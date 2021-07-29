Hg hangi element? Hg simgesi hangi elementin sembolüdür?

Periyodik tabloda bulunan elementler ve bu elementlerin simgeleri internette en çok araştırılan konuların içinde yer alıyor. Elementlerin simgeleri söz konusu elementin cetveldeki konumu ve özelliklerine dair pek çok bilgiye ulaşılmasını sağlıyor. Bu yazımızda tabloda bulunan Hg elementini ve Hg elementinin özelliklerini ele alacağız.

HG HANGİ ELEMENT?

Periyodik cetvelde yer alan elementlerin simgeleri elementin İngilizce ya da Latince adının harflerinden oluşturuluyor. "Tabloda Hg simgesi hangi elementin sembolüdür? sorusunun cevabı cıvadır. Cıva elementi cetvelde Hg simgesiyle gösterilir.

CİVA ELEMENTİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Cıva elementinin sembolü "Hg" sembolü, Latince "sıvı gümüş" anlamına gelen hydrargyrum kelimesinden gelir. Atom numarası 80 olan Cıva elementi İngilizcede "mercury" ve "quicksilver" isimleriyle anılır.

Doğada sıvı halde bulunan Cıva elementi havada, toprakta ve suda karşımıza çıkabilir.

Periyodik tablonun zehirli elementlerinden biri olan Cıva elementinin tarihi milattan önce 1500'lü yıllara kadar uzanır. Oda sıcaklığında sıvı halde bulunan tek metal olma özelliğine sahip cıva çok zehirli olması nedeniyle kısıtlı kullanım alanına sahiptir ve genelde cıva yerine alternatif elementler kullanılmaya çalışılır.

Cıvanın rengi İngilizce ve Latince adından da anlaşılacağı gibi Gümüş rengidir. Oldukça ağır bir metal olan cıva, zehirli ve pahalı bir elementtir.

Enzimlerin çalışmasına olumsuz yönde etkileyen cıvanın kullanımı esnasında çok dikkat edilmelidir. Tehlikeli sonuçlar doğurabilir.

Cıvaya insan vücudunda da rastlanır ancak bu doğal olarak bulunan bir cıva değildir, dışarıdan alınır. İnsan vücudunda da bulunan cıva yiyeceklerden, çevresel ve endüstriyel ortamlardan vücuda alınabilir.

Cıvanın daha zehirli olduğu bileşiği metilcıvadır. Yüzey sularında ve toprakta bulunan bazı mikroorganizmalar cıvayı hızla emilebilen metil cıvaya dönüştürür. Besin maddelerinin içinde metilcıva içerenlerin başında balık eti ve kabuklu deniz ürünleri gelir.

İnsan vücudunun çevresel etkiler nedeniyle cıvaya maruz kalabildiğini söylemiştik. Fazla miktarda Cıva buharını solumak, insan sağlığı için zararlıdır, sinir sistemlerini kötü etkiler.

Oda sıcaklığında sıvı halde bulunsa da kolayca buharlaşabildiği için yoğun cıvaya maruz kalmak genelde zehirleyicidir.

Ağır bir sıvı metal olan cıva tarih boyunca pek çok alanda kullanılmış olsa da son yıllarda yapılan çalışmalar cıvanın kullanım alanlarını sınırlamak üzerinedir. Öyle ki Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından cıvanın medikal malzemelerde kullanılmasının durdurulması üzerine çağrı yaptığı biliniyor.

İşte Cıva elementinin kullanım alanları:

Termometre (sıcaklık ölçer) ve barometre (basınç ölçen alet) gibi ölçüm cihazlarında,

Beyaz parlak ışık veren buharlı lambalarda,

Aynaların sırrının oluşturulmasında,

Elektrik devrelerinde bulunan anahtarların yapımında,

Gemi teknelerinin su altında kalan kısmının boyasında,

Gümüş, kalay, bakır, çinko elementleriyle birlikte kullanılarak üretilen amalgam alaşımında cıva kullanılır.

Ayrıca bu amalgamın diş dolgusunda kullanıldığı da bilinmektedir.

Cıvanın ısı iletkenliği düşük olsa da elektrik iletkenliği oldukça iyidir.

HG PERİYODİK TABLODA NEREDE BULUNUR?

Cıva elementi periyodik tablo sınıflandırılmasında 12. grupta, 6. periyotta ve d grubunda yer almaktadır.