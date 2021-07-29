Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2021: Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber merak ediliyor. Üniversite kontenjanları, YKS taban ve tavan puanlarının yer aldığı YKS tercih kılavuzu adaylara sonuçlar öncesinde ön bilgi vermek amacıyla erişime açıldı. ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayımlaması ile birlikte taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. İşte 2021 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Üniversiteye girmek isteyen adaylar üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla gündem olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar şöyle;
2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversite adayları 2021 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında bilgi alabiliyorlar. Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanlarına haberimizde ulaşabilirsiniz.
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2020
2019
2018
2017
|Yer.
2020
2019
2018
2017
|Başarı
Sırası
2020
2019
2018
2017
|Taban
Puanı
2020
2019
2018
2017
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|105+3
105+3
110+3
110+3
|108
108
113
113
|1.178
1.488
2.170
2.726
|538,59468
526,62678
519,50866
503,02861
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|195+5
195+5
195+5
195+5
|200
200
200
200
|2.575
2.214
2.260
2.306
|531,08200
521,44610
518,96534
506,41214
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|95+3
95+3
95+3
95+3
|98
98
98
98
|5.488
5.825
6.130
6.853
|520,69188
504,15641
499,24824
481,03412
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|90+3
90+3
85+3
85+3
|93
93
88
88
|6.423
6.418
6.700
7.807
|518,08843
502,06789
496,82417
477,56012
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (ANKARA)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|190+5
190+5
190+5
190+5
|195
195
195
195
|6.862
5.435
5.120
5.868
|517,03220
505,67303
503,22883
485,05520
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (ANKARA)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|18.948
21.045
22.300
21.432
|495,01009
466,11623
454,07963
442,16699
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
55+2
|62
62
62
57
|23.378
25.175
26.600
23.712
|488,60722
458,67474
445,22178
440,86277
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KKTC-Güzelyurt)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|12+0
5+0
5+0
5+0
|12
5
5
5
|26.741
27.636
23.800
24.136
|484,02196
454,41177
450,77125
436,51806
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|Kimya Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|26.768
27.917
28.400
25.784
|483,98306
453,89932
441,42617
433,34128
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|Mimarlık
(İngilizce)
|SAY
|110+3
100+3
100+3
100+3
|113
103
103
103
|29.445
24.807
15.700
14.886
|480,46292
459,33576
469,54204
456,84120
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5+0
5+0
5+0
5+0
|5
5
5
5
|34.586
27.332
29.300
32.577
|473,89774
454,93255
439,70399
420,96866
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|Fizik
(İngilizce)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|35.427
50.184
58.900
71.532
|472,82316
419,42502
390,02629
370,23720
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (ANKARA)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|7+0
5+0
5+0
5+0
|7
5
5
5
|36.877
30.227
24.800
27.808
|471,05115
450,01119
448,67936
429,45147
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|Matematik Öğretmenliği
(İngilizce)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|37.702
34.593
35.300
33.277
|470,05962
442,86076
428,15224
419,66516
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|Matematik
(İngilizce)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|40.808
41.755
46.300
46.502
|466,14396
431,79309
409,31571
398,53137
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|180+5
180+5
180+5
180+5
|185
185
185
185
|43.551
40.603
21.600
17.442
|462,89977
433,48232
455,53469
450,78455
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte)
(İngilizce)
|SAY
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|45.109
41.188
36.500
32.071
|460,97668
432,59440
426,12056
421,82717
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(İngilizce)
|SAY
|50+2
50+2
40+1
40+1
|52
52
41
41
|46.938
47.987
49.700
48.829
|458,87963
422,69782
403,76399
395,05721
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|Gıda Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|85+3
85+3
85+3
85+3
|88
88
88
88
|48.778
48.209
48.200
41.826
|456,65182
422,38462
406,06936
405,63911
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|Biyoloji
(İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|50.444
53.305
55.400
57.683
|454,77373
415,14466
395,09655
387,78933
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KKTC-GÜZELYURT)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5+0
5+0
5+0
5+0
|5
5
5
5
|52.498
40.654
35.100
38.025
|452,38006
433,39267
428,56193
411,67767
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İstatistik
(İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|53.862
61.020
65.800
57.899
|450,80958
404,78621
380,51305
382,54937
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|Çevre Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|65+2
65+2
65+2
65+2
|67
67
67
67
|57.023
57.635
56.400
50.698
|447,15988
409,35151
393,72618
392,25558
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|Kimya
(İngilizce)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|58.087
64.844
72.700
70.892
|445,96776
399,81792
371,60972
371,01431
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|63.831
59.201
56.200
43.135
|439,42786
407,24858
393,93899
403,53993
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|Maden Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|74.443
87.319
84.700
75.381
|427,26923
373,27924
357,72518
360,37921
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|Jeoloji Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|75.333
83.098
77.400
68.207
|426,23516
378,00302
366,04535
368,99185
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|Fizik Öğretmenliği
(İngilizce)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|81.873
98.176
95.500
90.298
|418,91465
362,27454
346,40840
348,92497
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|Şehir ve Bölge Planlama
(İngilizce)
|SAY
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|84.271
75.066
59.600
48.921
|416,26539
387,23231
389,13139
394,79788
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|Kimya Öğretmenliği
(İngilizce)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|85.794
97.999
99.300
98.827
|414,61461
362,44124
342,74829
340,04881
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(İngilizce)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|92.965
100.851
111.000
109.614
|406,98313
359,70202
332,21605
325,98945
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(İngilizce)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|96.222
106.406
114.000
97.330
|403,59663
354,53481
329,67976
341,99043
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5+0
5+0
5+0
5+0
|5
5
5
5
|105.127
109.635
104.000
78.613
|394,53188
351,59922
338,38947
356,64306
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|Fizik
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|SAY
|2+0
2+0
2+0
1+0
|2
—
1
0
|105.433
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|394,23249
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5+0
5+0
5+0
5+0
|5
5
5
5
|150.784
124.152
56.300
42.664
|355,82558
339,47587
393,85133
404,28299
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KKTC)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|68+0
55+0
50+0
35+0
|68
55
50
35
|157.334
175.984
178.000
130.913
|351,09677
306,45993
288,93886
307,53457
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KKTC-Güzelyurt)
|Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5+0
5+0
5+0
5+0
|5
5
5
5
|181.268
180.905
150.000
125.939
|335,70009
303,91118
304,46715
311,51570
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|30+0
25+0
35+0
20+0
|30
25
21
20
|198.230
265.047
Dolmadı
146.010
|326,10020
270,74464
Dolmadı
296,29324
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KKTC-GÜZELYURT)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|38+0
52+0
52+0
40+0
|38
23
47
40
|240.833
Dolmadı
Dolmadı
160.436
|305,65419
Dolmadı
Dolmadı
286,58308
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Güzelyurt)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|27+0
40+0
45+0
40+0
|27
12
32
40
|275.935
Dolmadı
Dolmadı
187.806
|291,72061
Dolmadı
Dolmadı
270,07158
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (ANKARA)
|Biyoloji
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|SAY
|2+0
2+0
3+0
1+0
|1
1
0
1
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
72.196
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
369,41437
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (ANKARA)
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|20+0
30+0
40+0
35+0
|5
3
17
35
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
189.101
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
269,35330
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (ANKARA)
|Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|15+0
5+0
7+0
5+0
|8
1
0
5
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
179.532
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
274,73426
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (ANKARA)
|Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|5+0
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|Tarih
(İngilizce)
|SÖZ
|70+2
60+2
60+2
50+2
|72
62
62
52
|2.889
1.885
1.960
6.694
|435,43858
446,68302
432,21947
450,47537
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce)
|SÖZ
|60+2
50+2
50+2
50+2
|62
52
52
52
|3.434
3.050
3.040
11.735
|431,29862
436,44137
423,31063
426,27747
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|Psikoloji
(İngilizce)
|EA
|100+3
100+3
100+3
90+3
|103
103
103
93
|2.610
2.772
3.440
4.589
|474,38287
455,75595
438,15780
462,73144
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|İşletme
(İngilizce)
|EA
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|2.616
3.090
3.920
9.611
|474,33888
452,87156
435,17342
445,17997
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|İktisat
(İngilizce)
|EA
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|3.533
4.966
8.610
14.319
|466,79178
440,14630
418,06566
432,14839
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
|EA
|80+2
80+2
75+2
75+2
|82
82
77
77
|5.098
7.927
12.700
12.011
|456,25288
429,62529
408,87121
437,18283
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|8.709
16.467
22.500
16.782
|440,61072
412,21942
393,59859
427,60653
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|İşletme
(İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirimli)
|EA
|1+0
1+0
1+0
1+0
|1
1
1
1
|15.111
16.544
28.600
7.942
|423,95261
412,10010
385,98045
451,21568
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|Sosyoloji
(İngilizce)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|16.197
26.487
33.800
24.998
|421,96392
399,20710
380,33687
415,21276
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|Felsefe
(İngilizce)
|EA
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|34.458
51.159
63.400
43.888
|401,44468
377,37851
355,33508
394,72373
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (UOLP- SUNY Binghamton) (%50 İndirimli)
|EA
|1+0
1+0
1+0
1+0
|1
1
1
1
|35.162
59.211
91.400
42.088
|400,88497
371,71833
338,21581
396,39321
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Güzelyurt)
|Psikoloji
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|14+0
5+0
5+0
5+0
|14
5
5
5
|90.719
39.609
45.700
27.576
|368,66180
386,55368
369,22581
411,92457
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Güzelyurt)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|5+0
5+0
5+0
5+0
|5
5
5
5
|104.203
62.571
79.300
78.903
|362,31876
369,47227
345,06534
353,36633
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Güzelyurt)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|5+0
5+0
5+0
5+0
|5
5
5
5
|110.012
98.673
97.200
46.597
|359,70879
348,74603
335,18216
392,19461
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Güzelyurt)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|5+0
5+0
5+0
5+0
|5
5
5
5
|110.663
104.433
101.000
49.816
|359,42485
345,85160
332,90196
389,38735
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Güzelyurt)
|İktisat
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|5+0
5+0
5+0
5+0
|5
5
5
5
|127.386
118.881
102.000
95.839
|352,17405
339,09573
332,38583
340,65830
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Güzelyurt)
|Psikoloji
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|76+0
70+0
81+0
65+0
|76
70
73
65
|656.359
817.026
Dolmadı
196.260
|241,21148
206,68983
Dolmadı
309,22550
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Güzelyurt)
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|23+0
15+0
25+0
15+0
|23
8
14
15
|953.095
Dolmadı
Dolmadı
302.889
|211,99996
Dolmadı
Dolmadı
253,12915
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Güzelyurt)
|Felsefe
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|EA
|1+0
1+0
2+0
2+0
|—
1
0
0
|—
135.451
Dolmadı
Dolmadı
|—
332,03912
Dolmadı
Dolmadı
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Güzelyurt)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|10+0
5+0
25+0
50+0
|—
—
0
13
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|İşletme
(İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli)
|EA
|20+0
24+0
24+0
24+0
|7
9
6
16
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (UOLP- SUNY Binghamton) (Ücretli)
|EA
|14+0
14+0
14+0
14+0
|4
6
0
9
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Güzelyurt)
|İktisat
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|19+0
10+0
10+0
10+0
|10
4
2
10
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
395.936
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
230,46219
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Güzelyurt)
|İşletme
(İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli)
|EA
|5+0
5+0
5+0
5+0
|3
—
3
5
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
401.575
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
229,13071
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Güzelyurt)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|23+0
10+0
15+0
15+0
|18
10
5
15
|Dolmadı
808.872
Dolmadı
333.492
|Dolmadı
213,04156
Dolmadı
266,08544
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)
|DİL
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|3.893
4.394
4.260
2.650
|466,08923
457,40097
448,17719
467,02795
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli)
|DİL
|1+0
1+0
1+0
1+0
|1
1
1
1
|4.071
6.675
5.080
2.870
|464,11916
439,48235
440,94468
464,84875
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu)
|DİL
|6+0
5+0
5+0
5+0
|6
5
5
5
|10.555
10.595
9.100
9.577
|421,11211
417,92269
414,40550
414,01339
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli)
|DİL
|23+0
23+0
23+0
23+0
|23
23
23
23
|39.043
36.002
30.200
24.207
|320,80444
326,57822
323,36083
339,26018
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|DİL
|30+0
26+0
26+0
20+0
|30
20
26
20
|62.305
Dolmadı
44.700
48.718
|252,17044
Dolmadı
275,63648
252,26555