Pamukkale Üniversitesi YKS taban puanları! 2021 Pamukkale Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

ÖSYM, iki milyonu aşkın üniversite adayının heyecanla beklediği YKS sonuçlarını erişime açtı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adayların gözü tercihlere çevrildi. Tercih işlemleri öncesinde ise üniversitelerin taban puanları araştırılmaya başladı. Pamukkale Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. 2021 Pamukkale Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sırlamaları ve yüzdelik dilimleri tablosunu bu başlık altından görebilirsiniz.
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2020
2019
2018
2017
|Yer.
2020
2019
2018
2017
|Başarı
Sırası
2020
2019
2018
2017
|Taban
Puanı
2020
2019
2018
2017
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Tıp
|SAY
|220+6
210+6
200+5
190+5
|226
216
205
195
|11.968
11.109
10.900
10.894
|506,35889
487,87127
482,69694
469,42410
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Diş Hekimliği
|SAY
|100+3
100+3
90+3
80+2
|103
103
93
82
|27.681
24.563
23.000
20.543
|482,78954
459,78540
452,59033
447,17249
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Tıp
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0
1+0
1+0
1+0
|1
1
1
1
|37.628
33.763
44.400
24.284
|470,14794
444,26400
412,35500
439,69541
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|62.978
68.478
76.400
68.186
|440,37198
395,22160
367,18208
369,30987
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|80+2
80+2
70+2
70+2
|82
82
72
72
|88.360
103.675
112.000
112.290
|411,79935
356,98167
331,54088
323,16724
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|80+2
80+2
70+2
70+2
|82
82
72
72
|125.845
120.352
109.000
97.816
|375,55198
342,40898
333,52815
336,46105
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|127.416
133.385
126.000
105.354
|374,25594
332,51623
320,39054
329,42722
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Mimarlık
|SAY
|80+2
80+2
70+2
70+2
|82
82
72
72
|138.306
111.447
62.500
52.139
|365,26709
350,01110
384,97731
390,29161
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|170+5
170+5
170+5
170+5
|175
175
175
175
|147.995
159.388
168.000
132.964
|357,88538
315,61602
294,33409
310,58742
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|170.988
172.412
154.000
125.163
|342,07679
308,36573
302,06529
312,12306
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|173.919
166.687
146.000
125.674
|340,18855
311,45833
306,55353
311,72231
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|45+2
45+2
45+2
45+2
|47
47
47
47
|180.957
174.299
164.000
145.149
|335,89167
307,38968
296,46734
296,90209
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|225.507
166.098
120.000
73.384
|312,52195
311,77019
324,81307
391,97971
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Makine Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|80+2
80+2
90+3
90+3
|82
82
93
93
|231.446
216.039
188.000
147.860
|309,76456
288,18163
284,59141
295,01388
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Biyomedikal Mühendisliği
|SAY
|56+2
56+2
56+2
56+2
|58
58
58
58
|243.269
214.393
166.000
118.424
|304,61753
288,83411
294,97368
317,64417
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Tekstil Mühendisliği
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
2
11
|243.658
265.130
Dolmadı
Dolmadı
|304,44127
270,72117
Dolmadı
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Otomotiv Mühendisliği
|SAY
|45+2
45+2
45+2
45+2
|47
47
47
47
|244.736
240.839
203.000
167.775
|303,99945
278,83891
277,93200
281,84994
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|50+2
50+2
60+2
90+3
|52
52
48
93
|244.887
288.569
Dolmadı
228.060
|303,93634
263,71493
Dolmadı
254,26702
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Mekatronik Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|45+2
45+2
42+2
32+1
|47
47
44
33
|246.454
229.270
208.000
169.478
|303,27780
283,04825
275,78610
280,79414
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|25+1
25+1
20+1
20+1
|26
17
21
21
|258.073
Dolmadı
296.000
225.365
|298,55708
Dolmadı
248,98188
251,37391
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Kimya Mühendisliği
|SAY
|55+2
55+2
55+2
55+2
|57
57
57
57
|269.567
282.331
287.000
216.204
|294,14175
265,50460
251,21442
255,65453
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|İnşaat Mühendisliği
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|274.360
264.709
120.000
89.813
|292,30059
270,83758
324,71596
344,53976
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|11+1
11+1
11+1
11+1
|12
12
12
12
|296.357
287.681
294.000
212.136
|284,44350
263,97683
249,35857
257,57595
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Matematik
|SAY
|65+2
65+2
65+2
65+2
|67
67
67
67
|304.614
297.393
293.000
225.123
|281,67815
261,28927
249,52383
251,25376
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Kimya
|SAY
|20+1
20+1
15+1
15+1
|21
21
16
16
|339.915
343.309
370.000
262.729
|270,83965
249,98911
233,52995
239,71128
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Biyoloji
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|342.142
337.952
313.000
226.699
|270,21881
251,20360
245,00665
254,86513
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|70+2
70+2
60+2
—
|72
72
62
—
|403.067
413.067
417.000
—
|254,85194
236,00611
220,32644
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Şehir ve Bölge Planlama
|SAY
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|407.782
350.477
318.000
207.375
|253,80644
248,38613
243,84575
259,90356
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Biyoloji
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0
1+0
1+0
1+0
|1
1
1
1
|414.141
362.734
359.000
274.542
|252,41320
245,74858
235,50915
235,19984
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Fizik
|SAY
|20+1
20+1
20+1
—
|21
21
15
—
|440.556
440.856
Dolmadı
—
|246,91673
230,86046
Dolmadı
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Jeoloji Mühendisliği
|SAY
|10+1
10+1
10+1
10+1
|—
1
1
3
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Çevre Mühendisliği
|SAY
|20+1
20+1
20+1
40+1
|3
1
6
20
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Gıda Mühendisliği
|SAY
|50+2
80+2
80+2
80+2
|28
32
80
82
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
219.271
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
254,20734
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|İnşaat Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|80+2
80+2
90+3
90+3
|26
78
93
93
|Dolmadı
Dolmadı
157.000
113.172
|Dolmadı
Dolmadı
299,98217
322,33912
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Biyomedikal Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|60+2
60+2
56+2
56+2
|23
60
58
58
|Dolmadı
Dolmadı
239.000
164.407
|Dolmadı
Dolmadı
264,75758
284,00908
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|14+1
14+1
14+1
14+1
|2
6
15
15
|Dolmadı
Dolmadı
281.000
211.291
|Dolmadı
Dolmadı
252,59612
257,98424
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|7
11
8
4
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Otomotiv Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|40+1
45+2
45+2
45+2
|23
31
47
47
|Dolmadı
Dolmadı
288.000
210.653
|Dolmadı
Dolmadı
250,88198
258,30738
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|11.714
12.764
14.700
—
|401,32288
403,70169
388,90196
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|70+2
70+2
90+3
90+3
|72
72
93
93
|19.388
19.473
21.500
31.231
|387,89377
393,47889
379,19356
395,95485
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
80+2
90+3
|62
62
82
93
|22.082
25.217
33.300
64.766
|384,18738
386,61722
367,16234
377,33145
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
|SÖZ
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|47.444
52.792
55.600
64.938
|360,42794
365,11760
351,65167
377,21188
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
80+2
80+2
|62
62
82
82
|52.784
71.647
101.000
131.987
|356,98385
354,91771
331,34060
328,82458
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|İlahiyat
|SÖZ
|120+3
130+4
120+3
120+3
|123
134
123
123
|95.467
92.143
82.600
63.926
|335,31402
346,10751
338,64601
367,24847
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|163.829
150.337
132.000
148.428
|312,78883
326,74953
321,40139
329,91764
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Coğrafya
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|173.729
163.190
147.000
138.297
|310,13346
323,26918
316,85609
325,96227
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|İlahiyat
(İÖ)
|SÖZ
|90+3
60+2
60+2
—
|93
62
62
—
|186.895
141.969
135.000
—
|306,78326
329,12861
320,36925
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|189.993
201.423
198.000
147.194
|306,01153
313,92470
304,57473
330,47739
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|70+2
70+2
80+2
80+2
|72
72
82
82
|270.901
262.332
230.000
272.781
|288,24774
301,24697
297,84454
285,76745
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Tarih
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|272.677
250.761
255.000
255.170
|287,90543
303,50454
293,03438
290,88528
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Tarih
(İÖ)
|SÖZ
|70+2
70+2
80+2
80+2
|72
72
82
82
|414.304
365.392
349.000
331.904
|263,28574
283,30428
277,83764
270,35009
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|478.663
426.424
436.000
224.755
|253,58188
274,06507
266,20512
300,33824
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Sanat Tarihi
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|506.315
466.210
456.000
412.251
|249,66304
268,41626
263,79089
252,10951
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
(İÖ)
|SÖZ
|40+1
60+2
60+2
60+2
|41
62
62
62
|527.030
531.457
551.000
373.166
|246,76668
259,63613
253,15334
260,72229
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Sanat Tarihi
(İÖ)
|SÖZ
|60+2
70+2
70+2
70+2
|62
72
72
72
|617.401
544.081
543.000
462.225
|234,58663
258,01221
253,99672
241,40262
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Hukuk
|EA
|110+3
100+3
80+2
—
|113
103
82
—
|18.299
27.717
30.300
—
|418,48202
397,88040
384,07690
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
100+3
90+3
|72
72
103
93
|74.098
76.612
74.800
42.155
|376,93197
360,75966
347,80956
396,32914
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|60+2
60+2
80+2
90+3
|62
62
82
93
|97.140
107.588
122.000
92.373
|365,56909
344,30824
323,26327
349,84223
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|176.052
229.380
252.000
189.057
|333,39274
301,52754
283,46882
290,61661
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
(İÖ)
|EA
|40+1
60+2
60+2
60+2
|41
62
62
62
|239.322
330.977
402.000
258.678
|313,55882
279,15707
256,38300
265,77884
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|İşletme
(İngilizce)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|325.843
314.966
338.000
192.997
|292,31018
282,22506
266,42739
289,00276
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
|80+2
100+3
100+3
110+3
|82
103
103
113
|386.359
359.416
373.000
167.153
|280,14184
274,04493
260,70257
320,96513
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Spor Yöneticiliği (Fakülte)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|455.747
450.602
443.000
222.534
|268,23063
260,02131
250,64177
299,52368
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Sosyoloji
|EA
|60+2
70+2
70+2
70+2
|62
72
72
72
|472.594
430.788
440.000
205.054
|265,56368
262,80504
251,15328
305,89309
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|482.373
464.515
500.000
254.894
|264,05482
258,12427
243,62069
266,94639
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Maliye
|EA
|80+2
100+3
100+3
110+3
|82
103
103
113
|496.542
457.736
463.000
224.804
|261,95258
259,05109
248,14189
276,97857
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ)
|EA
|80+2
100+3
100+3
110+3
|82
103
103
113
|612.658
601.475
666.000
251.944
|246,37413
241,83656
225,93518
289,53739
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|İktisat
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|619.378
579.241
637.000
307.919
|245,56851
244,21588
229,28157
251,75348
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|İşletme
|EA
|100+3
100+3
100+3
110+3
|103
103
103
113
|622.821
628.561
732.000
346.282
|245,15916
239,02253
203,33984
242,05363
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|İktisat
(İngilizce)
|EA
|80+2
100+3
100+3
110+3
|82
103
101
113
|630.658
689.328
Dolmadı
281.877
|244,21037
233,03979
Dolmadı
258,96750
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Sosyoloji
(İÖ)
|EA
|50+2
60+2
70+2
70+2
|52
62
72
72
|634.104
558.855
700.000
257.669
|243,81164
246,47727
220,59517
287,68927
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|661.030
609.069
647.000
687.793
|240,67300
241,04156
228,24153
250,34094
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte)
(İÖ)
|EA
|60+2
70+2
70+2
60+2
|62
72
59
62
|661.403
671.715
Dolmadı
327.213
|240,62912
234,74953
Dolmadı
246,75365
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|İşletme
(İÖ)
|EA
|30+1
30+1
100+3
110+3
|31
31
18
113
|671.554
696.956
Dolmadı
399.769
|239,47509
232,29056
Dolmadı
229,55635
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Maliye
(İÖ)
|EA
|80+2
100+3
100+3
110+3
|82
103
88
113
|704.040
704.508
Dolmadı
300.418
|235,87994
231,53546
Dolmadı
253,80447
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|İktisat
(İngilizce) (İÖ)
|EA
|40+1
40+1
100+3
110+3
|41
41
22
113
|711.491
755.573
Dolmadı
366.175
|235,08595
226,00418
Dolmadı
237,35071
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|İktisat
(İÖ)
|EA
|40+1
40+1
80+2
80+2
|41
41
19
82
|725.981
740.500
Dolmadı
382.991
|233,57482
227,79856
Dolmadı
233,46567
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|EA
|80+2
80+2
75+2
75+2
|82
82
50
77
|726.945
711.509
Dolmadı
323.105
|233,47752
230,83869
Dolmadı
247,78247
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
|EA
|40+1
40+1
60+2
60+2
|41
41
32
62
|41
41
32
62
|233,29223
226,05669
Dolmadı
201,65296
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul)
(İÖ)
|EA
|30+1
30+1
60+2
60+2
|31
31
19
62
|738.672
735.750
Dolmadı
838.284
|232,28414
228,32902
Dolmadı
237,27674
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Felsefe
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
47
62
|772.401
812.259
Dolmadı
400.803
|228,95922
210,47572
Dolmadı
249,59453
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Ekonometri
|EA
|40+1
40+1
60+2
60+2
|41
41
17
62
|792.415
804.488
Dolmadı
405.710
|227,06427
215,81166
Dolmadı
228,12256
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Arkeoloji
|EA
|40+1
40+1
70+2
70+2
|41
39
17
72
|859.105
Dolmadı
Dolmadı
489.003
|221,26951
Dolmadı
Dolmadı
229,49804
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Organik Tarım İşletmeciliği
|EA
|30+1
40+1
60+2
60+2
|31
18
22
62
|906.464
Dolmadı
Dolmadı
939.855
|217,14111
Dolmadı
Dolmadı
229,37719
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
|EA
|30+1
30+1
—
—
|31
28
—
—
|922.355
Dolmadı
—
—
|215,59484
Dolmadı
—
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Organik Tarım İşletmeciliği
(KKTC Uyruklu)
|EA
|1+0
1+0
1+0
1+0
|—
—
0
0
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|İngilizce Öğretmenliği
|DİL
|90+3
90+3
100+3
100+3
|93
93
103
103
|12.670
13.745
13.700
11.725
|411,97099
404,39343
390,40314
401,78332
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|DİL
|80+2
80+2
70+2
70+2
|82
82
72
72
|19.843
19.936
17.200
15.998
|385,27864
380,12404
374,96287
378,58335
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|DİL
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|24.390
24.181
20.800
19.045
|369,13128
364,64038
359,64672
363,30250
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Turizm Rehberliği (Fakülte)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|37.542
37.423
37.100
37.389
|325,77066
322,33934
299,41686
287,38823
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ)
|Fransız Dili ve Edebiyatı
|DİL
|55+2
55+2
55+2
55+2
|57
57
57
57
|49.012
48.040
45.600
45.292
|290,21961
290,86254
273,18466
262,09755
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 2 YILLIK ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2020
2019
|Yer.
2020
2019
|Taban
Puanı
2020
2019
|Başarı
Sırası
2020
2019
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|329,04290
321,10661
|317.311
295.142
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Anestezi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|322,81406
306,59603
|345.920
368.974
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|307,08332
291,66748
|430.759
465.277
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Fizyoterapi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|306,47864
298,85221
|434.464
416.019
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Diyaliz
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|299,73360
292,14042
|477.433
461.952
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|297,49150
284,34087
|492.615
521.894
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Eczane Hizmetleri
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|294,00394
268,64947
|516.983
665.238
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Fizyoterapi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|289,59730
287,49623
|549.620
496.669
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|280,25784
267,97013
|624.838
672.242
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|279,78754
266,45226
|628.814
688.019
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|278,87547
274,84313
|636.686
604.992
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Acil Durum ve Afet Yönetimi
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|277,86283
271,11683
|645.353
640.530
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Laborant ve Veteriner Sağlık
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|271,51786
265,05131
|702.502
702.736
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|İç Mekan Tasarımı
|TYT
|45+2
40+1
|47
41
|264,34761
250,34365
|772.122
874.442
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|263,19126
261,74039
|783.749
738.501
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|261,91445
249,16789
|796.817
889.422
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|259,52865
253,29442
|822.171
837.765
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|255,70370
251,45266
|863.311
860.763
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2
65+2
|62
67
|252,12216
248,18132
|903.520
901.933
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(İÖ)
|TYT
|60+2
65+2
|62
67
|249,17064
244,24026
|937.145
952.359
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Tapu ve Kadastro
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|249,15614
246,82440
|937.316
919.040
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Aşçılık
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|248,81869
242,94421
|941.270
969.117
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|80+2
70+2
|82
72
|247,63314
245,76554
|955.028
932.926
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|246,50250
251,80245
|968.047
856.336
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Elektrik
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|245,93888
242,20886
|974.511
978.603
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|45+2
35+1
|47
36
|245,62979
240,67730
|978.154
998.158
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|242,86904
237,62750
|1.010.998
1.037.236
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)
|TYT
|60+2
65+2
|62
67
|241,04996
237,93098
|1.032.660
1.033.318
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Otomotiv Teknolojisi
|TYT
|45+2
40+1
|47
41
|238,92115
235,74836
|1.058.226
1.061.373
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Kimya Teknolojisi
|TYT
|45+2
40+1
|47
41
|236,40816
234,94845
|236,40816
234,94845
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Makine
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|236,02160
237,84609
|1.093.200
1.034.384
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Elektronik Teknolojisi
|TYT
|45+2
40+1
|47
41
|234,12853
233,00054
|1.116.354
1.097.680
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Aşçılık
(İÖ)
|TYT
|50+2
65+2
|52
67
|232,08428
225,90621
|1.141.882
1.195.537
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|231,46583
232,01002
|1.149.751
1.110.838
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
|TYT
|50+2
60+2
|52
62
|230,34151
226,11132
|1.163.880
1.192.620
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Dış Ticaret
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|230,06063
227,27300
|1.167.499
1.176.190
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|TYT
|70+2
85+3
|72
88
|229,03610
232,00780
|1.180.582
1.110.867
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|225,14665
221,79178
|1.231.757
1.254.624
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Gıda Teknolojisi
|TYT
|30+1
25+1
|31
26
|221,65263
220,09591
|1.278.516
1.278.785
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Tekstil Teknolojisi
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|221,21827
219,74435
|1.284.239
1.283.719
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(İÖ)
|TYT
|40+1
50+2
|41
52
|219,64931
222,21538
|1.305.369
1.248.618
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Dış Ticaret
(İÖ)
|TYT
|60+2
70+2
|62
72
|218,32455
216,35512
|1.323.107
1.331.236
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Moda Tasarımı
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|218,21679
216,58124
|1.324.525
1.328.061
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Özel Güvenlik ve Koruma
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|216,38414
215,13545
|1.348.972
1.348.336
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|215,61793
226,95776
|1.359.438
1.180.726
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(İÖ)
|TYT
|18+0
40+1
|41
41
|214,12493
210,76962
|1.379.893
1.411.239
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|211,97946
208,26209
|1.409.268
1.448.134
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|211,82406
211,05138
|1.411.391
1.407.085
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|90+3
90+3
|93
93
|210,26017
208,56845
|1.433.072
1.443.603
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Mimari Restorasyon
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|209,58590
209,64684
|1.442.545
1.427.779
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|209,11177
206,57230
|1.449.238
1.473.713
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(İÖ)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|208,56512
221,69800
|1.456.937
1.255.944
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Lojistik
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|206,53422
203,54736
|1.485.724
1.519.757
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(İÖ)
|TYT
|40+1
50+2
|41
52
|204,68626
193,06389
|1.512.051
1.672.793
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Maliye
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|204,61179
204,64877
|1.513.113
1.502.742
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|199,76365
200,95441
|1.582.692
1.559.588
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Maliye
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|198,51614
198,56180
|1.600.168
1.595.721
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|198,19363
200,28498
|1.604.640
1.569.659
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Dış Ticaret
|TYT
|45+2
40+1
|47
41
|197,79738
196,91015
|1.610.111
1.620.234
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|80+2
70+2
|82
72
|195,08280
197,98431
|1.645.910
1.604.373
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Madencilik Teknolojisi
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|195,07493
200,18929
|1.646.016
1.571.120
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Çağrı Merkezi Hizmetleri
|TYT
|55+2
60+2
|57
62
|194,65570
193,37472
|1.651.305
1.668.909
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Moda Tasarımı
|TYT
|35+1
35+1
|36
36
|194,31495
188,02690
|1.655.252
1.722.408
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|35+1
30+1
|36
31
|193,18826
195,92584
|1.668.468
1.634.342
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|40+1
35+1
|41
36
|192,10416
197,25810
|1.680.114
1.615.147
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|190,64260
193,07143
|1.694.368
1.672.703
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Geleneksel El Sanatları
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|185,85034
192,80358
|1.725.275
1.675.879
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Dış Ticaret
|TYT
|30+1
25+1
|31
26
|171,36209
191,06136
|1.744.213
1.695.689
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Moda Tasarımı
(KKTC Uyruklu)
|TYT
|1+0
1+0
|—
0
|—
—
|—
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Otomotiv Teknolojisi
(KKTC Uyruklu)
|TYT
|1+0
1+0
|—
1
|—
224,50214
|—
1.215.852
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
(KKTC Uyruklu)
|TYT
|2+0
2+0
|—
0
|—
—
|—
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|TYT
|40+1
60+2
|60+2
25
22
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Süt ve Ürünleri Teknolojisi
|TYT
|20+1
25+1
|14
11
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|TYT
|30+1
40+1
|5
11
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Dış Ticaret
|TYT
|30+1
30+1
|13
17
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|TYT
|40+1
60+2
|14
29
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
|TYT
|40+1
40+1
|21
33
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|TYT
|30+1
50+2
|9
17
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Dış Ticaret
|TYT
|30+1
35+1
|11
21
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|30+1
25+1
|19
26
|Dolmadı
190,29150
|Dolmadı
1.703.464
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|TYT
|30+1
40+1
|12
17
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Emlak Yönetimi
|TYT
|15+1
25+1
|11
10
|Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|TYT
|50+2
85+3
|36
30
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|TYT
|90+3
110+3
|91
113
|Dolmadı
187,46970
|Dolmadı
1.726.248
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Lojistik
(İÖ)
|TYT
|40+1
40+1
|39
41
|Dolmadı
184,82522
|Dolmadı
1.738.884
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Pazarlama
|TYT
|25+1
25+1
|19
17
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|35+1
30+1
|25
31
|Dolmadı
188,43759
|Dolmadı
1.719.418
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|35+1
35+1
|29
23
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
|TYT
|25+1
25+1
|10
13
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Organik Tarım
|TYT
|20+1
20+1
|19
17
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
|TYT
|20+1
20+1
|8
10
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—