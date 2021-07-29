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Haberler Eğitim Haberleri Eskişehir Osmangazi taban puanları güncellendi! 2021 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 29.7.2021 09:22 Son Güncelleme: 29.7.2021 09:22

Eskişehir Osmangazi taban puanları güncellendi! 2021 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Eskişehir Osmangazi taban puanları güncellendi! 2021 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteli olmaya hazırlanan yüz binlerce aday üniversite tercih işlemleri için kolları sıvadı. Adaylar, hedeflerindeki üniversitelerin taban puanları, yüzdelik dilimleri, sıralamaları ve kontenjanları için araştırma yapıyor. Bu kapsamda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi taban puanları da araştırılıyor. 2021 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması haberimizde yer alıyor. İşte Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sıralama ve puanları!

ÖSYM, iki milyonu aşkın üniversite adayının heyecanla beklediği YKS sonuçlarını erişime açtı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adayların gözü tercihlere çevrildi. Tercih işlemleri öncesinde ise üniversitelerin taban puanları araştırılmaya başladı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. 2021 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri tablosunu bu başlık altından görebilirsiniz.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisans Bölümleri Taban Puanları

Program Adı Öğr. S. Puan T. 2021 Kont. O.B. Kont. 2020 Başarı S. 2020 Taban P.
Diş Hekimliği Fakültesi 5 SAY 100 3 23300 488.69864
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 SAY 50 2 199000 325.72034
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAY 50 2 63300 440.04835
İngilizce Öğretmenliği 4 DİL 60 2 9070 428.56412
Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZ 60 2 15400 394.20354
Özel Eğitim Öğretmenliği 4 SÖZ 90 3 9780 405.72790
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 EA 70 2 58200 385.66261
Sınıf Öğretmenliği 4 EA 50 2 80500 373.68981
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 SÖZ 40 1 44100 362.80811
Fen-Edebiyat Fakültesi
Biyoloji 4 SAY 30 1 330000 273.77233
Fizik 4 SAY 25 1 368000 263.30446
İstatistik 4 SAY 50 2 361000 265.15596
Karşılaştırmalı Edebiyat 4 DİL 60 2 28700 354.71655
Kimya 4 SAY 30 1 311000 279.47854
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri 4 SAY 70 2 239000 306.42347
Tarih 4 SÖZ 80 2 142000 319.00500
Türk Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 80 2 95700 335.23549
Hukuk Fakültesi 4 EA 60 2 ... ----
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat 4 EA 100 3 411000 275.68835
İktisat (İÖ) 4 EA 90 3 518000 258.83738
İşletme 4 EA 80 2 377000 281.81900
İşletme (İÖ) 4 EA 80 2 471000 265.75476
Maliye 4 EA 80 2 327000 292.10315
Maliye (İÖ) 4 EA 60 2 448000 269.53129
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA 60 2 177000 333.18582
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA 50 2 285000 301.63326
Uluslararası İlişkiler 4 EA 60 2 204000 323.95230
Uluslararası İlişkiler (İÖ) 4 EA 50 2 301000 297.88540
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat 4 SÖZ 125 4 74400 344.76993
İlahiyat (İÖ) 4 SÖZ 108 3 158000 314.32129
İlahiyat (M.T.O.K.) 4 SÖZ 15 ... ----
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) 4 SÖZ 12 ... ----
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 90 3 46700 459.11547
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 100 3 55100 449.34327
Endüstri Mühendisliği 4 SAY 100 3 76200 425.24833
Endüstri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 4 SAY 2 194000 328.49734
İnşaat Mühendisliği 4 SAY 100 3 197000 327.02873
Kimya Mühendisliği 4 SAY 60 2 171000 342.05939
Maden Mühendisliği 4 SAY 20 1
Makine Mühendisliği 4 SAY 100 3 93900 406.01265
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 4 SAY 60 2 188000 331.82838
Mimarlık 4 SAY 100 3 98000 401.72383
Uçak Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 60 2 ... ----
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik 4 SAY 80 2 194000 328.55950
Hemşirelik 4 SAY 130 4 118000 382.62085
Sağlık Yönetimi 4 EA 70 2 318000 294.10045
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı 4 SÖZ 70 2 94000 335.91508
Tıp Fakültesi 6 SAY 250 7 7370 515.73517
Turizm Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 SÖZ 50 2 24200 381.53082
Turizm İşletmeciliği 4 EA 60 2 548000 254.68987
Turizm İşletmeciliği (İÖ) 4 EA 40 1 617000 245.84124
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri 4 SAY 35 1 354000 266.87502
Gıda Mühendisliği 4 SAY 30 1 ... ----
Tarımsal Biyoteknoloji 4 SAY 40 1 438000 247.41715
Tarla Bitkileri 4 SAY 45 2 391000 257.62303
Zootekni 4 SAY 30 1 427000 249.69687

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans Bölümleri Taban Puanları

Program Adı Öğr. S. Puan T. 2021 Kont. O.B. Kont. 2020 Başarı S. 2020 Taban P.
Eskişehir Meslek Yüksekokulu
Çevre Koruma ve Kontrol 2 TYT 50 2 832000 258.58073
Makine 2 TYT 60 2 642000 278.22488
Mekatronik 2 TYT 60 2 612000 281.82750
Uçak Teknolojisi 2 TYT 40 1 ... ----
Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu
Atçılık ve Antrenörlüğü 2 TYT 40 1 1207000 226.99591
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İlk ve Acil Yardım 2 TYT 70 2 368000 341.14455
Optisyenlik 2 TYT 70 2 660000 297.73950
Ortopedik Protez ve Ortez 2 TYT 70 2 491000 297.77918
Ortopedik Protez ve Ortez (KKTC Uyruklu) 2 TYT 2 ... ----
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 TYT 70 2 670000 275.08895
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 TYT 70 2 589000 284.55917
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 TYT 70 2 495000 322.66003
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 TYT 70 2 420000 308.91921
Yaşlı Bakımı 2 TYT 75 2 1315000 244.98289
Yaşlı Bakımı 2 TYT 75 2 956000 259.34946
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 65 2 562000 287.99877
İnşaat Teknolojisi 2 TYT 55 2 1084000 236.77261
Makine 2 TYT 50 2 1316000 241.23712
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT 50 2 1165000 230.23934
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Eskişehir Osmangazi taban puanları güncellendi! 2021 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
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