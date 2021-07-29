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Haberler Eğitim Haberleri Munzur Üniversitesi taban puanları 2021 | Munzur Üniversitesi 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
Giriş Tarihi: 29.7.2021 09:39

Munzur Üniversitesi taban puanları 2021 | Munzur Üniversitesi 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

Munzur Üniversitesi taban puanları 2021 | Munzur Üniversitesi 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteli olmaya hazırlanan yüz binlerce aday üniversite tercih işlemleri için kolları sıvadı. Adaylar, hedeflerindeki üniversitelerin taban puanları, yüzdelik dilimleri, sıralamaları ve kontenjanları için araştırma yapıyor. Bu noktada, Munzur Üniversitesi taban puanları da araştırılıyor. 2021 Munzur Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması haberimizde yer alıyor. İşte Munzur Üniversitesi sıralama ve taban puanları!

İki milyonun üzerinde öğrencinin girdiği YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) açıklandı. Sınav sonuçlarına erişen adaylar, tercih yapacakları üniversiteler hakkında araştırmaya koyuldu. Üniversite taban puanları araştırmalarında Munzur Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması da gündeme geliyor. Munzur Üniversitesi 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgileri haberimizde.

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2021

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Psikoloji EA 60 341,11770 154.950
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) SAY 60 336,81826 179.446
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 60 320,27111 39.205
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) SÖZ 50 312,53056 164.788
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ebelik (Fakülte) SAY 40 310,96649 228.842
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çocuk Gelişimi (Fakülte) EA 50 306,21941 266.559
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mimarlık SAY 60 306,19780 239.549
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği SAY 20 288,31699 285.313
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnşaat Mühendisliği SAY 20 286,73131 289.757
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) SAY 50 275,29709 324.733
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50 261,28861 803.411
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Coğrafya SÖZ 50 251,61197 492.482
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 40 251,32874 912.611
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Laboratuvar Teknolojisi TYT 35 245,73560 976.915
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyal Hizmet (Fakülte) EA 40 245,15015 622.894
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Adalet TYT 50 241,42555 1.028.268
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60 239,94167 577.264
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çocuk Gelişimi TYT 50 236,39191 1.088.735
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) SAY 60 233,77233 513.424
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik TYT 40 232,16446 1.140.903
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 40 231,58626 1.148.201
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çocuk Gelişimi TYT 50 229,16621 1.178.933
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) TYT 45 225,31807 1.229.446
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 30 223,54207 1.253.073
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çocuk Gelişimi TYT 50 222,07346 1.272.730
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Harita ve Kadastro TYT 50 218,30657 1.323.358
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri TYT 30 215,46184 1.361.603
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) EA 20 214,03635 937.094
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 50 212,91310 946.374
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyal Hizmetler TYT 40 211,70196 1.413.077
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarih SÖZ 60 209,59798 802.544
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 40 208,88632 1.452.445
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) EA 40 208,03713 974.233
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Harita ve Kadastro TYT 40 200,01026 1.579.292
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) TYT 50 199,21435 1.590.565
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 50 198,14868 818.604
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnşaat Teknolojisi TYT 50 195,35169 1.642.536
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe EA 20 192,28820 997.025
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 30 192,01658 997.240
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Zaza Dili ve Edebiyatı SÖZ 30 191,01319 822.707
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği TYT 30 190,70301 1.693.870
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 50 189,62217 823.074
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyoloji EA 40 187,98155 999.204
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Özel Güvenlik ve Koruma TYT 25 187,17457 1.719.311
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 20
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 20
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 20
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 25
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gıda Teknolojisi TYT 20
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği TYT 20
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnşaat Teknolojisi TYT 30
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme Yönetimi TYT 20
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine TYT 30
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Maliye TYT 30
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Moda Tasarımı TYT 20
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Organik Tarım TYT 20
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Su Altı Teknolojisi TYT 30
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 20
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Munzur Üniversitesi taban puanları 2021 | Munzur Üniversitesi 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
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