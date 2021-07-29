Gebze Teknik Üniversitesi taban puanları 2021! Gebze Teknik Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması tablosu

Gebze Teknik Üniversitesi taban puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber merak ediliyor. Üniversite kontenjanları, YKS taban ve tavan puanlarının yer aldığı YKS tercih kılavuzu adaylara sonuçlar öncesinde ön bilgi vermek amacıyla erişime açıldı. ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayımlaması ile birlikte taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. İşte 2021 Gebze Teknik Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Üniversiteye girmek isteyen adaylar üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla gündem olan Gebze Teknik Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar şöyle;
2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversite adayları 2021 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında bilgi alabiliyorlar. Gebze Teknik Üniversitesi taban puanlarına haberimizde ulaşabilirsiniz.