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Haberler Eğitim Haberleri Gastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanları-kontenjanları 2021! Gastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları!
Giriş Tarihi: 29.7.2021 11:16 Son Güncelleme: 29.7.2021 11:16

Gastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanları-kontenjanları 2021! Gastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları!

Gastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanları-kontenjanları 2021! Gastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları!

ÖSYM tarafından YKS sonuçları açıklanmasıyla beraber Gastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanları merak ediliyor. Yaklaşık 2 milyon öğrencinin katılım gösterdiği ve 5 Ağustos tarihinde başlayacak olan YKS tercih işlemleri öncesinde adaylar 2021 Gastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları araştırmasına çıktı. Herhangi bir üniversitesinin yemek alanında eğitim görmek isteyen adaylar o üniversitenin taban puanı, kontenjanı ve sıralamasına göre tercih oluşturacak. Peki Gastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanları açıklandı mı? İşte, 2021 Gastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

Yaklaşık 2 milyonu aşkın öğrencinin katılım gösterdiği YKS sonuçları bu sabah saatleri itibariyle açıldı. ÖSYM'nin resmi sitesinden gelen duyuruya göre 5 Ağustos'ta tercihler başlayacak. Yüksek puanla öğrenci alan Gastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanları ise bu noktada merak edilmeye başlandı. ÖSYM tarafından erişime açılan yapılan duyuruya göre YKS sonrası Gastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanları ve kontenjanları şekilleniyor. İşte, 2021 Uluslararası İlişkiler taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI TABAN PUANLARI 2021 KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yemek ile ilgili meslekler için en çok ilgi gören Gastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanları da sınava katılan öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. YKS tercih maratonunda, geçtiğimiz yıllara ilişkin Uluslararası İlişkiler taban puanları ile başarı sıralamaları, öğrenciler için rehberlik edecek.

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2020
2019
2018
2017		 Yer.
2020
2019
2018
2017		 Başarı
Sırası
2020
2019
2018
2017		 Taban
Puanı
2020
2019
2018
2017
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu)		 SÖZ 9+0
5+0
5+0
4+0		 9
5
5
4		 1.178
868
508
35.007		 460,30923
465,04208
460,80436
422,19079
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 SÖZ 11+0
7+0
6+0
6+0		 11
7
6
6		 1.565
959
900
2.734		 451,96613
462,85239
447,90919
470,15693
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu)		 SÖZ 7+0
4+0
4+0
4+0		 7
4
4
4		 2.414
1.949
2.330
32.179		 440,03885
446,09815
428,31581
425,50582
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Burslu)		 SÖZ 10+0
8+0
7+0
6+0		 10
8
7
6		 3.295
3.772
8.070
42.659		 432,36781
431,32706
402,83620
414,34613
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Burslu)		 SÖZ 9+0
5+0
5+0
4+0		 9
5
5
4		 3.824
2.211
3.650
13.197		 428,64008
443,42850
419,75448
433,39519
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu)		 SÖZ 7+0
4+0

 7
4

 4.272
6.410

 425,77266
419,60447
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Burslu)		 SÖZ 7+0
4+0
4+0
4+0		 7
4
4
4		 5.125
3.871
4.690
15.794		 421,41522
430,71348
414,60587
428,61728

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Burslu)		 SÖZ 8+0
4+0
4+0
 8
4
4
 6.536
7.988
16.800
 415,55223
414,62687
385,38783
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 SÖZ 10+0
7+0
7+0
6+0		 10
7
7
6		 6.650
2.974
10.100
32.703		 415,09975
436,91180
397,64400
405,52385
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Burslu)		 SÖZ 13+0
8+0
8+0
7+0		 13
8
8
7		 8.869
6.350
6.960
12.964		 408,13618
419,79592
406,27520
433,86191
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İZMİR) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Burslu)		 SÖZ 8+0
6+0
6+0
5+0		 8
6
6
5		 9.602
9.508
22.900
91.487		 406,21051
410,56088
377,56489
382,44888
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Burslu)		 SÖZ 12+0
7+0
6+0
6+0		 12
7
6
6		 9.959
6.894
10.900
21.734		 405,31655
417,91966
395,74098
419,11701
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) SÖZ 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 10.885
12.978
14.800
25.342		 403,18631
403,28841
388,56138
414,38690
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Burslu)		 SÖZ 5+0
3+0
3+0
5+0		 5
3
3
5		 13.432
4.428
1.590
57.564		 397,73165
427,78644
436,57362
382,80768
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Burslu)		 SÖZ 13+0
9+0
8+0
 13
9
8
 15.047
11.549
15.800
 394,68491
406,03179
387,00710
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) SÖZ 60+2
60+2
50+2
50+2		 62
62
52
52		 15.613
16.675
18.300
31.564		 393,77794
397,31184
383,29411
406,86155
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 SÖZ 9+0


 9


 18.813


 388,78609
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) SÖZ 50+2
40+1
30+1
 52
41
31
 24.225
26.442
34.100
 381,53082
385,30798
366,53705

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Burslu)		 SÖZ 10+0
6+0
5+0
4+0		 10
6
5
4		 24.783
8.820
12.200
13.529		 380,85764
412,22858
393,28417
432,75342
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANTALYA) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 SÖZ 6+0
4+0
4+0
6+0		 6
4
4
6		 25.734
26.033
30.600
44.948		 379,72770
385,76051
369,53999
393,37986
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Burslu)		 SÖZ 10+0
7+0
7+0
 10
7
7
 25.957
5.816
10.700
 379,46242
421,82812
396,28927
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu)		 SÖZ 9+0
4+0
4+0
4+0		 9
4
4
4		 25.985
10.758
15.400
128.006		 379,44262
407,69837
387,65661
367,67862
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Burslu)		 SÖZ 10+0
6+0

 10
6

 27.367
29.226

 377,86848
382,60661
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Burslu)		 SÖZ 11+0
7+0
7+0
6+0		 11
7
7
6		 27.448
12.501
14.500
33.508		 377,76875
404,19569
389,15652
404,61870
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Burslu)		 SÖZ 12+0
8+0
7+0
7+0		 12
8
7
7		 27.753
15.286
18.700
37.808		 377,41196
399,31573
382,81864
400,10055
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Burslu)		 SÖZ 8+0
4+0
4+0
 8
4
4
 29.551
21.761
31.000
 375,53037
390,55439
369,16064
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) SÖZ 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 30.891
29.949
38.000
55.502		 374,17430
381,89700
363,29003
384,42186
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) SÖZ 64+2
58+2
58+2
58+2		 66
60
60
60		 31.098
26.217
26.000
38.201		 373,99714
385,55087
374,00260
399,73845
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Burslu)		 SÖZ 9+0


 9


 31.958


 373,14233
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) SÖZ 55+2
50+2
40+1
 57
52
41
 32.392
33.972
44.800
 372,71157
378,31959
358,36943
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Burslu)		 SÖZ 12+0
7+0
6+0
 12
7
6
 32.961
25.788
43.000
 372,16321
386,01672
359,58159
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) SÖZ 60+2
60+2

 62
62

 35.326
33.127

 369,96002
379,04037
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) SÖZ 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 37.226
41.233
48.300
59.384		 368,28703
372,69471
356,10429
381,38928
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) SÖZ 50+2
40+1
20+1
 52
41
21
 37.349
43.626
51.600
 368,17821
370,98457
354,02889
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Burslu)		 SÖZ 11+0
7+0
6+0
6+0		 11
7
6
6		 39.084
18.315
36.300
114.317		 366,73737
395,03020
364,70466
372,70588
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Burslu)		 SÖZ 8+0
5+0
4+0
 8
5
4
 39.289
27.161
45.000
 366,59829
384,61933
358,22953
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Burslu)		 SÖZ 8+0
5+0
4+0
5+0		 8
5
4
5		 41.596
45.430
60.000
85.942		 364,74446
369,78094
349,22075
362,91850
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) SÖZ 60+2
60+2
50+2
50+2		 62
62
52
52		 43.545
46.940
49.600
62.736		 363,24505
368,69801
355,28077
378,81867
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Burslu)		 SÖZ 9+0


 9


 43.637


 363,16778
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) SÖZ 50+2
50+2
40+1
40+1		 52
52
41
41		 45.024
45.587
41.900
53.152		 362,16524
369,66697
360,38137
386,31865
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) SÖZ 60+2
60+2
50+2
50+2		 62
62
52
52		 45.355
49.507
58.500
69.663		 361,93047
367,10762
350,08134
373,76956
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Burslu)		 SÖZ 4+0


 4


 46.749


 360,91591
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) SÖZ 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 47.444
52.792
55.600
64.938		 360,42794
365,11760
351,65167
377,21188
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Burslu)		 SÖZ 9+0
5+0
4+0
6+0		 9
5
4
6		 47.649
33.484
37.500
70.266		 360,27839
378,73439
363,69431
373,37011
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) SÖZ 60+2
60+2
60+2
40+1		 62
62
62
41		 48.273
52.685
65.200
138.117		 359,88561
365,17682
346,52377
364,26410
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) SÖZ 60+2
60+2

 62
62

 48.318
57.131

 359,85957
362,54707
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) SÖZ 60+2
60+2
60+2
55+2		 62
62
62
57		 50.926
58.994
74.400
75.090		 358,15955
361,49394
342,21136
370,02250
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SÖZ 31+0
20+0
18+0
16+0		 31
20
18
16		 51.640
52.156
61.200
145.569		 357,70528
365,49750
348,58873
361,91152
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(İÖ)		 SÖZ 80+2
90+3
100+3
100+3		 82
93
103
103		 54.822
60.133
81.100
83.296		 355,66137
360,88478
339,26372
364,59104
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(NEVŞEHİR) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Burslu)		 SÖZ 11+0
6+0
6+0
 11
6
6
 58.492
78.192
118.000
 353,39621
351,96436
325,42871
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) SÖZ 60+2
60+2
50+2
50+2		 62
62
52
52		 58.729
67.677
90.000
201.629		 353,25309
356,92810
335,61571
346,68635
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) SÖZ 55+2
50+2
45+2
45+2		 57
52
47
47		 60.791
64.731
90.000
214.247		 352,07718
358,43803
335,59468
343,70976
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) SÖZ 60+2
50+2
40+1
 62
52
41
 61.189
72.131
90.200
 351,85181
354,69424
335,54168
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 63.018
65.413
81.000
82.857		 350,74792
358,10426
339,30500
364,86796
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 63.534
67.951
83.800
87.851		 350,45331
356,79817
338,11995
361,68461
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) SÖZ 60+2
60+2
58+2
58+2		 62
62
60
60		 66.722
73.742
89.900
86.289		 348,73266
353,96813
335,66565
362,69649
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 66.867
73.747
86.600
84.957		 348,64527
353,96455
336,97764
363,54622
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(HATAY) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) SÖZ 40+1

 52
41

 72.226
85.482

 345,83443
348,80899
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) SÖZ 30+1
30+1

 31
31

 72.984
89.014

 345,45725
347,33356
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) SÖZ 50+2
50+2
40+1
 52
52
41
 76.177
90.545
122.000
 343,88953
346,74161
324,18706
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu)		 SÖZ 5+0


 5


 76.605


 343,68772
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (M.T.O.K.) SÖZ 16+1
15+1
15+1
15+1		 17
16
16
16		 77.528
93.115
90.500
60.381		 343,25919
345,73581
335,39581
380,61470
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Burslu)		 SÖZ 10+0
10+0
5+0
6+0		 10
10
5
6		 77.605
92.504
98.400
203.772		 343,22029
345,97152
332,41330
346,17474
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 82.370
92.089
125.000
293.842		 340,95237
346,13333
323,50889
327,94265
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) SÖZ 60+2
60+2
50+2
50+2		 62
62
52
52		 85.486
92.220
96.800
98.598		 339,53636
346,07795
333,02816
355,32771
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(İÖ)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 88.322
93.697
108.000
102.683		 338,31500
345,48714
328,82921
352,94243
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(TRANZON) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Burslu)		 SÖZ 12+0
7+0
7+0
7+0		 12
7
7
7		 89.087
85.230
82.000
176.865		 337,99242
348,90998
338,90571
352,91016
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) SÖZ 40+1
40+1

 41
41

 92.537
111.764

 336,53094
338,72379
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(RİZE) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) SÖZ 40+1
40+1

 41
41

 93.137
99.760

 336,27215
343,06739
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(İÖ)		 SÖZ 40+1
50+2
40+1
 41
52
41
 94.475
110.522
139.000
 335,72567
339,13766
319,31522
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) SÖZ 50+2
50+2
40+1
 52
52
41
 94.760
104.045
137.000
 335,59408
341,45869
319,79239
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) SÖZ 40+1


 41


 98.377


 334,20161
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) SÖZ 60+2
60+2
60+2
 62
62
62
 99.729
116.149
141.000
 333,67858
337,18993
318,53515
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(İÖ)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 99.897
105.560
123.000
107.668		 333,61532
340,91079
323,93088
350,21410
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(İÖ)		 SÖZ 60+2
60+2
50+2
50+2		 62
62
52
52		 101.637
109.885
125.000
103.181		 332,92303
339,35159
323,45414
352,66552
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) SÖZ 40+1


 41


 104.272


 331,92053
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) SÖZ 50+2
40+1

 52
41

 107.027
122.495

 330,87194
335,11706
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) SÖZ 60+2
60+2
50+2
 62
62
52
 111.369
124.707
158.000
 329,30862
334,41210
313,93040
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İÖ)		 SÖZ 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 111.920
125.323
159.000
400.886		 329,10561
334,22245
313,74636
311,35057
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SÖZ 50+0
25+0
10+0
10+0		 50
25
10
10		 112.827
54.679
50.400
12.181		 328,76478
364,00764
354,74382
435,66525
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) SÖZ 40+1
25+1

 41
26

 114.163
128.475

 328,28148
333,24302
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) SÖZ 50+2


 52


 120.209


 326,12551
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(İÖ)		 SÖZ 60+2
60+2
50+2
50+2		 62
62
52
52		 122.452
135.572
150.000
117.295		 325,36918
331,06593
316,02328
345,07760
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) SÖZ 50+2
50+2
40+1
 52
52
41
 127.205
139.272
194.000
 323,79698
329,93150
305,32912
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) SÖZ 50+2
35+1

 52
36

 129.450
154.094

 323,08361
325,74939
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(İÖ)		 SÖZ 30+1
30+1

 31
31

 130.809
168.879

 322,63643
321,78603
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SÖZ 44+0
63+0
63+0
54+0		 44
63
63
54		 130.842
312.570
376.000
233.507		 322,62715
292,06390
274,00308
297,50543
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu)		 SÖZ 10+0
8+0
8+0
6+0		 10
8
8
6		 141.517
162.674
173.000
281.394		 319,25206
323,39229
310,28593
330,17096
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) SÖZ 30+1


 31


 142.434


 318,97587
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(TUNCELİ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) SÖZ 50+2
50+2

 52
52

 164.788
223.571

 312,53056
309,05159
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) SÖZ 40+1


 41


 168.371


 311,55250
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)		 SÖZ 19+0
30+0
26+0
16+0		 19
30
26
16		 179.129
188.324
268.000
506.523		 308,75777
316,97500
290,76466
297,99325
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SÖZ 39+0
16+0

 39
16

 181.746
91.280

 308,08793
346,44631
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Burslu)		 SÖZ 6+0
6+0
3+0
 6
6
3
 188.597
184.264
224.000
 306,36361
317,96498
299,11482
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) SÖZ 50+2
40+1

 52
41

 194.286
236.981

 304,94976
306,25592
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) SÖZ 30+1


 31


 197.096


 304,26971
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SÖZ 68+0
63+0
54+0
54+0		 68
63
54
54		 213.686
241.692
260.000
227.017		 300,39462
305,31284
292,29803
299,60269
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Burslu)		 SÖZ 12+0
5+0
2+0
2+0		 12
5
2
2		 240.369
171.758
119.000
303.796		 294,53652
321,04798
325,17032
326,18504
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KARS) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) SÖZ 50+2


 52


 244.920


 293,55240
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SÖZ 29+0
18+0
18+0
7+0		 29
18
18
7		 249.318
253.318
313.000
148.479		 292,62570
302,99695
283,29086
329,89787
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) SÖZ 40+1
40+1

 41
41

 263.216
300.782

 289,76296
294,14174
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu)		 SÖZ 30+0
20+0
17+0
12+0		 30
20
17
12		 266.457
244.698
263.000
454.142		 289,11033
304,70899
291,76743
304,33978
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (Ücretli)		 SÖZ 23+0
7+0
7+0
8+0		 23
7
7
8		 271.464
486.704
630.000
777.033		 288,14353
265,56578
245,18661
270,66339
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SÖZ 38+0
10+0
11+0
8+0		 38
10
11
8		 290.711
37.091
69.500
114.730		 284,44140
375,79474
344,46089
372,52526
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(İngilizce) (Ücretli)		 SÖZ 10+0
10+0
20+0
25+0		 10
10
19
16		 292.676
710.446
Dolmadı
Dolmadı		 284,07535
237,89539
Dolmadı
Dolmadı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(%25 İndirimli)		 SÖZ 42+0
18+0
20+0
 42
18
18
 294.642
842.217
Dolmadı
 283,71518
218,66024
Dolmadı
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)		 SÖZ 59+0
21+0
37+0
49+0		 59
21
37
49		 333.582
681.178
699.000
1.341.329		 276,64936
241,30047
238,50994
225,05448
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SÖZ 54+0
53+0
44+0
8+0		 54
53
44
8		 334.730
641.848
394.000
106.748		 276,44599
245,93151
271,59531
350,72284
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) SÖZ 5+0
3+0
5+0
5+0		 5
3
5
5		 366.152
252.699
327.000
478.730		 271,07428
303,10899
281,18120
301,31333
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(%25 İndirimli)		 SÖZ 49+0


 49


 396.316


 266,13711
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Burslu)		 SÖZ 6+0


 6


 400.330


 265,50203
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(%25 İndirimli)		 SÖZ 32+0
15+0
15+0
10+0		 32
15
15
10		 423.231
322.580
351.000
236.801		 261,88927
290,34521
277,65596
296,43933
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Ücretli)		 SÖZ 1+0


 1


 429.553


 260,91720
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Burslu)		 SÖZ 15+0
5+0
5+0
2+0		 15
5
5
2		 433.194
176.633
183.000
291.636		 260,34517
319,80583
307,98416
328,32559
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Ücretli)		 SÖZ 6+0


 6


 462.610


 255,93215
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SÖZ 42+0
41+0
31+0
 42
41
31
 479.362
669.173
666.000
 253,48576
242,68643
241,66856
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İZMİR) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(%25 İndirimli)		 SÖZ 38+0
24+0
20+0
18+0		 38
24
20
18		 507.352
557.150
377.000
1.015.834		 249,52313
256,32772
273,97481
250,48302
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SÖZ 51+0


 51


 512.886


 248,74232
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Ücretli)		 SÖZ 20+0
20+0
31+0
30+0		 20
8
12
30		 525.591
Dolmadı
Dolmadı
1.236.993		 246,96792
Dolmadı
Dolmadı
233,11609
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SÖZ 46+0
7+0
24+0
32+0		 46
7
17
22		 533.197
399.053
Dolmadı
Dolmadı		 245,90850
278,12835
Dolmadı
Dolmadı
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SÖZ 51+0


 51


 585.145


 238,88011
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SÖZ 21+0


 21


 603.594


 236,40136
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Ücretli)		 SÖZ 40+0
42+0
38+0
38+0		 40
42
38
38		 603.944
860.715
901.000
1.185.153		 236,35878
203,09793
203,84835
237,12335
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SÖZ 68+0
49+0
48+0
 68
49
48
 607.074
611.570
628.000
 235,95257
249,59272
245,34933
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SÖZ 37+0
25+0
27+0
30+0		 37
25
27
26		 610.606
602.787
668.000
Dolmadı		 235,49261
250,65657
241,40980
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Ücretli)		 SÖZ 14+0
15+0
15+0
18+0		 14
15
15
18		 616.891
668.925
563.000
470.911		 234,65510
242,71993
251,90872
239,48819
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SÖZ 45+0
22+0
18+0
 45
22
18
 641.951
175.715
326.000
 231,38221
320,03813
281,37008
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Ücretli)		 SÖZ 8+0
4+0
4+0
10+0		 8
1
3
5		 676.132
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 227,11356
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Ücretli)		 SÖZ 1+0


 1


 679.965


 226,64929
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SÖZ 28+0
5+0
17+0
16+0		 28
5
6
16		 706.327
540.414
Dolmadı
1.305.845		 223,49991
258,49070
Dolmadı
227,79325
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İZMİR) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Ücretli)		 SÖZ 10+0
20+0
21+0
25+0		 10
6
19
22		 713.297
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 222,67749
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SÖZ 50+0
50+0

 50
50

 715.609
828.547

 222,41250
222,18391
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Ücretli)		 SÖZ 33+0
9+0
9+0
9+0		 33
9
9
9		 726.760
798.513
617.000
511.330		 221,09001
227,18357
246,40968
229,65751
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Ücretli)		 SÖZ 10+0


 10


 734.673


 220,13951
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(NEVŞEHİR) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)		 SÖZ 59+0
54+0
54+0
 59
54
28
 763.728
824.760
Dolmadı
 216,47247
222,95216
Dolmadı
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SÖZ 38+0
35+0
30+0
 38
35
25
 771.380
817.397
Dolmadı
 215,41482
224,26937
Dolmadı
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Ücretli)		 SÖZ 1+0
4+0
2+0
10+0		 1
1
0
2		 779.946
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 214,13468
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(%25 İndirimli)		 SÖZ 62+0
2+0
6+0
15+0		 62
2
2
9		 796.303
802.205
Dolmadı
Dolmadı		 211,14840
226,66216
Dolmadı
Dolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)		 SÖZ 8+0
5+0
10+0
8+0		 8

3
8		 816.096
Dolmadı
Dolmadı
1.338.163		 201,75965
Dolmadı
Dolmadı
225,29883
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Ücretli)		 SÖZ 4+0
5+0
6+0

2
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (Ücretli)		 SÖZ 2+0








ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANTALYA) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SÖZ 34+0
30+0
24+0
17+0		 31
30
24
17		 Dolmadı
588.536
573.000
407.953		 Dolmadı
252,41271
250,82673
253,05805
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SÖZ 27+0
27+0
27+0
20+0		 25
17
23
16		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Ücretli)		 SÖZ 5+0
5+0
5+0
 4
1
3
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(İngilizce) (%25 İndirimli)		 SÖZ 55+0
13+0

 31
10

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(TRANZON) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Ücretli)		 SÖZ 68+0


 10


 Dolmadı


 Dolmadı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Ücretli)		 SÖZ 35+0


 18


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SÖZ 50+0


 28


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SÖZ 55+0
63+0
63+0
 35
60
63
 Dolmadı
Dolmadı
895.000
 Dolmadı
Dolmadı
209,50745
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SÖZ 47+0
19+0
22+0
40+0		 33
11
20
15		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)		 SÖZ 20+0
20+0
23+0
20+0		 16
20
23
20		 Dolmadı
645.650
702.000
1.204.696		 Dolmadı
245,47404
238,18011
235,59772
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (Ücretli)		 SÖZ 23+0


 17


 Dolmadı


 Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SÖZ 12+0


 3


 Dolmadı


 Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (Ücretli)		 SÖZ 9+0
8+0
10+0
12+0		 1
3
1
7		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SÖZ 15+0
12+0
15+0
15+0		 5
3
6
15		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
1.229.877		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
233,65872
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SÖZ 34+0


 5


 Dolmadı


 Dolmadı
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(Ücretli)		 SÖZ 2+0
5+0
12+0
 1
1
0
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)		 SÖZ 22+0
19+0
15+0
 8
9
6
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)		 SÖZ 15+0
7+0
9+0
7+0		 13
1
5
7		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
1.356.904		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
223,86057

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