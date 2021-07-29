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Haberler Eğitim Haberleri Kastamonu Üniversitesi taban puanları güncel liste! 2021 Kastamonu Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 29.7.2021 09:10 Son Güncelleme: 29.7.2021 09:10

Kastamonu Üniversitesi taban puanları güncel liste! 2021 Kastamonu Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Kastamonu Üniversitesi taban puanları güncel liste! 2021 Kastamonu Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteli olmaya hazırlanan yüz binlerce aday üniversite tercih işlemleri için kolları sıvadı. Adaylar, hedeflerindeki üniversitelerin taban puanları, yüzdelik dilimleri, sıralamaları ve kontenjanları için araştırma yapıyor. Bu kapsamda Kastamonu Üniversitesi taban puanları da araştırılıyor. 2021 Kastamonu Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması haberimizde yer alıyor. İşte Kastamonu Üniversitesi sıralama ve puanları!

İki milyonun üzerinde öğrencinin girdiği YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) bugün açıklandı. Sınav sonuçlarına erişen adaylar, başvuru yapacakları üniversiteler hakkında araştırmaya koyuldu. Üniversite taban puanları araştırmalarında Kastamonu Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması da gündeme geliyor. Kastamonu Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgileri haberimizde.

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2020
2019
2018
2017		 Yer.
2020
2019
2018
2017		 Başarı
Sırası
2020
2019
2018
2017		 Taban
Puanı
2020
2019
2018
2017
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 80+2
70+2
60+2
60+2		 82
72
62
62		 22.750
14.553
15.300
14.324		 489,48793
479,43136
470,63223
460,59605
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50+2
50+2
70+2
70+2		 52
52
72
72		 101.623
124.175
143.000
114.215		 398,01326
339,46125
309,03786
321,86466
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 50+2
50+2
30+1
 52
52
31
 129.864
141.533
144.000
 372,15120
326,84165
307,92486
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 190.681
200.380
205.000
151.595		 330,26506
294,76892
277,13858
297,16274
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği SAY 65+2
60+2
50+2
50+2		 67
62
52
52		 208.113
230.252
232.000
194.162		 320,98188
282,67652
267,16299
266,61187
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) SAY 70+2
80+2
80+2
70+2		 72
82
82
72		 222.812
195.087
131.000
85.461		 313,76555
297,19075
316,51198
353,67486
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ebelik (Fakülte) SAY 50+2
50+2
30+1
 52
52
31
 227.663
236.305
236.000
 311,52940
280,42028
265,61543

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 20+1
30+1
40+1
90+3		 21
5
3
24		 296.545
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 284,38242
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Matematik SAY 40+1
40+1
35+1
35+1		 41
41
36
36		 392.132
370.953
376.000
264.250		 257,40942
244,07355
232,38521
234,75782
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Orman Mühendisliği SAY 30+1
30+1
40+1
30+1		 31
31
20
31		 403.751
458.966
Dolmadı
285.606		 254,70369
226,68344
Dolmadı
226,72830
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyoloji SAY 20+1
20+1
20+1
15+1		 21
21
17
16		 447.436
465.496
Dolmadı
280.271		 245,56304
224,52333
Dolmadı
233,04799
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Orman Endüstrisi Mühendisliği SAY 20+1
15+1
15+1
10+1		 21
4
1
7		 484.295
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 238,69112
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 50+2
50+2
60+2
50+2		 52
31
26
52		 523.893
Dolmadı
Dolmadı
295.292		 232,09714
Dolmadı
Dolmadı
216,35626
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyomedikal Mühendisliği SAY 20+1
40+1
40+1
40+1		 4
4
24
41		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
197.416		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
264,85582
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 40+1
60+2
60+2
50+2		 16
23
62
52		 Dolmadı
Dolmadı
295.000
214.085		 Dolmadı
Dolmadı
249,14589
256,66311
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gıda Mühendisliği SAY 20+1
20+1
15+1
15+1		 2
2
2
7		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnşaat Mühendisliği SAY 40+1
60+2
50+2
50+2		 5
27
52
52		 Dolmadı
Dolmadı
228.000
156.927		 Dolmadı
Dolmadı
268,35687
288,88537
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 25+1
60+2
65+2
55+2		 7
8
54
57		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
210.887		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
258,17425
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2
60+2
70+2
70+2		 72
62
72
72		 29.435
30.434
34.800
41.375		 375,65585
381,41528
365,96353
385,57783
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
80+2
90+3		 62
62
82
93		 34.514
39.294
56.200
68.474		 370,67282
374,06566
351,31158
374,62758
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50+2
50+2
80+2
80+2		 52
52
82
82		 78.187
106.430
151.000
141.340		 342,92953
340,59741
315,76086
324,59709
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) SÖZ 50+2
50+2
40+1
 52
52
41
 94.760
104.045
137.000
 335,59408
341,45869
319,79239
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 120+3
120+3
120+3
120+3		 123
123
123
123		 191.916
169.495
134.000
88.123		 305,53900
321,62480
320,80974
351,47575
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat
(İÖ)		 SÖZ 120+3
120+3
120+3
80+2		 123
123
123
82		 297.219
247.673
208.000
120.109		 283,22481
304,12752
302,40201
334,43552
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Coğrafya SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 350.656
306.972
231.000
206.125		 273,67346
293,04953
297,67287
299,33933
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 386.950
319.972
251.000
290.056		 267,63969
290,80397
293,86086
281,02030
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) SÖZ 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 451.640
451.948
481.000
228.802		 257,57423
270,39872
260,90745
299,02285
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 464.955
422.852
424.000
228.413		 255,59365
274,59174
267,78092
299,14664
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarih SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 500.267
421.060
364.000
317.784		 250,50805
274,84725
275,70726
273,81136
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
57		 551.456
450.682
401.000
Dolmadı		 243,43200
270,57794
270,65864
Dolmadı
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)
(İÖ)		 SÖZ 50+2
60+2
60+2
55+2		 52
62
62
57		 563.077
530.261
608.000
275.475		 241,84045
259,79832
247,33718
285,00820
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema
(İÖ)		 SÖZ 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 584.920
543.255
595.000
299.041		 238,91028
258,12165
248,65432
278,61433
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 595.011
526.815
562.000
277.053		 237,55246
260,25215
251,99948
284,57900
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik
(İÖ)		 SÖZ 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 673.935
601.860
661.000
316.248		 227,38767
250,76805
242,11210
274,19866
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 775.113
566.220
657.000
357.680		 214,87415
255,17663
242,48695
264,24946
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Psikoloji EA 60+2


 62


 113.393


 358,21689
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 132.489
120.734
119.000
58.339		 350,00925
338,28085
324,48826
382,36917
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 60+2
60+2
80+2
90+3		 62
62
82
93		 135.401
140.832
160.000
113.601		 348,79844
329,90829
308,52592
336,53700
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) EA 60+2
60+2
40+1
 62
62
41
 368.216
321.748
369.000
 283,58369
280,89699
261,39757
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
(İÖ)		 EA 60+2
60+2

 62
62

 475.238
417.515

 265,14688
264,75861
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 80+2
80+2
90+3
85+3		 82
82
67
88		 746.809
743.578
Dolmadı
302.894		 231,47534
227,43922
Dolmadı
274,28578
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgi ve Belge Yönetimi EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
36
62		 794.088
782.677
Dolmadı
277.704		 226,90819
221,97148
Dolmadı
281,54058
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
44
62		 853.634
822.511
Dolmadı
366.343		 221,73769
201,84245
Dolmadı
237,30674
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ)		 EA 30+1
30+1
90+3
85+3		 31
20
16
88		 881.075
Dolmadı
Dolmadı
405.589		 219,39190
Dolmadı
Dolmadı
248,50061
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 25+1
30+1
60+2
80+2		 26
10
9
22		 883.183
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 219,21328
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) EA 40+1
40+1
60+2
 41
24
15
 908.475
Dolmadı
Dolmadı
 216,95029
Dolmadı
Dolmadı
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat EA 30+1
30+1
80+2
85+3		 31
15
5
62		 934.742
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 214,29176
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
40
28
62		 949.887
Dolmadı
Dolmadı
428.716		 212,43964
Dolmadı
Dolmadı
243,19050
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe EA 20+1
30+1
60+2
60+2		 21
9
10
62		 960.629
Dolmadı
Dolmadı
472.031		 210,85572
Dolmadı
Dolmadı
233,40791
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm Rehberliği (Fakülte) DİL 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 57.245
57.522
53.500
53.187		 266,01242
264,53453
251,01952
241,12173

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2020
2019		 Yer.
2020
2019		 Taban
Puanı
2020
2019		 Başarı
Sırası
2020
2019
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 65+2
65+2		 67
67		 305,20168
299,87127		 442.174
409.574
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım
(İÖ)		 TYT 50+2
65+2		 52
67		 296,59498
295,60428		 498.799
437.586
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fizyoterapi TYT 50+2
50+2		 52
52		 280,81291
281,56816		 620.031
545.007
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fizyoterapi
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 272,57362
277,15234		 692.638
583.631
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65+2
65+2		 67
67		 256,16083
247,90834		 858.266
905.378
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2
65+2		 62
67		 252,14125
241,03813		 903.300
993.594
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2
60+2		 62
62		 249,87916
240,12720		 929.137
1.005.209
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Kastamonu Üniversitesi taban puanları güncel liste! 2021 Kastamonu Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
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