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Giriş Tarihi: 29.7.2021 07:47 Son Güncelleme: 29.7.2021 07:48

Polislik taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları 2021: 2021 Polislik PMYO için kaç puan ve kaç net yapmak gerekli?

Polislik taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları 2021: 2021 Polislik PMYO için kaç puan ve kaç net yapmak gerekli?

YKS sonuçlarının açıklanması sonrası PMYO Polislik başvurusu yapmak isteyen adaylar Polislik taban puanları ve geçtiğimiz yılki tercih durumunu merak ediyor. Üniversite adaylarının erişimine açılan YKS sonuçları sonrası ÖSYM takvimi ile üniversite tercih maratonu başlayacak. Polislik kaç puan sorusu da günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Polis Meslek Yüksek Okulları bu kapsamda taban puanları ve tercih verilerini belirli dönemlerde duyuruyor. Peki, Polislik kaç puan? PMYO Polislik başvurusu için TYT'den kaç net, kaç puan yapmak gerekir?

Polis adayı olmak isteyen on binlerce öğrenci YKS sonuçları sonrası gözlerini polislik taban puanları ve tercih şartlarına çevirdi. 2021 PMYO Polislik başvurusu için "Polislik kaç puan, TYT'den kaç net, kaç puan yapmak gerekir?" soruları da bu nokta da araştırılıyor. Her sene üç oturumdan oluşan YKS'ye bilindiği üzere yüz binlerce öğrenci katılım sağlıyor. PMYO taban puanları tercihlerin yapılacağı tarihe kısa süre kala ÖSYM tarafından duyuruluyor. Buna göre; Polislik kaç puan? PMYO Polislik başvurusu için TYT'den kaç net yapmak gerekir? İşte, polislik ile ilgili merak edilen bilgiler...

PMYO polis alımı: Polislik taban puanları 2020 ne kadar ve PMYO başvuruları ne zaman?

PMYO TABAN PUANLARI 2021
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıla mahsus olmak üzere YKS'de baraj 10 puan düştü. Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170'e çekildi.

PMYO polis alımı: Polislik taban puanları 2020 ne kadar ve PMYO başvuruları ne zaman?

YKS Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) 150 puan alan ve barajı geçen öğrenciler, Polis Meslek Yüksek Okulu tercihlerini yapabilecek. 2020 PMYO taban puanı henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz beş yılın puanları şöyle:

2016: 270
2017: 260
2018: 260
2019: 250.

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Polislik taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları 2021: 2021 Polislik PMYO için kaç puan ve kaç net yapmak gerekli?
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