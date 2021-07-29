Kafkas Üniversitesi YKS taban puanları! 2021 Kafkas Üniversitesi 2 ve 4 yıllık lisans ön lisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

ÖSYM, iki milyonu aşkın üniversite adayının heyecanla beklediği YKS sonuçlarını erişime açtı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adayların gözü tercihlere çevrildi. Tercih işlemleri öncesinde ise üniversitelerin taban puanları araştırılmaya başladı. Kafkas Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. 2021 Kafkas Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sırlamaları ve yüzdelik dilimleri tablosunu bu başlık altından görebilirsiniz.
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Dede Korkut Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|20
|3
|283,26597
|291,07502
|1
|0
|---
|---
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Dede Korkut Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|50
|50
|383,97182
|441,25463
|2
|2
|328,45290
|336,82025
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Dede Korkut Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|60
|375,06614
|413,83546
|2
|2
|314,76303
|332,82225
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Dede Korkut Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70
|71
|342,26415
|373,68792
|2
|1
|299,07635
|299,07635
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Dede Korkut Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
|EA
|70
|72
|340,83677
|403,05113
|2
|0
|---
|---
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Dede Korkut Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği
|EA
|60
|61
|344,61949
|392,45393
|2
|1
|323,74396
|323,74396
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Dede Korkut Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|50
|51
|336,52181
|360,38287
|2
|1
|293,41432
|293,41432
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Dede Korkut Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|60
|368,89072
|410,17285
|2
|2
|300,31174
|301,48036
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi
|SAY
|60
|60
|474,58862
|483,78964
|2
|2
|453,26343
|454,47640
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arap Dili ve Edebiyatı
|DİL
|30
|31
|227,02264
|279,36808
|1
|0
|---
|---
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
|SÖZ
|40
|41
|208,04899
|335,86066
|1
|0
|---
|---
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
|DİL
|60
|62
|318,64125
|389,44552
|2
|0
|---
|---
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ)
|DİL
|60
|62
|308,30336
|384,21463
|2
|0
|---
|---
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
|DİL
|50
|52
|290,01944
|353,43734
|2
|0
|---
|---
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik
|SAY
|20
|21
|255,81385
|292,82936
|1
|0
|---
|---
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|30
|31
|227,70046
|311,62025
|1
|0
|---
|---
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Rus Dili ve Edebiyatı
|DİL
|40
|14
|214,57600
|300,80800
|1
|0
|---
|---
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih
|SÖZ
|70
|72
|213,85072
|336,10437
|2
|0
|---
|---
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ)
|SÖZ
|70
|44
|202,36793
|386,58607
|2
|0
|---
|---
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60
|60
|250,99941
|345,14787
|2
|2
|237,28520
|248,38419
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
|SÖZ
|60
|57
|204,73768
|397,29090
|2
|0
|---
|---
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat
|EA
|20
|9
|200,47079
|245,27686
|1
|0
|---
|---
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme
|EA
|20
|13
|188,48897
|318,82851
|1
|0
|---
|---
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
|40
|33
|196,24412
|272,36159
|1
|0
|---
|---
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
|EA
|20
|11
|200,17479
|290,68138
|1
|0
|---
|---
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet
|EA
|60
|62
|227,34619
|330,24153
|2
|0
|---
|---
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Lojistik
|EA
|25
|26
|210,85819
|267,62861
|1
|0
|---
|---
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri
|EA
|50
|52
|228,91454
|331,14907
|2
|0
|---
|---
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ)
|EA
|40
|36
|193,43750
|382,29448
|1
|0
|---
|---
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat
|SÖZ
|200
|203
|289,29877
|390,84286
|5
|2
|226,21518
|228,77621
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ)
|SÖZ
|100
|103
|270,34334
|307,08472
|3
|0
|---
|---
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Sağlık Yönetimi
|EA
|40
|23
|192,58512
|255,96462
|1
|0
|---
|---
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Biyomühendislik
|SAY
|20
|1
|300,77473
|300,77473
|1
|0
|---
|---
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Gıda Mühendisliği
|SAY
|20
|0
|---
|---
|1
|0
|---
|---
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği
|SAY
|25
|0
|---
|---
|1
|0
|---
|---
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik
|SAY
|60
|60
|308,59326
|322,45606
|2
|2
|251,54062
|254,25209
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik
|SAY
|160
|160
|322,78922
|390,96622
|4
|4
|270,90929
|279,61753
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Sarıkamış Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları
|SÖZ
|50
|52
|293,55240
|330,88437
|2
|0
|---
|---
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi
|SAY
|100
|100
|491,34945
|517,04689
|3
|3
|482,28927
|482,68815
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Veteriner Fakültesi/Veteriner Fakültesi
|SAY
|100
|100
|348,80416
|408,67844
|3
|3
|258,41136
|316,68105