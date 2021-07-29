İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları 2021: 2 ve 4 yıllık bölümlerin (İTÜ) İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber merak ediliyor. Üniversite kontenjanları, YKS taban ve tavan puanlarının yer aldığı YKS tercih kılavuzu adaylara sonuçlar öncesinde ön bilgi vermek amacıyla erişime açıldı. ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayımlaması ile birlikte taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. İşte 2021 İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Üniversiteye girmek isteyen adaylar üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla gündem olan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar şöyle;
2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversite adayları 2021 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında bilgi alabiliyorlar. İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanlarına haberimizde ulaşabilirsiniz.
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2020
2019
2018
2017
|Yer.
2020
2019
2018
2017
|Başarı
Sırası
2020
2019
2018
2017
|Taban
Puanı
2020
2019
2018
2017
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|110+3
110+3
115+3
115+3
|113
113
118
118
|2.454
2.580
3.670
4.926
|531,68185
519,20048
510,43415
489,53749
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|3.785
3.470
4.480
5.564
|526,27015
514,35598
506,25671
486,45784
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|4.201
—
—
—
|524,80716
—
—
—
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|5.756
5.726
5.930
6.285
|519,89942
504,52188
500,00765
483,32108
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uçak Mühendisliği
|SAY
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|5.987
6.144
6.800
7.389
|519,29122
502,96542
496,46201
478,99462
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
|SAY
|110+3
110+3
115+3
115+3
|113
113
118
118
|6.872
6.483
7.830
8.922
|516,99957
501,77771
492,62960
473,70281
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|9.160
8.302
9.580
10.651
|511,70520
495,63376
486,92660
468,30724
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Devlet)
|Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
|SAY
|70+2
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|12.769
14.448
16.600
17.244
|504,89395
479,67136
467,21630
451,18049
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uzay Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|11.601
13.782
17.400
19.293
|507,00869
481,25092
465,41467
446,66439
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|50+2
40+1
40+1
—
|52
41
41
—
|15.131
13.046
15.700
—
|500,90144
483,03027
469,44550
—
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|110+3
110+3
120+3
60+2
|113
113
123
62
|15.419
16.685
17.800
13.893
|500,42662
474,82760
464,37379
459,29213
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|200+5
200+5
200+5
205+6
|205
205
205
211
|15.446
12.514
11.600
13.015
|500,38437
484,30490
480,61659
461,72332
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik Mühendisliği
|SAY
|95+3
95+3
95+3
95+3
|98
98
98
98
|19.823
19.341
20.300
18.285
|493,67499
469,30738
458,46261
448,98584
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Matematik Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|21.751
25.797
28.000
28.336
|490,97190
457,61793
442,29293
428,46096
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Mimarlık
(İngilizce)
|SAY
|70+2
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|23.246
16.990
11.900
11.545
|488,76903
474,15344
479,74026
465,77146
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|31.184
32.964
32.900
31.702
|478,20076
445,49892
432,84128
426,32333
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|31.828
32.150
32.300
33.493
|477,35175
446,86862
433,95784
419,32038
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kimya Mühendisliği
|SAY
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|32.180
33.135
34.300
30.763
|476,92311
445,25093
430,21466
424,13979
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|50+2
40+1
40+1
—
|52
41
41
—
|9.676
10.613
13.800
—
|510,74115
489,19881
474,36091
—
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Mimarlık
|SAY
|110+3
110+3
110+3
110+3
|113
113
113
113
|35.977
27.657
20.500
16.663
|472,15724
454,36221
458,02050
452,41577
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|36.711
37.321
39.100
38.113
|471,24282
438,53048
421,47397
411,53060
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)
(İngilizce) (UOLP- SUNY Maritime) (%50 İndirimli)
|SAY
|1+0
1+0
1+0
1+0
|1
1
1
1
|37.176
75.899
66.400
68.903
|470,69417
386,27244
379,72168
368,14611
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
55+2
|62
62
62
57
|38.768
27.614
19.400
15.871
|468,70993
454,44985
460,67946
454,33618
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
55+2
|62
62
62
57
|40.929
41.821
42.900
37.234
|466,00383
431,69790
414,92719
412,97119
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Fizik Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|46.985
55.618
62.500
66.721
|458,82496
411,97811
384,96426
370,90795
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tekstil Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|51.787
55.985
93.000
79.905
|453,21603
411,51024
348,87287
355,19575
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte)
(İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|53.169
48.496
44.000
40.189
|451,60563
421,92936
413,10601
408,15844
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
|SAY
|190+5
190+5
195+5
195+5
|195
195
200
200
|59.396
56.926
28.800
22.660
|444,44115
410,28324
440,76489
439,52295
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|SAY
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|62.244
56.301
53.900
51.057
|441,20929
411,09925
397,30745
391,81279
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İç Mimarlık
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|67.604
56.927
48.300
40.395
|435,09489
410,28307
406,00392
407,82623
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çevre Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
55+2
|62
62
62
57
|70.779
70.546
69.100
60.719
|431,38165
392,68542
376,28878
378,49588
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|71.116
75.849
78.600
67.779
|431,03064
386,33283
364,57176
369,54874
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kimya
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|76.959
84.831
92.300
80.960
|424,31043
376,03518
349,51353
359,13310
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)
|SAY
|95+3
95+3
95+3
95+3
|98
98
98
98
|81.164
90.756
92.700
80.284
|419,67324
369,74606
349,09714
354,78719
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte)
(İngilizce) (UOLP- SUNY Maritime) (%50 İndirimli)
|SAY
|1+0
1+0
1+0
1+0
|1
1
1
1
|81.554
102.277
93.900
78.700
|419,24156
358,29303
348,02331
356,54810
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
|SAY
|70+2
60+2
60+2
55+2
|72
62
62
57
|82.553
82.933
84.300
68.857
|418,15255
378,19614
358,15986
368,19490
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çevre Mühendisliği
|SAY
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|82.558
84.711
83.800
72.354
|418,14782
376,16260
358,67890
363,90834
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Geomatik Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|84.109
70.299
58.100
50.793
|416,43533
393,01384
391,15476
392,13728
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Meteoroloji Mühendisliği
|SAY
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|93.851
95.644
90.300
74.027
|406,02925
364,78140
351,67983
361,95558
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Geomatik Mühendisliği
|SAY
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|98.627
93.311
71.600
61.234
|401,07745
367,04258
372,94633
377,85291
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|98.902
100.328
106.000
92.669
|400,79153
360,19556
336,41203
341,61166
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Maden Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|111.139
126.071
130.000
109.670
|388,73196
337,97118
317,23008
325,46055
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama
(İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|112.147
91.978
71.400
53.640
|387,79921
368,44146
373,33753
388,14696
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
(İngilizce)
|SAY
|65+2
65+2
65+2
50+2
|67
67
67
52
|121.312
117.991
108.000
86.105
|379,43089
344,32025
334,49797
348,37297
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Jeoloji Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|121.939
119.057
116.000
99.991
|378,93137
343,47987
327,77327
334,37818
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Jeofizik Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|140.986
141.637
146.000
118.681
|363,18697
326,76674
306,74154
317,42054
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama
|SAY
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|141.371
112.059
89.400
67.100
|362,90039
349,47696
352,61144
370,39237
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
|Cevher Hazırlama Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|146.447
157.022
161.000
141.373
|359,05591
316,99847
297,79738
299,68086
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|11+0
5+0
5+0
5+0
|11
5
5
5
|147.252
139.811
132.000
93.903
|358,46533
327,97610
316,18550
340,32114
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|11+0
5+0
5+0
5+0
|11
5
5
5
|174.635
127.617
126.000
112.223
|339,75196
336,82563
320,47058
323,23285
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP) (Ücretli)
|SAY
|5+0
5+0
—
—
|5
5
—
—
|175.560
136.106
—
—
|339,16841
330,56169
—
—
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|11+0
5+0
5+0
5+0
|11
5
5
5
|180.400
107.735
123.000
91.357
|336,22861
353,31681
322,94385
342,96132
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP- Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)
|SAY
|15+0
15+0
—
—
|—
—
—
—
|—
Dolmadı
—
—
|—
Dolmadı
—
—
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0
1+0
1+0
2+0
|—
—
0
1
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)
|SAY
|15+0
15+0
—
—
|—
—
—
—
|—
Dolmadı
—
—
|—
Dolmadı
—
—
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Mimarlık
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli
|SAY
|15+0
15+0
—
—
|—
—
—
—
|—
Dolmadı
—
—
|—
Dolmadı
—
—
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte)
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|10+0
20+0
20+0
20+0
|—
—
0
0
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|10+0
20+0
20+0
20+0
|—
—
0
0
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte)
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|10+0
20+0
20+0
20+0
|—
—
0
0
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli)
|SAY
|30+0
30+0
30+0
30+0
|12
30
30
30
|Dolmadı
125.131
123.000
66.798
|Dolmadı
338,68109
322,45267
370,80086
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)
(İngilizce) (UOLP- SUNY Maritime) (Ücretli)
|SAY
|10+0
10+0
10+0
10+0
|3
1
4
4
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte)
(İngilizce) (UOLP- SUNY Maritime) (Ücretli)
|SAY
|10+0
10+0
10+0
10+0
|2
—
3
2
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP- New Jersey Institute of Technology) (Ücretli)
|SAY
|20+0
30+0
—
—
|14
8
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) (Ücretli)
|SAY
|35+0
35+0
35+0
35+0
|8
20
35
35
|Dolmadı
Dolmadı
147.000
75.935
|Dolmadı
Dolmadı
306,50341
359,74157
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Biyomühendislik
(UOLP-Montana State Üniversitesi) (İngilizce) (UOLP) (Ücretli)
|SAY
|30+0
—
—
—
|10
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|52+0
30+0
20+0
20+0
|8
—
14
20
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
235.383
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
246,93653
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|52+0
30+0
20+0
20+0
|3
—
7
12
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|52+0
30+0
20+0
20+0
|7
—
6
8
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ekonomi
(İngilizce)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|4.622
9.212
15.500
17.165
|459,16668
426,28017
403,98213
425,78067
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
(İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli)
|EA
|1+0
1+0
1+0
1+0
|1
1
1
1
|13.507
7.750
16.000
11.703
|427,25588
430,08885
403,21281
438,82844
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
(İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli)
|EA
|34+0
34+0
34+0
34+0
|34
34
19
34
|193.972
205.604
Dolmadı
98.483
|327,32660
308,10621
Dolmadı
338,83012
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ekonomi
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)
|EA
|15+0
15+0
—
—
|—
—
—
—
|—
Dolmadı
—
—
|—
Dolmadı
—
—