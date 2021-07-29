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Giriş Tarihi: 29.7.2021 07:41 Son Güncelleme: 29.7.2021 07:41

Kimya mühendisliği taban puanları ve kontenjanları 2021: ÖSYM Kimya mühendisliği bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları tablosu

Kimya mühendisliği taban puanları ve kontenjanları 2021: ÖSYM Kimya mühendisliği bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları tablosu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonucu sorgulama işlemini yaparken tercihler hakkında da bilgi edinmeye başladı. Bu noktada, en çok araştırılan bölümlerin başında Kimya mühendisliği de bulunuyor. Kimya mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları 2021, bu bölümü tercih etmeyi düşünen adaylar tarafından merak konusu oldu. ÖSYM tarafından Kimya mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları paylaşıldı. Peki, özel (vakıf) ve devlet üniversitesi Kimya mühendisliği taban puanları kaç? İşte, Kimya mühendisliği bölümü taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları 2021

Üniversite sınavı olarak da bilinen 2021 YKS sonuçları açıklandı. Adaylar, ÖSYM AİS üzerinden YKS sonucu sorgulama yaparken üniversite tercihlerine yönelik de bilgi edinmeye başlandı. Bu doğrultuda, Kimya mühendisliği bölümü taban puanları 2021 de en çok araştırılan konular arasında öne çıkıyor. ÖSYM tarafından Kimya mühendisliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları paylaşıldı.

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2021

ÖSYM tarafından üniversitelerin 2021 taban puanları, başarı sıralamaları ve ön lisans ile lisans bölümleri listesi paylaşıldı. Peki, özel ve devlet üniversitelerinde Kimya mühendisliği taban puanları kaç?

İşte, özel (vakıf) ve devlet üniversitesi Kimya mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları 2021;

Üniversite

Yılı

Türü

Katsayı

Yerleşen Son Kişi

Yerl.

TYT Türkçe

TYT Sosyal

TYT Mat

TYT Fen

AYT Mat

AYT Fizik

AYT Kimya

AYT Biyoloji
BOĞAZİÇİ ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 0,12 460,804 72 35,00 16,25 38,75 13,75 37,50 12,75 11,75 10,50
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 0,12 456,421 103 35,00 17,00 31,00 16,25 34,25 12,75 13,00 5,50
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 474,752 82 27,00 15,25 37,50 15,50 37,50 7,75 13,00 6,50
YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 0,12 450,089 5 25,25 10,25 29,75 13,00 38,75 9,25 13,00 8,00
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 0,12 453,297 72 23,00 8,25 28,00 12,75 36,50 11,75 10,50 10,50
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 465,184 82 21,50 17,50 21,25 12,50 35,00 11,50 13,00 5,50
HACETTEPE ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 0,12 452,600 82 35,00 12,50 21,75 17,50 28,50 11,75 8,50 8,00
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ - (İngilizce) 2020 Devlet 0,12 455,947 62 28,25 13,50 30,75 14,50 32,25 8,00 9,50 5,50
MARMARA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 457,100 62 26,50 15,25 20,75 11,75 33,25 5,75 9,50 8,25
EGE ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 0,12 436,031 82 22,25 11,25 21,50 15,25 32,00 11,75 8,25 6,75
ATILIM ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 0,12 482,888 4 24,00 12,00 21,75 16,25 24,50 10,50 10,50 5,50
GAZİ ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 0,12 466,991 62 33,00 14,50 22,75 13,25 25,50 6,25 6,25 8,75
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 440,800 72 27,00 8,75 22,75 13,25 28,25 7,25 9,25 8,25
GEBZE TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 0,12 408,150 62 28,75 7,00 25,00 12,75 27,25 7,00 11,75 7,25

ANKARA ÜNİV. - (İngilizce) 2020 Devlet 0,12 469,850 103 24,50 10,25 20,50 14,25 27,00 5,25 8,75 6,00
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Devlet 0,12 487,350 5 22,50 10,25 20,50 14,00 25,75 5,75 10,50 7,00
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2020 Vakıf 0,12 445,750 3 30,00 7,50 8,50 9,75 30,50 7,50 8,00 8,00
GAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 448,351 93 23,00 12,50 18,75 13,75 22,50 7,00 9,25 4,25
BEYKENT ÜNİV. - (Burslu) 2020 Vakıf 0,12 415,600 5 29,00 8,75 17,50 4,50 22,00 4,50 8,75 6,50
KOCAELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 408,600 62 30,50 11,75 13,00 13,75 21,75 2,50 9,50 4,25
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 426,829 72 30,25 11,25 24,25 11,00 22,50 3,75 6,50 1,00
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 446,500 62 23,25 9,50 17,75 8,75 20,25 3,00 7,25 6,00
BURSA TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 484,708 52 13,00 7,50 12,75 14,25 19,00 6,75 8,50 4,75
YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 0,12 443,183 30 14,00 7,50 8,25 15,00 15,75 9,50 10,50 5,50
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 450,288 26 24,25 13,75 17,25 11,25 18,25 5,00 4,00 1,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 411,300 47 25,00 13,50 18,25 7,50 15,25 -2,25 1,50 5,50
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 421,650 57 14,50 10,25 11,75 9,75 14,25 1,25 6,00 5,50
ATILIM ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 0,12 425,700 6 20,50 10,75 15,00 6,25 12,25 2,00 5,25 3,25
ÇUKUROVA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 461,850 5 21,25 13,25 5,25 10,00 6,00 4,00 5,50 5,50
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 0,12 429,299 8 13,50 6,25 13,75 2,75 26,25 -1,50 4,00 2,50
BEYKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2020 Vakıf 0,12 464,500 5 8,00 --- 25,25 9,00 19,25 0,50 2,50 3,25

KONYA TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 391,603 16 24,25 9,75 15,50 8,25 11,00 --- 4,50 4,25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 369,200 8 19,25 9,50 1,75 3,75 19,25 1,00 5,75 6,25
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 452,050 1 25,25 6,50 5,00 4,25 17,50 --- 1,75 6,25
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 393,816 17 22,50 15,25 19,50 8,50 11,75 -2,25 4,25 2,00
MERSİN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 386,554 15 13,00 9,75 13,25 12,50 9,25 2,75 4,75 6,50
YALOVA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 347,500 18 18,75 16,50 12,25 7,75 10,75 3,50 6,00 1,75
UŞAK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 418,750 2 26,50 6,25 5,25 9,75 7,25 2,75 6,25 4,00
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 367,700 5 12,50 5,25 14,75 10,00 18,75 0,50 8,50 1,00
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2020 Devlet 0,12 434,165 8 19,50 2,75 19,75 6,75 18,25 -0,25 1,50 3,00
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Kimya mühendisliği taban puanları ve kontenjanları 2021: ÖSYM Kimya mühendisliği bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları tablosu
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