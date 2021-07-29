ÖSYM aday şifresi nasıl alınır? ÖSYM aday şifresi değiştirme ve alma

ÖSYM ŞİFRESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

ÖSYM şifresi almak için izlenmesi gereken yol şu şekilde: ÖSYM tarafından yapılan tüm sınavlar için sistemde daha önceden tanımlanmayan adaylar için Başvuru Merkezlerinden yapılan başvuru işleminde adaylara internet erişim şifresi ücretsiz olarak verilmektedir. Bu şifre, adayın sisteme ilk girişinde aday tarafından bizzat değiştirilir. Bu şifreler geriye dönüşümsüz ve kriptolu olarak ÖSYM'nin sisteminde tutulmaktadır. İlgili adaydan başkasının şifreyi bilmesi, görmesi ve edinmesi mümkün değildir.

ÖSYM ŞİFRESİNİ UNUTTUM, NEREDEN ALABİLİRİM?

ÖSYM AİS şifresini unutmanız durumunda şifreyi yenilemeniz veya sıfırlamanız gerekiyor. ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasına girdikten sonra, karşınıza açılan sayfada sizden istenilen T.C. kimlik numarasını ve ekranda gördüğünüz güvenlik numarasınız eksiksiz olarak giriniz.

Güvenlik sorusu aşamasında şifrenizi oluştururken yanıtladığınız cevabı girmeniz gerekmektedir. Bu cevabı eksiksiz ve doğru olarak girmeniz girdikten sonra sizden istenilen tüm bilgileri eksiksiz olarak girdiğinizde şifreniz yenilenecektir.

ÖSYM AİS Güvenlik sorusunu unuttum diyorsanız da, şifrenizi aldığınız merkeze başvurarak yeni şifre talebinde bulunabilirsiniz.