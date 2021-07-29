Netler üzdü sıralamalar sevindirdi

4 Ağustos'ta açıklanması planlanan 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları dün duyuruldu. YKS sonuçları, böylece bir hafta erken açıklanmış oldu. Adaylar, sonuçlarına TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle birlikte ÖSYM
'nin https://sonuc.osym. gov.tr adresi üzerinden ulaşılabiliyor. Tercihler 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Adaylar toplam 24 tercihte bulunabilecek. Tercihler başarı sıralamalarına göre yapılacak. Türkiye genelinde netler oldukça düştü. Ancak sıralamalar yükseldi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada adayların tercihler başlamadan önce sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla sonuçları daha erken açıkladıklarını belirtti. Aygün, "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını http:// sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" dedi.
MATEMATİKTE ORTALAMA 5
Oldukça zor bir sınav olarak değerlendirilen 2021 YKS
'de netler düşük geldi. Türkiye ortalamaları özellikle Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) oldukça düşük. Toplam 40 soru olan AYT matematikte otalama net 5,297. 14 sorunun sorulduğu fizik testinde Türkiye oralamalası 1,462. 24 sorunun sorulduğu AYT Türk Dili ve Edebiyatı Testi'nin Türkiye ortalaması ise 6,448 olarak açıklandı. Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT
) ise 40 soruluk temel matematik testinde Türkiye ortalaması 5.117 oldu.
BARAJI GEÇEN AZALDI
Sınav sorularının zorluğu barajı geçen aday sayılarına da yansıdı. 4 yıllık bir lisans programını seçmek için TYT'de zorunlu olan 180 barajını geçen aday sayıları oldukça azaldı. Sözel puan
türünde 565 bin 808, Sayısal puan
türünde 390 bin 132, Eşit Ağırlıklı puan
türünde 587 bin 678, Yabancı Dil Puan türünde ise 70 bin 842 aday 180 barajını geçebildi.
AYNI PUAN, SIRALAMAYI 10 BİN KADAR YÜKSELTTİ
Türkiye genelinde netlerin ve barajı geçen aday sayılarının düşmesi sıralamalara olumlu yansıdı. Örneğin Sayısal puan türünde geçen yıl 398 puanı olan bir aday, 53 bin başarı sıralamasındayken bu yıl aynı puanı alan bir öğrencinin sıralaması 10 bin kadar yükseldi. Benzer şekilde Eşit Ağırlıklı puan türünde geçen yıl 48 binlerde olan bir adayın sıralaması bu yıl 26 binlere yükseldi. YKS'nin ilk oturumu olan TYT'de adaylar süreyi yetiştirmekte oldukça zorlanmıştı. Ancak TYT'deki sıralamalar da yüzleri güldürdü. 400 puanı olan bir aday, geçen yıl 39 bininci iken bu yıl aynı puanı alan bir öğrenci 11 bininci sıraya geldi.
ŞAMPİYONLAR ANADOLU'DAN
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından YKS birincilerinin hangi illerden çıktığını açıkladı. TYT birincisi Adana, AYT SAY birincisi Adana, EA puan türünde birinci Konya, SÖZEL alanda da Adana'dan şampiyon çıktı. Yabancı Dil'deki şampiyonlar ise Balıkesir, Konya, İstanbul ve Bursa'dan çıktı.
'PANDEMİ BENİ İLERİYE TAŞIDI'
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumu sözel puan türünde Türkiye birincisi olan Hasan Mert, "Pandemi beni olumsuz etkilemek yerine aksine daha ileriye taşıdı" dedi. Merkez Çukurova ilçesinde özel bir okulda okuyan 19 yaşındaki Hasan Mert, AYT sözelde Türkiye birincisi oldu. Koronavirüs nedeniyle yaşanan pandemi döneminin kendisini olumsuz etkilemediğini söyleyen Mert, "Bu dönemin avantajları ve dezavantajları vardı. Ben de avantajlarını kullandım. Pandeminin beni daha da ileriye taşıdığını düşünüyorum. Hedefimde birincilik vardı. Son 1 aydır birinciliği düşünüyordum. Şimdilik hangi bölümü seçeceğim konusunda karar vermedim. Hayalimde CEO olmak var" ifadelerini kullandı. Ayrıca TYT Türkiye birincisi ve AYT sayısal birincisinin de Adana'dan çıktığını öğrenen Hasan Mert, "Bizim havamız, suyumuz farklı demek ki" diye yorumda bulundu. Baba Şevket Mert (55) ise gururlu olduğunu söyleyerek, "Hasan küçüklüğünden bu yana programlı çalışıyordu. Günde 6-7 saat çalışırdı. Mutluyum, tarifi zor bir duygu. Heyecanlıyım" diye konuştu. Ziya RAMOĞLU /
SABAH
'İLK BİN DERKEN BİRİNCİ OLDUM'
YKS eşit ağırlık bölümünde 500 tam puan olarak Türkiye birincisi olan Melike Demirbağ (18) mutluluğu ve gururu birlikte yaşıyor. Sınavının başarılı geçtiğini ilk yüze ya da bine girebileceğini düşündüğünü ancak birinci olduğunu belirten Demirbağ, "Pandemi süreci psikolojik olarak etkiledi ama ben derslerimi ihmal etmedim. Başarımda gittiğim okul ve öğretmenlerimin de payı çok büyük. Birinci olduğum için çok mutluyum. Hedefim Boğaziçi Üniversitesi'nde uluslararası ilişkilersiyaset bilimi okumak" dedi. Tolga YANIK /
SABAH