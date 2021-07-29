İzmir Ekonomi Üniversitesi YKS taban puanları! 2021 İzmir Ekonomi Üniversitesi 2 ve 4 yıllık lisans ön lisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

ÖSYM, iki milyonu aşkın üniversite adayının heyecanla beklediği YKS sonuçlarını erişime açtı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adayların gözü tercihlere çevrildi. Tercih işlemleri öncesinde ise üniversitelerin taban puanları araştırılmaya başladı. İzmir Ekonomi Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. 2021 İzmir Ekonomi Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sırlamaları ve yüzdelik dilimleri tablosunu bu başlık altından görebilirsiniz.
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|2
|2
|371,01540
|422,34391
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|8
|8
|241,09129
|312,75175
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli)
|DİL
|8
|8
|281,57298
|334,70603
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)
|DİL
|8
|8
|464,09678
|487,66403
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%25 İndirimli)
|DİL
|40
|40
|287,51472
|424,99346
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|3
|3
|399,60009
|413,44926
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|19
|19
|268,11484
|359,62159
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
|EA
|45
|45
|280,85368
|330,11187
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|EA
|12
|12
|429,94729
|454,71521
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)
|EA
|26
|26
|338,47893
|396,06396
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) (Burslu)
|EA
|3
|3
|394,69039
|412,26788
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|19
|19
|317,63138
|369,68455
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|6
|6
|423,44598
|444,06049
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|35
|35
|292,50673
|380,28556
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|5
|5
|416,12280
|457,47284
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|30
|30
|256,62238
|389,08967
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)
|EA
|40
|40
|248,78866
|285,67258
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu)
|EA
|11
|11
|392,31757
|418,28542
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli)
|EA
|24
|24
|299,89659
|360,51154
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|7
|7
|454,27261
|473,34983
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli)
|SAY
|42
|42
|307,52888
|438,41674
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu)
|EA
|24
|24
|432,61750
|473,31507
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli)
|EA
|135
|135
|372,59856
|422,38232
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|8
|8
|402,10380
|447,92401
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|45
|45
|240,18346
|346,84066
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Sinema ve Dijital Medya (İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|4
|4
|423,66368
|444,98187
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Sinema ve Dijital Medya (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|25
|25
|231,11143
|366,02851
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|4
|4
|412,01751
|434,57031
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|25
|25
|241,64482
|374,18467
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Ekonomi (İngilizce) (Burslu)
|EA
|3
|3
|412,09263
|430,61689
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|20
|20
|252,13115
|328,45740
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/İşletme (İngilizce) (Burslu)
|EA
|8
|8
|400,15484
|445,53947
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|45
|45
|267,73068
|350,88966
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu)
|EA
|3
|3
|399,12023
|411,17268
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|20
|20
|251,81533
|319,58511
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Muhasebe ve Denetim (İngilizce) (Burslu)
|EA
|2
|2
|375,93697
|377,22323
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Muhasebe ve Denetim (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|10
|10
|234,26811
|276,05608
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)
|EA
|6
|6
|404,21930
|420,39944
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|34
|34
|247,27753
|366,51763
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu)
|EA
|7
|7
|403,59801
|425,93285
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|43
|43
|285,06021
|398,80241
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|9
|9
|495,74078
|509,52963
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|49
|49
|440,30597
|492,90011
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|3
|3
|446,66181
|466,80155
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|20
|18
|284,18159
|346,82646
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|7
|7
|475,81127
|506,63263
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|42
|42
|379,21224
|451,39405
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10
|10
|469,14182
|492,59317
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|56
|56
|388,66140
|453,16230
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|6
|6
|456,60442
|469,74530
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|33
|33
|301,10529
|442,66112
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|6
|6
|484,17830
|497,11234
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|34
|34
|339,97809
|431,93107
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|3
|3
|429,41622
|454,04444
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|20
|16
|283,93882
|314,77264
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5
|5
|457,60476
|465,88187
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|29
|29
|315,92326
|454,91825
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5
|5
|449,72086
|468,93376
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|28
|28
|332,43009
|419,29986
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|9
|9
|493,06369
|503,37976
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|54
|54
|425,85601
|460,55123
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|6
|6
|380,65176
|408,44872
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%50 İndirimli)
|SAY
|35
|35
|287,54024
|346,08040
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|37
|37
|481,47065
|498,59133
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|9
|9
|516,14153
|521,47392
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|14
|14
|498,66946
|512,78500
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu/Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|7
|7
|425,77266
|447,75191
|---
|---
|---
|---
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu/Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|39
|39
|308,08793
|401,54411
|---
|---
|---
|---