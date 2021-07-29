Galatasaray Üniversitesi 2021 taban puanları - Galatasaray Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

İki milyonun üzerinde öğrencinin girdiği YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) bugün açıklandı. Sınav sonuçlarına erişen adaylar, başvuru yapacakları üniversiteler hakkında araştırmaya koyuldu. Üniversite taban puanları araştırmalarında Galatasaray Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması da gündeme geliyor. Galatasaray Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgileri haberimizde.
Galatasaray Üniversitesi Lisans Bölümleri Taban Puanları
|Program Adı
|Öğr. S.
|Puan T.
|2021 Kont.
|O.B. Kont.
|2020 Başarı S.
|2020 Taban P.
|Fen-Edebiyat Fakültesi
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|Felsefe (Fransızca)
|4
|EA
|30
|1
|16200
|422.00980
|Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca)
|4
|DİL
|30
|1
|3160
|474.47637
|Matematik (Fransızca)
|4
|SAY
|30
|1
|38600
|468.86276
|Sosyoloji (Fransızca)
|4
|EA
|30
|1
|8260
|442.23664
|Hukuk Fakültesi (Fransızca)
|4
|EA
|25
|1
|90
|530.91347
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
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|İktisat (Fransızca)
|4
|EA
|30
|1
|1670
|484.81930
|İşletme (Fransızca)
|4
|EA
|30
|1
|1380
|489.26964
|Siyaset Bilimi (Fransızca)
|4
|EA
|30
|1
|3090
|470.26551
|Uluslararası İlişkiler (Fransızca)
|4
|EA
|30
|1
|1920
|481.45021
|İletişim Fakültesi (Fransızca)
|4
|SÖZ
|30
|1
|1160
|460.83237
|Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi
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|Bilgisayar Mühendisliği (Fransızca)
|4
|SAY
|30
|1
|5590
|520.34824
|Endüstri Mühendisliği (Fransızca)
|4
|SAY
|30
|1
|10100
|509.81191