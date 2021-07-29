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Giriş Tarihi: 29.7.2021 11:34

ÖSYM Başkanı Halis Aygün duyurdu: YKS kontenjan kılavuzu yayımlandı

DHA
ÖSYM Başkanı Halis Aygün duyurdu: YKS kontenjan kılavuzu yayımlandı

Milyonlarca üniversite öğrencisi adayını ilgilendiren Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel halinin internet sitesinde yayımlandığını açıkladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel halinin internet sitesinde yayımlandığını duyurdu.

Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarımız; Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel hali internet sitemizde yayımlanmıştır. 2021-YKS tercih işlemlerinizi 5-13 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

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ÖSYM Başkanı Halis Aygün duyurdu: YKS kontenjan kılavuzu yayımlandı
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