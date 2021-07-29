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Haberler Eğitim Haberleri Erzurum Teknik Üniversitesi taban puanları 2021! 2021 Erzurum Teknik Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 29.7.2021 09:13 Son Güncelleme: 29.7.2021 09:13

Erzurum Teknik Üniversitesi taban puanları 2021! 2021 Erzurum Teknik Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Erzurum Teknik Üniversitesi taban puanları 2021! 2021 Erzurum Teknik Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteli olmaya hazırlanan yüz binlerce aday üniversite tercih işlemleri için kolları sıvadı. Adaylar, hedeflerindeki üniversitelerin taban puanları, yüzdelik dilimleri, sıralamaları ve kontenjanları için araştırma yapıyor. Bu kapsamda Erzurum Teknik Üniversitesi taban puanları da araştırılıyor. 2021 Erzurum Teknik Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması haberimizde yer alıyor. İşte Erzurum Teknik Üniversitesi sıralama ve puanları!

İki milyonun üzerinde öğrencinin girdiği YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) bugün açıklandı. Sınav sonuçlarına erişen adaylar, başvuru yapacakları üniversiteler hakkında araştırmaya koyuldu. Üniversite taban puanları araştırmalarında Erzurum Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması da gündeme geliyor. Erzurum Teknik Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgileri haberimizde.

Program Adı Öğr. S. Puan T. 2021 Kont. O.B. Kont. 2020 Başarı S. 2020 Taban P.
Edebiyat Fakültesi
Felsefe 4 EA 25 1 970000 209.02105
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) 4 DİL 60 2 36800 328.06008
Psikoloji 4 EA 70 2 108000 360.57201
Tarih 4 SÖZ 60 2 500000 250.52481
Tarih (İÖ) 4 SÖZ 40 1 786000 213.21516
Türk Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 60 2 359000 272.32221
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 SÖZ 50 2 596000 237.41343
Fen Fakültesi
Matematik 4 SAY 30 1 389000 258.10501
Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAY 50 2 450000 245.05634
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat 4 EA 25 1 936000 214.13735
İşletme 4 EA 25 1 891000 218.54902
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 70 2 247000 303.20817
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 40 1 ... ----
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 50 2
Endüstri Mühendisliği 4 SAY 30 1
İnşaat Mühendisliği 4 SAY 30 1
Makine Mühendisliği 4 SAY 20 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik 4 SAY 50 2 ... ----
Hemşirelik 4 SAY 60 2 ... ----
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Erzurum Teknik Üniversitesi taban puanları 2021! 2021 Erzurum Teknik Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
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