Pb hangi element? Pb simgesi hangi elementin sembolüdür?

Kimyasal elementlerin sembolleri ve özellikleri oldukça sık araştırılan konulardan biri. Elementlerin özellikleri ve doğada bulunma oranları kullanım alanları üzerinde doğrudan bir etkiye sahip oluyor. Gündelik yaşamda sıkça karşımıza çıkan elementlerin çoğunun simgesini bilmiyoruz. Periyodik tabloda bulunan Pb simgesi hangi elementin sembolüdür? sorusu sizler için yanıtladık...

PERİYODİK CETVELE GÖRE PB HANGİ ELEMENT?

Periyodik tabloda Pb simgesi ile gösterilen elementin adı Kurşun'dur. Günlük yaşamda geniş bir kullanım alanı bulunan Kurşun elementi tabloda Pb harfleriyle gösteriliyor.

KURŞUN ELEMENTİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Tarih boyunca kullanılan en eski metallerden biri olma özelliğini taşıyan Kurşun elementi doğada maddenin katı halinde bulunur.

Periyodik tablonun ağır metallerinden biri olan ve atom numarası 82 olan Kurşun elementinin atom kütlesi 207,19'dur. Kurşun elementinin 327,5 °C'ta eridiği, ve 1740 °C'ta ise kaynadığı biliniyor.

Adını Anglosaksonlar tarafından kullanılan lead (metal) kelimesinden alan Kurşun mavi ve gümüş rengi karşımı bir renge sahiptir. Mat bir dokusu olan Kurşun yumuşak metallerdendir. Çok kolay şekil verilebilir. Dövülerek kolayca levha haline getirilebilen kurşun elementi paslanmaz.

Periyodik tablonun zehirli elementlerinden biride Kurşun elementidir. Teratojenik ve kanserojen olma özelliğini taşıyan kurşunun vücutta birikmesi durumunda çeşitli sağlık problemleri boy göstermeye başlar.

Orta derecede aktif bir metal olan Kurşun elementi sıcak asitle çok çabuk reaksiyona girse de suda ve soğuk asitte çözülmesi çok uzun sürer.

Kurşun elementi iyi bir iletken değildir. Elektrik akımını da sesi de çok iyi iletmeyen kurşun elementi ilk görüntüsü parlak olsa da kesildikten bir süre sonra matlaşır ve rengi kararır.

Kurşun elementi topraktan çıkarılır. Diğer metallere göre çok kolay elde edilmesi nedeniyle tarih boyunca pek çok uygarlığın kurşun madenciliği ile uğraştığı bilinmektedir. Milattan önce 5000 yılından bu güne çok geniş bir kullanım alanına sahip olan kurşun elementi senelerce boru üretiminde, boya olarak, böcek ilacı ve saç boyası olarak kullanılmıştır. 19. yüzyılda zehirli olduğu fark edilen kurşunun kullanım alanları bugün biraz daha sınırlandırılmıştır.

Kurşun madenleri, sanayi, akü ve pil fabrikaları, petrol yatakları ve buna bağlı pek çok sektörde ortaya çıkan atık sularda yoğun miktarda kurşuna rastlanır.

Arabaların çalışabilmesi için gereken benzinde de kurşun olması ve bu kurşunun egzozlardan çıkan dumanlarla havaya salınması atmosferde bir kurşun dolaşımına neden olmaktadır.

İnsan sağlığı için hayati tehlikesi bulunan Kurşun elementi havayla, suyla, toprak yoluyla, solunumla ve yediğimiz besinlere karışarak insan vücuduna girebilir. Kurşun insanı zehirleyebilir.

Kurşun elementinin insan sağlığı üzerindeki kötü etkileri:

Anemi

Sinir sisteminde bozulmalar

Beynin hasar görmesi

Böbreklerin hasar görmesi

Kan basıncının yükselmesi

Hamile kadınlarda düşük riski

Sperm kalitesinin düşmesi ve erkek doğurganlığının azalması

Çocuklarda davranış bozuklukları

PB PERİYODİK TABLODA NEREDE BULUNUR?

Pb simgeli kurşun elementi periyodik tablo üzerinde 14. grupta, 6.periyotta ve p blokta bulunur.