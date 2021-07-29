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Haberler Eğitim Haberleri Ordu Üniversitesi taban puanları 2021 | Ordu Üniversitesi 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
Giriş Tarihi: 29.7.2021 09:29

Ordu Üniversitesi taban puanları 2021 | Ordu Üniversitesi 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

Ordu Üniversitesi taban puanları 2021 | Ordu Üniversitesi 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteli olmaya hazırlanan yüz binlerce aday üniversite tercih işlemleri için kolları sıvadı. Adaylar, hedeflerindeki üniversitelerin taban puanları, yüzdelik dilimleri, sıralamaları ve kontenjanları için araştırma yapıyor. Bu noktada, Ordu Üniversitesi taban puanları da araştırılıyor. 2021 Ordu Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması haberimizde yer alıyor. İşte Ordu Üniversitesi sıralama ve taban puanları!

İki milyonun üzerinde öğrencinin girdiği YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) açıklandı. Sınav sonuçlarına erişen adaylar, tercih yapacakları üniversiteler hakkında araştırmaya koyuldu. Üniversite taban puanları araştırmalarında Ordu Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması da gündeme geliyor. Ordu Üniversitesi 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgileri haberimizde.

ORDU ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2021

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 100 495,49937 18.618
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 90 478,38423 31.040
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 404,62790 95.215
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 380,10644 25.447
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 374,86779 30.180
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60 363,99171 100.598
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 60 357,77082 27.779
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 354,74175 121.377
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) SAY 100 350,05049 158.797
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 40 345,68966 72.508
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) (Ücretli) DİL 40 341,93242 32.602
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 100 327,13854 117.345
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) SAY 40 319,19978 211.668
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60 298,02519 224.119
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30 289,76130 281.248
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği SAY 30 287,91370 286.475
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gıda Mühendisliği SAY 20 284,65570 295.745
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarih SÖZ 60 275,27863 341.346
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 60 273,91012 349.243
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 40 271,23092 338.571
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) (Ücretli) SÖZ 60 266,16797 396.131
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Matematik SAY 40 265,40052 359.825
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 40 262,36291 493.737
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bitki Koruma SAY 30 259,28416 384.177
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çocuk Gelişimi TYT 80 255,67458 863.625
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Laboratuvar Teknolojisi TYT 35 255,66630 863.729
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) (Ücretli) SÖZ 40 253,61399 478.432
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 55 252,76119 896.207
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 55 251,28658 573.571
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 60 251,11556 915.009
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60 250,07741 926.915
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 50 244,47858 452.922
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Deniz Ulaştırma ve İşletme TYT 60 244,33702 993.603
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bahçe Bitkileri SAY 20 243,33896 458.987
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyoloji EA 50 243,17285 639.461
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gemi Makineleri İşletmeciliği TYT 50 242,39720 1.016.653
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarih (İÖ) (Ücretli) SÖZ 60 241,91280 562.494
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50 237,50210 1.075.218
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik TYT 30 237,37040 1.076.823
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sanat Tarihi SÖZ 60 236,49574 602.913
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT 50 236,26330 1.090.322
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yaşlı Bakımı TYT 50 234,17015 1.115.867
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mekatronik TYT 30 233,75430 1.120.932
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Otomotiv Teknolojisi TYT 30 230,36218 1.163.618
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine TYT 30 229,19488 1.178.539
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gemi İnşaatı TYT 50 228,81554 1.183.452
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Denizcilik İşletmeleri Yönetimi EA 40 228,24563 779.801
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 30 227,85615 783.911
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sanat Tarihi (İÖ) (Ücretli) SÖZ 40 227,83369 670.259
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) (Ücretli) EA 40 226,93172 793.851
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40 223,27596 1.256.559
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronik Teknolojisi TYT 30 220,85868 1.289.043
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnşaat Teknolojisi TYT 80 220,24898 1.297.218
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat EA 50 220,06453 873.351
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği SAY 10 219,98653 618.336
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronik Teknolojisi TYT 25 216,67462 1.345.007
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 40 214,92068 928.864
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 50 214,20570 1.378.796
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 30 214,08962 1.380.426
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gıda Teknolojisi TYT 25 213,12690 1.393.388
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mimari Restorasyon TYT 60 209,95688 1.437.425
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 80 207,18127 1.476.545
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 50 206,89272 1.480.572
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60 206,47278 1.486.571
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 60 205,88338 1.495.015
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40 204,02887 1.521.418
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40 203,35083 1.531.166
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Lojistik TYT 60 203,20450 1.533.392
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 25 202,18559 1.548.038
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme Yönetimi TYT 60 200,16389 1.577.121
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50 197,75486 1.610.639
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yerel Yönetimler TYT 60 197,31746 1.616.666
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Avcılık ve Yaban Hayatı TYT 25 196,62899 1.625.911
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50 195,95337 1.634.867
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Geleneksel El Sanatları TYT 25 191,68933 1.684.379
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Moda Tasarımı TYT 50 190,32499 1.697.150
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 25 187,95916 1.714.739
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgi Yönetimi TYT 25 184,21504 1.730.403
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 25 183,43826 1.732.069
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Medya ve İletişim TYT 35
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Ordu Üniversitesi taban puanları 2021 | Ordu Üniversitesi 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
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