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Giriş Tarihi: 29.7.2021 09:29 Son Güncelleme: 29.7.2021 09:30

İzmir Ekonomi Üniversitesi YKS taban puanları! 2021 İzmir Ekonomi Üniversitesi 2 ve 4 yıllık lisans ön lisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

İzmir Ekonomi Üniversitesi YKS taban puanları! 2021 İzmir Ekonomi Üniversitesi 2 ve 4 yıllık lisans ön lisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adaylar tercih işlemleri öncesinde gitmek istedikleri üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. İzmir Ekonomi Üniversitesi taban puanları da bu noktada merak konusu oldu. 2021 İzmir Ekonomi Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sırlaması tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz. İşte, YKS sonuçları sonrası merakla araştırılan İzmir Ekonomi Üniversitesi taban puanları!

ÖSYM, iki milyonu aşkın üniversite adayının heyecanla beklediği YKS sonuçlarını erişime açtı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adayların gözü tercihlere çevrildi. Tercih işlemleri öncesinde ise üniversitelerin taban puanları araştırılmaya başladı. İzmir Ekonomi Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. 2021 İzmir Ekonomi Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sırlamaları ve yüzdelik dilimleri tablosunu bu başlık altından görebilirsiniz.

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik (İngilizce) (Burslu) SAY 2 2 371,01540 422,34391 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 8 8 241,09129 312,75175 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) DİL 8 8 281,57298 334,70603 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) DİL 8 8 464,09678 487,66403 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%25 İndirimli) DİL 40 40 287,51472 424,99346 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik (İngilizce) (Burslu) SAY 3 3 399,60009 413,44926 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 19 19 268,11484 359,62159 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) EA 45 45 280,85368 330,11187 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (Burslu) EA 12 12 429,94729 454,71521 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) EA 26 26 338,47893 396,06396 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) EA 3 3 394,69039 412,26788 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 19 19 317,63138 369,68455 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) SAY 6 6 423,44598 444,06049 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 35 35 292,50673 380,28556 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) SÖZ 5 5 416,12280 457,47284 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 30 30 256,62238 389,08967 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) EA 40 40 248,78866 285,67258 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) EA 11 11 392,31757 418,28542 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) EA 24 24 299,89659 360,51154 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu) SAY 7 7 454,27261 473,34983 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 42 42 307,52888 438,41674 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) EA 24 24 432,61750 473,31507 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) EA 135 135 372,59856 422,38232 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) SÖZ 8 8 402,10380 447,92401 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 45 45 240,18346 346,84066 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Sinema ve Dijital Medya (İngilizce) (Burslu) SÖZ 4 4 423,66368 444,98187 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Sinema ve Dijital Medya (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 25 25 231,11143 366,02851 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) SÖZ 4 4 412,01751 434,57031 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 25 25 241,64482 374,18467 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Ekonomi (İngilizce) (Burslu) EA 3 3 412,09263 430,61689 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 20 20 252,13115 328,45740 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/İşletme (İngilizce) (Burslu) EA 8 8 400,15484 445,53947 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 45 45 267,73068 350,88966 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) EA 3 3 399,12023 411,17268 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 20 20 251,81533 319,58511 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Muhasebe ve Denetim (İngilizce) (Burslu) EA 2 2 375,93697 377,22323 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Muhasebe ve Denetim (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 10 10 234,26811 276,05608 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) EA 6 6 404,21930 420,39944 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 34 34 247,27753 366,51763 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) EA 7 7 403,59801 425,93285 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 43 43 285,06021 398,80241 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 9 9 495,74078 509,52963 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 49 49 440,30597 492,90011 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 3 3 446,66181 466,80155 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 20 18 284,18159 346,82646 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 7 7 475,81127 506,63263 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 42 42 379,21224 451,39405 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 10 10 469,14182 492,59317 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 56 56 388,66140 453,16230 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu) SAY 6 6 456,60442 469,74530 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 33 33 301,10529 442,66112 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 6 6 484,17830 497,11234 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 34 34 339,97809 431,93107 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 3 3 429,41622 454,04444 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 20 16 283,93882 314,77264 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 5 5 457,60476 465,88187 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 29 29 315,92326 454,91825 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 5 5 449,72086 468,93376 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 28 28 332,43009 419,29986 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 9 9 493,06369 503,37976 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 54 54 425,85601 460,55123 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) SAY 6 6 380,65176 408,44872 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 35 35 287,54024 346,08040 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) SAY 37 37 481,47065 498,59133 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) SAY 9 9 516,14153 521,47392 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 14 14 498,66946 512,78500 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu/Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) SÖZ 7 7 425,77266 447,75191 --- --- --- ---
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu/Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 39 39 308,08793 401,54411 --- --- --- ---
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İzmir Ekonomi Üniversitesi YKS taban puanları! 2021 İzmir Ekonomi Üniversitesi 2 ve 4 yıllık lisans ön lisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
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