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Haberler Eğitim Haberleri Kafkas Üniversitesi YKS taban puanları! 2021 Kafkas Üniversitesi 2 ve 4 yıllık lisans ön lisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 29.7.2021 09:30 Son Güncelleme: 29.7.2021 09:30

Kafkas Üniversitesi YKS taban puanları! 2021 Kafkas Üniversitesi 2 ve 4 yıllık lisans ön lisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Kafkas Üniversitesi YKS taban puanları! 2021 Kafkas Üniversitesi 2 ve 4 yıllık lisans ön lisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adaylar tercih işlemleri öncesinde gitmek istedikleri üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. Kafkas Üniversitesi taban puanları da bu noktada merak konusu oldu. 2021 Kafkas Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sırlaması tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz. İşte, YKS sonuçları sonrası merakla araştırılan Kafkas Üniversitesi taban puanları!

ÖSYM, iki milyonu aşkın üniversite adayının heyecanla beklediği YKS sonuçlarını erişime açtı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adayların gözü tercihlere çevrildi. Tercih işlemleri öncesinde ise üniversitelerin taban puanları araştırılmaya başladı. Kafkas Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. 2021 Kafkas Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sırlamaları ve yüzdelik dilimleri tablosunu bu başlık altından görebilirsiniz.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Dede Korkut Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 20 3 283,26597 291,07502 1 0 --- ---
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Dede Korkut Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50 50 383,97182 441,25463 2 2 328,45290 336,82025
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Dede Korkut Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 60 375,06614 413,83546 2 2 314,76303 332,82225
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Dede Korkut Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 71 342,26415 373,68792 2 1 299,07635 299,07635
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Dede Korkut Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) EA 70 72 340,83677 403,05113 2 0 --- ---
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Dede Korkut Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği EA 60 61 344,61949 392,45393 2 1 323,74396 323,74396
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Dede Korkut Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50 51 336,52181 360,38287 2 1 293,41432 293,41432
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Dede Korkut Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 60 368,89072 410,17285 2 2 300,31174 301,48036
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi SAY 60 60 474,58862 483,78964 2 2 453,26343 454,47640
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arap Dili ve Edebiyatı DİL 30 31 227,02264 279,36808 1 0 --- ---
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı SÖZ 40 41 208,04899 335,86066 1 0 --- ---
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 60 62 318,64125 389,44552 2 0 --- ---
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) DİL 60 62 308,30336 384,21463 2 0 --- ---
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık DİL 50 52 290,01944 353,43734 2 0 --- ---
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik SAY 20 21 255,81385 292,82936 1 0 --- ---
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 30 31 227,70046 311,62025 1 0 --- ---
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Rus Dili ve Edebiyatı DİL 40 14 214,57600 300,80800 1 0 --- ---
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih SÖZ 70 72 213,85072 336,10437 2 0 --- ---
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ) SÖZ 70 44 202,36793 386,58607 2 0 --- ---
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60 60 250,99941 345,14787 2 2 237,28520 248,38419
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60 57 204,73768 397,29090 2 0 --- ---
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat EA 20 9 200,47079 245,27686 1 0 --- ---
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme EA 20 13 188,48897 318,82851 1 0 --- ---
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 40 33 196,24412 272,36159 1 0 --- ---
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 20 11 200,17479 290,68138 1 0 --- ---
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet EA 60 62 227,34619 330,24153 2 0 --- ---
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 25 26 210,85819 267,62861 1 0 --- ---
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri EA 50 52 228,91454 331,14907 2 0 --- ---
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) EA 40 36 193,43750 382,29448 1 0 --- ---
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 200 203 289,29877 390,84286 5 2 226,21518 228,77621
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 100 103 270,34334 307,08472 3 0 --- ---
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Sağlık Yönetimi EA 40 23 192,58512 255,96462 1 0 --- ---
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Biyomühendislik SAY 20 1 300,77473 300,77473 1 0 --- ---
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Gıda Mühendisliği SAY 20 0 --- --- 1 0 --- ---
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği SAY 25 0 --- --- 1 0 --- ---
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik SAY 60 60 308,59326 322,45606 2 2 251,54062 254,25209
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 160 160 322,78922 390,96622 4 4 270,90929 279,61753
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Sarıkamış Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 50 52 293,55240 330,88437 2 0 --- ---
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi SAY 100 100 491,34945 517,04689 3 3 482,28927 482,68815
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Veteriner Fakültesi/Veteriner Fakültesi SAY 100 100 348,80416 408,67844 3 3 258,41136 316,68105
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Kafkas Üniversitesi YKS taban puanları! 2021 Kafkas Üniversitesi 2 ve 4 yıllık lisans ön lisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
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