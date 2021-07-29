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Haberler Eğitim Haberleri İstanbul Medipol Üniversitesi taban puanları! 2021 İstanbul Medipol Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
Giriş Tarihi: 29.7.2021 09:06 Son Güncelleme: 29.7.2021 09:14

İstanbul Medipol Üniversitesi taban puanları! 2021 İstanbul Medipol Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

İstanbul Medipol Üniversitesi taban puanları! 2021 İstanbul Medipol Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

ÖSYM, yüz binlerce öğrencinin katılım sağladığı YKS sonuçlarını bu sabah açıkladı. Sınav sonuçları ve netlerini öğrenen adaylar, tercihleri hakkında fikir edinmek için üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. İstanbul Medipol Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. İşte, 2021 İstanbul Medipol Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sırlamaları ve yüzdelik dilimleri tablosu ve merak edilen veriler…

ÖSYM tarafından bu sabah Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları erişime açıldı. Sınav sonuçları ve puanları hakkında bilgi edinen öğrenciler, tercih işlemleri öncesinde eğitim görmeyi arzuladıkları üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri hakkında araştırma yapmaya başladı. İstanbul Medipol Üniversitesi taban puanları da en çok araştırılan üniversiteler arasında yer alıyor. 2021 İstanbul Medipol Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve üniversite başarı sırlaması tablosu haberimizde yer alıyor. İşte, YKS sonuçları sonrası gözlerin çevrildiği İstanbul Medipol Üniversitesi taban puanları!

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2020

203190114 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) SAY 3 3 468,17388 468,90385 --- --- --- ---
203110026 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) SAY 15 15 493,98163 511,81649 --- --- --- ---
203110238 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) SAY 82 82 469,48149 485,15433 --- --- --- ---
203190115 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) SAY 2 2 465,24581 465,72607 --- --- --- ---
203110486 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu) SAY 14 14 492,89026 503,63565 --- --- --- ---
203110495 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 74 74 465,93977 489,50135 --- --- --- ---
203190116 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eczacılık Fakültesi/Eczacılık Fakültesi (Ücretli) SAY 3 3 443,75933 454,19932 --- --- --- ---
203110053 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eczacılık Fakültesi/Eczacılık Fakültesi (Burslu) SAY 13 13 473,22005 481,73408 --- --- --- ---
203110247 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eczacılık Fakültesi/Eczacılık Fakültesi (%50 İndirimli) SAY 74 74 444,61691 467,07532 --- --- --- ---
203190099 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eczacılık Fakültesi/Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) SAY 2 2 434,68238 435,02705 --- --- --- ---
203190100 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eczacılık Fakültesi/Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) SAY 9 9 475,02506 482,45491 --- --- --- ---
203190101 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eczacılık Fakültesi/Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 49 49 436,26473 454,67452 --- --- --- ---
203111757 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) SAY 8 8 435,31054 442,85094 --- --- --- ---
203111766 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) SAY 42 42 337,41021 422,63163 --- --- --- ---
203111263 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) DİL 8 8 435,93160 451,18856 --- --- --- ---
203111272 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) DİL 47 47 382,01017 422,73634 --- --- --- ---
203111209 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 10 10 389,44937 468,22644 --- --- --- ---
203111218 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 55 55 342,36490 368,99698 --- --- --- ---
203111236 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 8 8 413,23044 450,72470 --- --- --- ---
203111245 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 47 47 366,12922 397,52796 --- --- --- ---
203110644 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) EA 9 9 387,92857 392,91337 --- --- --- ---
203110653 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) EA 51 51 335,89599 360,82753 --- --- --- ---
203111572 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) EA 9 9 390,16304 407,81091 --- --- --- ---
203111581 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 51 51 319,37413 376,63732 --- --- --- ---
203190102 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Endüstriyel Tasarım (Burslu) SAY 6 6 392,50056 404,05213 --- --- --- ---
203190103 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) SAY 34 34 263,95423 346,53894 --- --- --- ---
203111599 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) SÖZ 12 12 405,31655 431,32854 --- --- --- ---
203111606 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) SÖZ 68 68 300,39462 369,87707 --- --- --- ---
203111299 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) SÖZ 6 6 392,91352 417,10806 --- --- --- ---
203190047 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) SÖZ 34 34 305,52768 390,02853 --- --- --- ---
203111112 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) EA 14 14 375,04327 391,99733 --- --- --- ---
203111121 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) EA 76 76 288,28844 355,98232 --- --- --- ---
203111493 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) EA 14 14 383,34252 411,08128 --- --- --- ---
203111509 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 76 76 280,95147 351,11199 --- --- --- ---
203111615 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (Burslu) SAY 4 4 327,38996 374,24611 --- --- --- ---
203111624 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (%50 İndirimli) SAY 21 21 231,08437 314,68971 --- --- --- ---
203110883 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Burslu) SAY 13 13 426,50464 441,41273 --- --- --- ---
203110892 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (%50 İndirimli) SAY 72 33 302,30246 388,12861 --- --- --- ---
203110856 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu) SAY 11 11 425,85383 454,36011 --- --- --- ---
203110865 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 61 53 302,38921 410,63464 --- --- --- ---
203111193 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) EA 3 3 363,70233 380,94014 --- --- --- ---
203110211 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) EA 30 30 434,65774 531,87152 --- --- --- ---
203110256 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) EA 167 167 359,81581 412,49889 --- --- --- ---
203111306 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (Burslu) SÖZ 5 5 348,61992 373,07747 --- --- --- ---
203190048 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (%50 İndirimli) SÖZ 25 25 245,93365 325,20217 --- --- --- ---
203111342 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) SÖZ 14 14 369,45961 423,06578 --- --- --- ---
203111351 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) SÖZ 76 76 260,22903 334,83885 --- --- --- ---
203111315 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) SÖZ 14 14 398,70756 555,64853 --- --- --- ---
203111324 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 76 76 243,67802 351,02229 --- --- --- ---
203111378 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Medya ve Görsel Sanatlar (Burslu) SÖZ 8 8 359,80603 378,53787 --- --- --- ---
203111387 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Medya ve Görsel Sanatlar (%50 İndirimli) SÖZ 42 42 246,45511 353,09322 --- --- --- ---
203111633 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) SÖZ 11 11 379,87626 433,35116 --- --- --- ---
203111642 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) SÖZ 59 59 274,33672 338,48035 --- --- --- ---
203111403 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Yeni Medya ve İletişim (Burslu) SÖZ 9 9 384,86602 439,01947 --- --- --- ---
203111412 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) SÖZ 51 51 272,88986 353,54560 --- --- --- ---
203190117 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Psikoloji (Ücretli) EA 3 3 347,21540 350,12342 --- --- --- ---
203110353 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Psikoloji (Burslu) EA 13 13 416,01586 430,29683 --- --- --- ---
203110362 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Psikoloji (%50 İndirimli) EA 74 74 346,96724 384,56188 --- --- --- ---
203190118 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) EA 3 3 344,98409 345,24900 --- --- --- ---
203110617 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (Burslu) EA 14 14 424,01836 448,23641 --- --- --- ---
203110626 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 73 73 345,35274 398,46820 --- --- --- ---
203110556 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) EA 11 11 344,87701 356,28444 --- --- --- ---
203110565 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) EA 59 59 229,87681 300,79730 --- --- --- ---
203111651 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) EA 6 6 348,94508 371,78310 --- --- --- ---
203111669 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 34 34 232,53544 335,42956 --- --- --- ---
203110583 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) EA 14 14 359,75642 375,92675 --- --- --- ---
203110592 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 76 76 251,86864 344,46358 --- --- --- ---
203110714 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) EA 6 6 306,58929 370,33855 --- --- --- ---
203110723 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) EA 34 34 226,65217 292,70701 --- --- --- ---
203110671 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) EA 6 6 361,11760 367,65654 --- --- --- ---
203111545 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 34 34 250,86635 338,77321 --- --- --- ---
203190080 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Havacılık Yönetimi (Burslu) EA 15 15 332,75999 350,66721 --- --- --- ---
203110698 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) EA 5 5 313,87004 318,01345 --- --- --- ---
203110705 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 İndirimli) EA 25 25 228,32699 283,24680 --- --- --- ---
203110689 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/İşletme (İngilizce) (Burslu) EA 7 7 372,32128 408,23260 --- --- --- ---
203111554 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 38 38 273,74708 343,71335 --- --- --- ---
203190106 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Lojistik Yönetimi (Burslu) EA 5 5 314,32137 321,54360 --- --- --- ---
203190107 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Lojistik Yönetimi (%50 İndirimli) EA 30 30 225,04245 272,81790 --- --- --- ---
203190108 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) EA 6 6 334,72633 352,55663 --- --- --- ---
203190109 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 34 34 239,15614 293,41553 --- --- --- ---
203190110 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) EA 7 7 336,56972 411,74380 --- --- --- ---
203190111 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) EA 43 43 241,34720 305,78561 --- --- --- ---
203190112 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) EA 9 9 358,70968 375,73673 --- --- --- ---
203190113 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 51 51 260,70598 308,08102 --- --- --- ---
203110838 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) EA 11 11 376,38083 422,11332 --- --- --- ---
203110847 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) EA 59 59 294,25175 357,63983 --- --- --- ---
203111678 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) EA 9 9 398,00582 432,33281 --- --- --- ---
203111687 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 51 51 313,21966 379,60425 --- --- --- ---
203110935 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 10 10 489,17146 494,11626 --- --- --- ---
203110405 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 10 10 459,40607 472,05766 --- --- --- ---
203110398 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 10 10 482,48031 489,13863 --- --- --- ---
203110917 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 11 11 460,00974 473,15067 --- --- --- ---
203110926 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 59 59 325,26017 430,01158 --- --- --- ---
203190045 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (Burslu) SAY 5 5 373,30146 399,52823 --- --- --- ---
203190046 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY 25 10 283,82738 300,62892 --- --- --- ---
203111696 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 5 5 375,15546 410,55893 --- --- --- ---
203111703 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 25 10 284,12815 372,81392 --- --- --- ---
203190119 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) SAY 2 2 340,95834 343,38888 --- --- --- ---
203110105 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik (Burslu) SAY 14 14 437,55758 462,77222 --- --- --- ---
203110265 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) SAY 74 74 346,18231 410,24451 --- --- --- ---
203190120 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Çocuk Gelişimi (Ücretli) EA 3 3 242,40401 246,33763 --- --- --- ---
203110326 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 14 14 336,19108 356,86242 --- --- --- ---
203110335 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) EA 73 73 247,74329 311,32561 --- --- --- ---
203110547 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) SAY 8 8 458,85320 468,92403 --- --- --- ---
203111527 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) SAY 42 42 412,20310 445,50766 --- --- --- ---
203111739 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (Burslu) SAY 8 8 463,60451 483,48983 --- --- --- ---
203111748 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 42 42 386,60343 443,70186 --- --- --- ---
203110308 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik (Burslu) SAY 14 14 350,44783 390,52466 --- --- --- ---
203110317 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik (%50 İndirimli) SAY 76 76 288,19045 320,32143 --- --- --- ---
203110511 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ergoterapi (Burslu) SAY 8 8 375,82622 429,74761 --- --- --- ---
203111536 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ergoterapi (%50 İndirimli) SAY 42 42 247,75424 303,97878 --- --- --- ---
203190121 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) SAY 2 2 279,75519 282,06447 --- --- --- ---
203110114 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) SAY 14 14 437,01597 461,87632 --- --- --- ---
203110274 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) SAY 74 74 283,05704 394,17713 --- --- --- ---
203190122 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) SAY 3 3 266,64069 267,58036 --- --- --- ---
203111439 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) SAY 12 12 430,73471 453,69218 --- --- --- ---
203111448 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 65 65 268,18787 379,53360 --- --- --- ---
203110123 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) SAY 18 18 418,04962 462,40065 --- --- --- ---
203110229 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 102 102 311,31402 386,86444 --- --- --- ---
203190076 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 15 15 388,58805 433,50663 --- --- --- ---
203190123 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Odyoloji (Ücretli) SAY 3 3 227,79957 232,44396 --- --- --- ---
203110414 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Odyoloji (Burslu) SAY 13 13 382,26067 435,52812 --- --- --- ---
203110423 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Odyoloji (%50 İndirimli) SAY 74 74 233,98895 352,03267 --- --- --- ---
203190104 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ortez ve Protez (Burslu) SAY 3 3 316,28014 335,46633 --- --- --- ---
203190105 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ortez ve Protez (%50 İndirimli) SAY 17 17 219,56556 300,27859 --- --- --- ---
203110132 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 15 15 322,06305 354,57713 --- --- --- ---
203110283 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 85 85 229,96245 315,49340 --- --- --- ---
203111466 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) EA 6 6 335,24104 354,70399 --- --- --- ---
203111475 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 34 34 233,22945 290,04042 --- --- --- ---
203110529 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) EA 12 12 331,88193 351,05933 --- --- --- ---
203110538 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) EA 68 68 232,10522 305,46401 --- --- --- ---
203110953 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Beslenme ve Diyetetik (Burslu) SAY 14 14 407,33776 455,57611 --- --- --- ---
203110962 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) SAY 76 76 290,90547 383,85525 --- --- --- ---
203110989 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 14 14 318,13637 348,90898 --- --- --- ---
203110998 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) EA 76 76 235,37646 303,77691 --- --- --- ---
203111015 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Ebelik (Burslu) SAY 14 14 330,78837 391,85533 --- --- --- ---
203111024 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Ebelik (%50 İndirimli) SAY 76 76 280,36348 314,86178 --- --- --- ---
203111033 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) SAY 14 14 371,69353 432,64643 --- --- --- ---
203111042 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) SAY 76 76 260,70103 367,95914 --- --- --- ---
203111175 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (Burslu) SAY 15 15 376,36777 396,48625 --- --- --- ---
203111184 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 85 85 303,58680 350,96754 --- --- --- ---
203111793 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Odyoloji (Burslu) SAY 8 8 363,86232 384,92191 --- --- --- ---
203190078 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Odyoloji (%50 İndirimli) SAY 42 42 245,01946 343,76770 --- --- --- ---
203111069 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 6 6 301,52014 314,59818 --- --- --- ---
203111078 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 34 34 219,40314 278,55329 --- --- --- ---
203111087 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Sosyal Hizmet (Burslu) EA 5 5 307,22737 325,34154 --- --- --- ---
203111096 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) EA 31 31 231,00078 301,10348 --- --- --- ---
203111166 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (Ücretli) SAY 2 2 493,92499 493,98605 --- --- --- ---
203110035 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (Burslu) SAY 17 17 544,78482 553,82481 --- --- --- ---
203110292 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) SAY 91 91 494,05220 512,30247 --- --- --- ---
203110477 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Uluslararası Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) SAY 10 10 554,27566 559,67750 --- --- --- ---

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