği
|DİL
|60
|62
|286,88244
|387,82809
|2
|0
|---
|---
|103510429
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Veteriner Fakültesi/Veteriner Fakültesi
|SAY
|80
|80
|401,93257
|447,05649
|2
|2
|347,60114
|352,68251
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