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Haberler Eğitim Haberleri Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2021: Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 29.7.2021 07:28 Son Güncelleme: 29.7.2021 07:28

Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2021: Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2021: Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla beraber Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Metropol şehirdeki üniversitede eğitim görmek isteyen adaylar Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamasına göre tercih oluşturacak. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre 5-13 Ağustos’ta tercihler alınacak. İşte Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları ile 2021 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber merak ediliyor. Üniversite kontenjanları, YKS taban ve tavan puanlarının yer aldığı YKS tercih kılavuzu adaylara sonuçlar öncesinde ön bilgi vermek amacıyla erişime açıldı. ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayımlaması ile birlikte taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. İşte 2021 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI!

Üniversiteye girmek isteyen adaylar üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla gündem olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar şöyle;

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversite adayları 2021 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında bilgi alabiliyorlar. Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanlarına haberimizde ulaşabilirsiniz.

Üniversite Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2020
2019
2018
2017		 Yer.
2020
2019
2018
2017		 Başarı
Sırası
2020
2019
2018
2017		 Taban
Puanı
2020
2019
2018
2017
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 105+3
105+3
110+3
110+3		 108
108
113
113		 1.178
1.488
2.170
2.726		 538,59468
526,62678
519,50866
503,02861
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 195+5
195+5
195+5
195+5		 200
200
200
200		 2.575
2.214
2.260
2.306		 531,08200
521,44610
518,96534
506,41214
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 95+3
95+3
95+3
95+3		 98
98
98
98		 5.488
5.825
6.130
6.853		 520,69188
504,15641
499,24824
481,03412
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 90+3
90+3
85+3
85+3		 93
93
88
88		 6.423
6.418
6.700
7.807		 518,08843
502,06789
496,82417
477,56012
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (ANKARA) Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 190+5
190+5
190+5
190+5		 195
195
195
195		 6.862
5.435
5.120
5.868		 517,03220
505,67303
503,22883
485,05520
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (ANKARA) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 18.948
21.045
22.300
21.432		 495,01009
466,11623
454,07963
442,16699
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
60+2
55+2		 62
62
62
57		 23.378
25.175
26.600
23.712		 488,60722
458,67474
445,22178
440,86277

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KKTC-Güzelyurt) Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 12+0
5+0
5+0
5+0		 12
5
5
5		 26.741
27.636
23.800
24.136		 484,02196
454,41177
450,77125
436,51806
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Kimya Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 26.768
27.917
28.400
25.784		 483,98306
453,89932
441,42617
433,34128
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Mimarlık
(İngilizce)		 SAY 110+3
100+3
100+3
100+3		 113
103
103
103		 29.445
24.807
15.700
14.886		 480,46292
459,33576
469,54204
456,84120
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KKTC-GAZİMAĞUSA) Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 5+0
5+0
5+0
5+0		 5
5
5
5		 34.586
27.332
29.300
32.577		 473,89774
454,93255
439,70399
420,96866
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Fizik
(İngilizce)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 35.427
50.184
58.900
71.532		 472,82316
419,42502
390,02629
370,23720
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (ANKARA) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 7+0
5+0
5+0
5+0		 7
5
5
5		 36.877
30.227
24.800
27.808		 471,05115
450,01119
448,67936
429,45147
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Matematik Öğretmenliği
(İngilizce)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 37.702
34.593
35.300
33.277		 470,05962
442,86076
428,15224
419,66516
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Matematik
(İngilizce)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 40.808
41.755
46.300
46.502		 466,14396
431,79309
409,31571
398,53137
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 180+5
180+5
180+5
180+5		 185
185
185
185		 43.551
40.603
21.600
17.442		 462,89977
433,48232
455,53469
450,78455
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Endüstriyel Tasarım (Fakülte)
(İngilizce)		 SAY 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 45.109
41.188
36.500
32.071		 460,97668
432,59440
426,12056
421,82717
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(İngilizce)		 SAY 50+2
50+2
40+1
40+1		 52
52
41
41		 46.938
47.987
49.700
48.829		 458,87963
422,69782
403,76399
395,05721
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Gıda Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 85+3
85+3
85+3
85+3		 88
88
88
88		 48.778
48.209
48.200
41.826		 456,65182
422,38462
406,06936
405,63911
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Biyoloji
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 50.444
53.305
55.400
57.683		 454,77373
415,14466
395,09655
387,78933
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KKTC-GÜZELYURT) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 5+0
5+0
5+0
5+0		 5
5
5
5		 52.498
40.654
35.100
38.025		 452,38006
433,39267
428,56193
411,67767
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İstatistik
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 53.862
61.020
65.800
57.899		 450,80958
404,78621
380,51305
382,54937
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Çevre Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 65+2
65+2
65+2
65+2		 67
67
67
67		 57.023
57.635
56.400
50.698		 447,15988
409,35151
393,72618
392,25558
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Kimya
(İngilizce)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 58.087
64.844
72.700
70.892		 445,96776
399,81792
371,60972
371,01431
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 63.831
59.201
56.200
43.135		 439,42786
407,24858
393,93899
403,53993
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Maden Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 74.443
87.319
84.700
75.381		 427,26923
373,27924
357,72518
360,37921
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Jeoloji Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 75.333
83.098
77.400
68.207		 426,23516
378,00302
366,04535
368,99185
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Fizik Öğretmenliği
(İngilizce)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 81.873
98.176
95.500
90.298		 418,91465
362,27454
346,40840
348,92497
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Şehir ve Bölge Planlama
(İngilizce)		 SAY 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 84.271
75.066
59.600
48.921		 416,26539
387,23231
389,13139
394,79788
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Kimya Öğretmenliği
(İngilizce)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 85.794
97.999
99.300
98.827		 414,61461
362,44124
342,74829
340,04881
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(İngilizce)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 92.965
100.851
111.000
109.614		 406,98313
359,70202
332,21605
325,98945
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Fen Bilgisi Öğretmenliği
(İngilizce)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 96.222
106.406
114.000
97.330		 403,59663
354,53481
329,67976
341,99043
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 5+0
5+0
5+0
5+0		 5
5
5
5		 105.127
109.635
104.000
78.613		 394,53188
351,59922
338,38947
356,64306
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Fizik
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)		 SAY 2+0
2+0
2+0
1+0		 2

1
0		 105.433
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 394,23249
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 5+0
5+0
5+0
5+0		 5
5
5
5		 150.784
124.152
56.300
42.664		 355,82558
339,47587
393,85133
404,28299
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KKTC) Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 68+0
55+0
50+0
35+0		 68
55
50
35		 157.334
175.984
178.000
130.913		 351,09677
306,45993
288,93886
307,53457
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KKTC-Güzelyurt) Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 5+0
5+0
5+0
5+0		 5
5
5
5		 181.268
180.905
150.000
125.939		 335,70009
303,91118
304,46715
311,51570
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 30+0
25+0
35+0
20+0		 30
25
21
20		 198.230
265.047
Dolmadı
146.010		 326,10020
270,74464
Dolmadı
296,29324
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KKTC-GÜZELYURT) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 38+0
52+0
52+0
40+0		 38
23
47
40		 240.833
Dolmadı
Dolmadı
160.436		 305,65419
Dolmadı
Dolmadı
286,58308
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Güzelyurt) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 27+0
40+0
45+0
40+0		 27
12
32
40		 275.935
Dolmadı
Dolmadı
187.806		 291,72061
Dolmadı
Dolmadı
270,07158
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (ANKARA) Biyoloji
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)		 SAY 2+0
2+0
3+0
1+0		 1
1
0
1		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
72.196		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
369,41437
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (ANKARA) İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 20+0
30+0
40+0
35+0		 5
3
17
35		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
189.101		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
269,35330
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (ANKARA) Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 15+0
5+0
7+0
5+0		 8
1
0
5		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
179.532		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
274,73426
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (ANKARA) Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 5+0


 1


 Dolmadı


 Dolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Tarih
(İngilizce)		 SÖZ 70+2
60+2
60+2
50+2		 72
62
62
52		 2.889
1.885
1.960
6.694		 435,43858
446,68302
432,21947
450,47537
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce)		 SÖZ 60+2
50+2
50+2
50+2		 62
52
52
52		 3.434
3.050
3.040
11.735		 431,29862
436,44137
423,31063
426,27747
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Psikoloji
(İngilizce)		 EA 100+3
100+3
100+3
90+3		 103
103
103
93		 2.610
2.772
3.440
4.589		 474,38287
455,75595
438,15780
462,73144
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) İşletme
(İngilizce)		 EA 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 2.616
3.090
3.920
9.611		 474,33888
452,87156
435,17342
445,17997
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) İktisat
(İngilizce)		 EA 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 3.533
4.966
8.610
14.319		 466,79178
440,14630
418,06566
432,14839
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)		 EA 80+2
80+2
75+2
75+2		 82
82
77
77		 5.098
7.927
12.700
12.011		 456,25288
429,62529
408,87121
437,18283
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce)		 EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 8.709
16.467
22.500
16.782		 440,61072
412,21942
393,59859
427,60653
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) İşletme
(İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirimli)		 EA 1+0
1+0
1+0
1+0		 1
1
1
1		 15.111
16.544
28.600
7.942		 423,95261
412,10010
385,98045
451,21568
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Sosyoloji
(İngilizce)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 16.197
26.487
33.800
24.998		 421,96392
399,20710
380,33687
415,21276
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Felsefe
(İngilizce)		 EA 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 34.458
51.159
63.400
43.888		 401,44468
377,37851
355,33508
394,72373
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (UOLP- SUNY Binghamton) (%50 İndirimli)		 EA 1+0
1+0
1+0
1+0		 1
1
1
1		 35.162
59.211
91.400
42.088		 400,88497
371,71833
338,21581
396,39321
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Güzelyurt) Psikoloji
(İngilizce) (Burslu)		 EA 14+0
5+0
5+0
5+0		 14
5
5
5		 90.719
39.609
45.700
27.576		 368,66180
386,55368
369,22581
411,92457
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Güzelyurt) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 5+0
5+0
5+0
5+0		 5
5
5
5		 104.203
62.571
79.300
78.903		 362,31876
369,47227
345,06534
353,36633
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Güzelyurt) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)		 EA 5+0
5+0
5+0
5+0		 5
5
5
5		 110.012
98.673
97.200
46.597		 359,70879
348,74603
335,18216
392,19461
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Güzelyurt) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (Burslu)		 EA 5+0
5+0
5+0
5+0		 5
5
5
5		 110.663
104.433
101.000
49.816		 359,42485
345,85160
332,90196
389,38735
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Güzelyurt) İktisat
(İngilizce) (Burslu)		 EA 5+0
5+0
5+0
5+0		 5
5
5
5		 127.386
118.881
102.000
95.839		 352,17405
339,09573
332,38583
340,65830
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Güzelyurt) Psikoloji
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 76+0
70+0
81+0
65+0		 76
70
73
65		 656.359
817.026
Dolmadı
196.260		 241,21148
206,68983
Dolmadı
309,22550
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Güzelyurt) İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 23+0
15+0
25+0
15+0		 23
8
14
15		 953.095
Dolmadı
Dolmadı
302.889		 211,99996
Dolmadı
Dolmadı
253,12915
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Güzelyurt) Felsefe
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)		 EA 1+0
1+0
2+0
2+0
1
0
0
135.451
Dolmadı
Dolmadı
332,03912
Dolmadı
Dolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Güzelyurt) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 10+0
5+0
25+0
50+0

0
13
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) İşletme
(İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli)		 EA 20+0
24+0
24+0
24+0		 7
9
6
16		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (UOLP- SUNY Binghamton) (Ücretli)		 EA 14+0
14+0
14+0
14+0		 4
6
0
9		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Güzelyurt) İktisat
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 19+0
10+0
10+0
10+0		 10
4
2
10		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
395.936		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
230,46219
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Güzelyurt) İşletme
(İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli)		 EA 5+0
5+0
5+0
5+0		 3

3
5		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
401.575		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
229,13071
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Güzelyurt) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 23+0
10+0
15+0
15+0		 18
10
5
15		 Dolmadı
808.872
Dolmadı
333.492		 Dolmadı
213,04156
Dolmadı
266,08544
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)		 DİL 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 3.893
4.394
4.260
2.650		 466,08923
457,40097
448,17719
467,02795
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli)		 DİL 1+0
1+0
1+0
1+0		 1
1
1
1		 4.071
6.675
5.080
2.870		 464,11916
439,48235
440,94468
464,84875
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu)		 DİL 6+0
5+0
5+0
5+0		 6
5
5
5		 10.555
10.595
9.100
9.577		 421,11211
417,92269
414,40550
414,01339
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli)		 DİL 23+0
23+0
23+0
23+0		 23
23
23
23		 39.043
36.002
30.200
24.207		 320,80444
326,57822
323,36083
339,26018
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 DİL 30+0
26+0
26+0
20+0		 30
20
26
20		 62.305
Dolmadı
44.700
48.718		 252,17044
Dolmadı
275,63648
252,26555

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Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2021: Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
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