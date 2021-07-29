Erzurum Teknik Üniversitesi taban puanları 2021! 2021 Erzurum Teknik Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

İki milyonun üzerinde öğrencinin girdiği YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) bugün açıklandı. Sınav sonuçlarına erişen adaylar, başvuru yapacakları üniversiteler hakkında araştırmaya koyuldu. Üniversite taban puanları araştırmalarında Erzurum Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması da gündeme geliyor. Erzurum Teknik Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgileri haberimizde.
|Program Adı
|Öğr. S.
|Puan T.
|2021 Kont.
|O.B. Kont.
|2020 Başarı S.
|2020 Taban P.
|Edebiyat Fakültesi
|Felsefe
|4
|EA
|25
|1
|970000
|209.02105
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
|4
|DİL
|60
|2
|36800
|328.06008
|Psikoloji
|4
|EA
|70
|2
|108000
|360.57201
|Tarih
|4
|SÖZ
|60
|2
|500000
|250.52481
|Tarih (İÖ)
|4
|SÖZ
|40
|1
|786000
|213.21516
|Türk Dili ve Edebiyatı
|4
|SÖZ
|60
|2
|359000
|272.32221
|Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
|4
|SÖZ
|50
|2
|596000
|237.41343
|Fen Fakültesi
|Matematik
|4
|SAY
|30
|1
|389000
|258.10501
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|4
|SAY
|50
|2
|450000
|245.05634
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
|4
|EA
|25
|1
|936000
|214.13735
|İşletme
|4
|EA
|25
|1
|891000
|218.54902
|Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
|4
|SAY
|70
|2
|247000
|303.20817
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
|4
|SAY
|40
|1
|...
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|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|4
|SAY
|50
|2
|Endüstri Mühendisliği
|4
|SAY
|30
|1
|İnşaat Mühendisliği
|4
|SAY
|30
|1
|Makine Mühendisliği
|4
|SAY
|20
|1
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
|4
|SAY
|50
|2
|...
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|Hemşirelik
|4
|SAY
|60
|2
|...
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