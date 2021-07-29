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Giriş Tarihi: 29.7.2021 07:31 Son Güncelleme: 29.7.2021 07:31

Koç Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2021: 2 ve 4 yıllık bölümlerin Koç Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması listesi

Koç Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2021: 2 ve 4 yıllık bölümlerin Koç Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması listesi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla beraber Koç Üniversitesi taban puanları binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Metropol şehirdeki üniversitede eğitim görmek isteyen adaylar Koç Üniversitesi’nin 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamasına göre tercih oluşturacak. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre 5-13 Ağustos’ta tercihler alınacak. İşte Koç Üniversitesi taban puanları ile 2021 Koç Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Koç Üniversitesi taban puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber merak ediliyor. Üniversite kontenjanları, YKS taban ve tavan puanlarının yer aldığı YKS tercih kılavuzu adaylara sonuçlar öncesinde ön bilgi vermek amacıyla erişime açıldı. ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayımlaması ile birlikte taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. İşte 2021 Koç Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

KOÇ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2021

Üniversiteye girmek isteyen adaylar üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla gündem olan Koç Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar şöyle;

KOÇ ÜNİVERSİTESİ 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversite adayları 2021 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında bilgi alabiliyorlar. Koç Üniversitesi taban puanlarına haberimizde ulaşabilirsiniz.

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 14 553,80350 48
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 15 545,38069 398
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 15 545,04138 426
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Fizik (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 8 539,02484 1.101
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 15 538,90864 1.126
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 4 535,91487 1.609
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Matematik (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 10 535,68026 1.649
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 12 533,23960 2.103
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 6 530,84655 2.638
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 36 529,14844 3.052
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Kimya (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 8 525,67638 3.942
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 16 523,56961 4.541
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk (Burslu) (Burslu) EA 19 523,14489 190
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 12 521,94680 5.070
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Burslu) (Burslu) DİL 3 521,12754 517
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 16 519,11851 267
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 21 507,02126 584
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 35 504,04228 13.290
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 12 502,07968 728
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) SAY 2 501,48037 14.800
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 13 499,19831 860
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 3 499,16622 16.233
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 4 497,77803 936
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 5 496,75572 17.774
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SÖZ 9 492,39837 321
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 5 492,15207 1.210
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 29 488,56579 23.420
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tarih (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SÖZ 6 482,65866 498
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 5 482,11461 1.870
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) DİL 3 473,53866 3.234
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Felsefe (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 8 473,38274 2.723
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 17 467,93912 3.366
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SÖZ 7 461,98989 1.108
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 32 453,78754 51.286
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) SAY 66 453,13915 51.853
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 23 453,03587 51.934
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) SAY 2 451,13981 53.575
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) SAY 73 450,28096 54.313
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Kimya (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 1 443,83940 59.948
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 19 442,73361 8.108
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) SAY 30 436,69984 66.151
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) SAY 41 435,78497 66.974
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) SAY 37 428,82411 73.087
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 28 413,14188 22.277
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) DİL 12 407,86172 13.613
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SÖZ 17 406,26553 9.579
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Felsefe (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 1 398,07830 38.859
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SÖZ 9 388,92935 18.724
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk (Ücretli) (Ücretli) EA 106 379,03176 70.072
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SÖZ 4 376,11079 29.015
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 12 369,80628 88.342
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) EA 52 331,89457 180.384
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) SÖZ 34 323,60982 127.776
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) EA 117 321,08515 213.611
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) EA 77 316,75904 227.983
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) EA 45 306,78643 264.475
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Koç Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2021: 2 ve 4 yıllık bölümlerin Koç Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması listesi
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