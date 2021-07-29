Kastamonu Üniversitesi taban puanları güncel liste! 2021 Kastamonu Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

İki milyonun üzerinde öğrencinin girdiği YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) bugün açıklandı. Sınav sonuçlarına erişen adaylar, başvuru yapacakları üniversiteler hakkında araştırmaya koyuldu. Üniversite taban puanları araştırmalarında Kastamonu Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması da gündeme geliyor. Kastamonu Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgileri haberimizde.
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2020
2019
2018
2017
|Yer.
2020
2019
2018
2017
|Başarı
Sırası
2020
2019
2018
2017
|Taban
Puanı
2020
2019
2018
2017
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp
|SAY
|80+2
70+2
60+2
60+2
|82
72
62
62
|22.750
14.553
15.300
14.324
|489,48793
479,43136
470,63223
460,59605
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|50+2
50+2
70+2
70+2
|52
52
72
72
|101.623
124.175
143.000
114.215
|398,01326
339,46125
309,03786
321,86466
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|50+2
50+2
30+1
—
|52
52
31
—
|129.864
141.533
144.000
—
|372,15120
326,84165
307,92486
—
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|190.681
200.380
205.000
151.595
|330,26506
294,76892
277,13858
297,16274
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|65+2
60+2
50+2
50+2
|67
62
52
52
|208.113
230.252
232.000
194.162
|320,98188
282,67652
267,16299
266,61187
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
|SAY
|70+2
80+2
80+2
70+2
|72
82
82
72
|222.812
195.087
131.000
85.461
|313,76555
297,19075
316,51198
353,67486
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|50+2
50+2
30+1
—
|52
52
31
—
|227.663
236.305
236.000
—
|311,52940
280,42028
265,61543
—
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|20+1
30+1
40+1
90+3
|21
5
3
24
|296.545
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|284,38242
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Matematik
|SAY
|40+1
40+1
35+1
35+1
|41
41
36
36
|392.132
370.953
376.000
264.250
|257,40942
244,07355
232,38521
234,75782
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Orman Mühendisliği
|SAY
|30+1
30+1
40+1
30+1
|31
31
20
31
|403.751
458.966
Dolmadı
285.606
|254,70369
226,68344
Dolmadı
226,72830
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Biyoloji
|SAY
|20+1
20+1
20+1
15+1
|21
21
17
16
|447.436
465.496
Dolmadı
280.271
|245,56304
224,52333
Dolmadı
233,04799
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Orman Endüstrisi Mühendisliği
|SAY
|20+1
15+1
15+1
10+1
|21
4
1
7
|484.295
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|238,69112
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|50+2
50+2
60+2
50+2
|52
31
26
52
|523.893
Dolmadı
Dolmadı
295.292
|232,09714
Dolmadı
Dolmadı
216,35626
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Biyomedikal Mühendisliği
|SAY
|20+1
40+1
40+1
40+1
|4
4
24
41
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
197.416
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
264,85582
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|40+1
60+2
60+2
50+2
|16
23
62
52
|Dolmadı
Dolmadı
295.000
214.085
|Dolmadı
Dolmadı
249,14589
256,66311
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|SAY
|20+1
20+1
15+1
15+1
|2
2
2
7
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
|SAY
|40+1
60+2
50+2
50+2
|5
27
52
52
|Dolmadı
Dolmadı
228.000
156.927
|Dolmadı
Dolmadı
268,35687
288,88537
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|25+1
60+2
65+2
55+2
|7
8
54
57
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
210.887
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
258,17425
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|70+2
60+2
70+2
70+2
|72
62
72
72
|29.435
30.434
34.800
41.375
|375,65585
381,41528
365,96353
385,57783
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
80+2
90+3
|62
62
82
93
|34.514
39.294
56.200
68.474
|370,67282
374,06566
351,31158
374,62758
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
50+2
80+2
80+2
|52
52
82
82
|78.187
106.430
151.000
141.340
|342,92953
340,59741
315,76086
324,59709
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
|SÖZ
|50+2
50+2
40+1
—
|52
52
41
—
|94.760
104.045
137.000
—
|335,59408
341,45869
319,79239
—
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlahiyat
|SÖZ
|120+3
120+3
120+3
120+3
|123
123
123
123
|191.916
169.495
134.000
88.123
|305,53900
321,62480
320,80974
351,47575
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlahiyat
(İÖ)
|SÖZ
|120+3
120+3
120+3
80+2
|123
123
123
82
|297.219
247.673
208.000
120.109
|283,22481
304,12752
302,40201
334,43552
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Coğrafya
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|350.656
306.972
231.000
206.125
|273,67346
293,04953
297,67287
299,33933
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|386.950
319.972
251.000
290.056
|267,63969
290,80397
293,86086
281,02030
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)
|SÖZ
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|451.640
451.948
481.000
228.802
|257,57423
270,39872
260,90745
299,02285
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
|SÖZ
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|464.955
422.852
424.000
228.413
|255,59365
274,59174
267,78092
299,14664
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tarih
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|500.267
421.060
364.000
317.784
|250,50805
274,84725
275,70726
273,81136
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
57
|551.456
450.682
401.000
Dolmadı
|243,43200
270,57794
270,65864
Dolmadı
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)
(İÖ)
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
55+2
|52
62
62
57
|563.077
530.261
608.000
275.475
|241,84045
259,79832
247,33718
285,00820
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(İÖ)
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|584.920
543.255
595.000
299.041
|238,91028
258,12165
248,65432
278,61433
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|595.011
526.815
562.000
277.053
|237,55246
260,25215
251,99948
284,57900
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
(İÖ)
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|673.935
601.860
661.000
316.248
|227,38767
250,76805
242,11210
274,19866
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
|SÖZ
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|775.113
566.220
657.000
357.680
|214,87415
255,17663
242,48695
264,24946
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Psikoloji
|EA
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|113.393
—
—
—
|358,21689
—
—
—
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|132.489
120.734
119.000
58.339
|350,00925
338,28085
324,48826
382,36917
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|60+2
60+2
80+2
90+3
|62
62
82
93
|135.401
140.832
160.000
113.601
|348,79844
329,90829
308,52592
336,53700
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
|EA
|60+2
60+2
40+1
—
|62
62
41
—
|368.216
321.748
369.000
—
|283,58369
280,89699
261,39757
—
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
(İÖ)
|EA
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|475.238
417.515
—
—
|265,14688
264,75861
—
—
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
|80+2
80+2
90+3
85+3
|82
82
67
88
|746.809
743.578
Dolmadı
302.894
|231,47534
227,43922
Dolmadı
274,28578
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgi ve Belge Yönetimi
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
36
62
|794.088
782.677
Dolmadı
277.704
|226,90819
221,97148
Dolmadı
281,54058
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte)
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
44
62
|853.634
822.511
Dolmadı
366.343
|221,73769
201,84245
Dolmadı
237,30674
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ)
|EA
|30+1
30+1
90+3
85+3
|31
20
16
88
|881.075
Dolmadı
Dolmadı
405.589
|219,39190
Dolmadı
Dolmadı
248,50061
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|25+1
30+1
60+2
80+2
|26
10
9
22
|883.183
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|219,21328
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte)
|EA
|40+1
40+1
60+2
—
|41
24
15
—
|908.475
Dolmadı
Dolmadı
—
|216,95029
Dolmadı
Dolmadı
—
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İktisat
|EA
|30+1
30+1
80+2
85+3
|31
15
5
62
|934.742
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|214,29176
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
40
28
62
|949.887
Dolmadı
Dolmadı
428.716
|212,43964
Dolmadı
Dolmadı
243,19050
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Felsefe
|EA
|20+1
30+1
60+2
60+2
|21
9
10
62
|960.629
Dolmadı
Dolmadı
472.031
|210,85572
Dolmadı
Dolmadı
233,40791
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Turizm Rehberliği (Fakülte)
|DİL
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|57.245
57.522
53.500
53.187
|266,01242
264,53453
251,01952
241,12173
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2020
2019
|Yer.
2020
2019
|Taban
Puanı
2020
2019
|Başarı
Sırası
2020
2019
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|305,20168
299,87127
|442.174
409.574
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(İÖ)
|TYT
|50+2
65+2
|52
67
|296,59498
295,60428
|498.799
437.586
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Fizyoterapi
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|280,81291
281,56816
|620.031
545.007
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Fizyoterapi
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|272,57362
277,15234
|692.638
583.631
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|256,16083
247,90834
|858.266
905.378
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2
65+2
|62
67
|252,14125
241,03813
|903.300
993.594
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|249,87916
240,12720
|929.137
1.005.209