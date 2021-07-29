Ne hangi element? Ne simgesi hangi elementin sembolüdür?

Doğada bulunan elementlerin hepsinin bulunma tarihi farklılık gösterir. Zaman içinde yapılan kimyasal çalışmalarla ortaya çıkarılan elementlerin hepsinin bir ismi ve sembolü vardır. Doğada bulunan 118 adet element bu semboller sayesinde birbirinden ayrılır. Periyodik tabloda yer alan ve Ne sembolüyle ifade edilen elemente dair tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

NE HANGİ ELEMENT?

Periyodik tabloda her elementin bir simgesi olduğunu daha önce söylemiştik. Elementlerin İngilizce veya Latince isimlerinin ilk harfleri elementlerin simgelerini oluşturur. Peki, Ne simgesi hangi elementin sembolüdür? Periyodik tablo çalışanların sık sık karşılaştığı bu sorunun cevabı Neon'dur. Cetvelde 8-A grubunda karşımıza çıkan Neon elementi Ne sembolü ile gösterilir.

NEON ELEMENTİ ÖZELLİKLERİ NEDİR?

1898 yılında İskoç kimyager William Ramsay ve İngiliz kimyager Morris Travers tarafından keşfedilen Neon elementi, doğada maddenin gaz halinde bulunur.

Neon elementi adını Yunanca neos kelimesinden alır. Neos Yunancada "yeni" anlamına sahiptir.

Sıvılaştırılmış hava üzerinde yapılan deneyler sonucu açığa çıkarılmıştır.

Neon elementi için ilk olarak Latince "novum" ismi düşünülmüş ancak sonra Yunancada karar kılınmıştır.

Sıvı hale getirilen Neon elementi en önemli soğutuculardan biri olma özelliğini taşır. Öyle ki sıvı halde bulunan Neon elementinin hidrojenden üç kat, sıvı halde bulunan helyumdan kırk kat daha fazla soğutma kapasitesi vardır.

Neon elementinin 10 elektronu vardır. Neon elementinin yörüngeler üzerindeki elektron dağılımı 2-8 şeklindedir. Son yörüngede bulunan 8 elektron Neon elementinin çok kararlı bir yapıya sahip olmasına neden olur.

Periyodik tabloda soy gazlar grubunda yer alan Neon elementi doğada dağılmış olarak haldedir. Atmosferde ve yeraltından çıkan doğal gazların bileşiminde Neon elementine rastlanır.

Neon elementi renksiz, kokusuz bir gazdır. Kuru havanın bir kısmını neon elementi oluşturur. Oldukça hafif bir gaz olan Neon elementinin Helyumdan sonraki en hafif ikinci gaz olduğu kabul edilir.

10 elektron, 10 proton bulundurmasıyla kararlı yapıdaki elementlerin başında gelen Neon elementi kimyasal bağlar ve kimyasal bileşikler oluşturmaz.

Genellikle aydınlatma teknolojilerinde kullanılan Neon elementi günlük yaşamda parlak renkli ışıklarla da özdeşleştirilmiştir.

Bir tüp içinde düşük basınç altında tutulan Neon gazı ile elektrik dolaşımı elde edilebilir. Bu elektrik dolaşımı parlak turuncu renkte bir ışığın ortaya çıkmasını sağlar. Neon gazı, kendisi gibi soygazlar grubu üyelerinden argon, kripton ve ksenon gibi diğer gazlarla beraber reklam panolarının aydınlatılmasında kullanılan aydınlatıcı tüplerinin içinde bulunur.

Neon elementi -248.59 °C'de erir ve -246.08 °C'de de kaynar.

Neon elementi kütle hesabıyla doğada en çok bulunan beşinci elementtir. Neon elentinin önünde hidrojen, helyum, oksijen ve karbon gibi elementler bulunur.

Neon elementinin fazla miktarda solunması zararlıdır. Yoğun Neon'a maruz kalınması durumunda baş dönmesi, mide bulantısı, kusma, bilinç kaybı gibi etkiler yaratabilir.

Neon elementine maruz kalınması durumunda yaşanacak oksijen yetmezliği saniyeler içinde bilinç kaybı ve hayati tehlike doğurabilir.

NE PERİYODİK TABLODA NEREDE BULUNUR?

Periyodik tablo gruplardan, periyotlardan ve bloklardan oluşur. Neon elementi 18. grupta, 2. blokta v p grubunda bulunur.