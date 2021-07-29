Sivas Cumhuriyet Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2021: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi taban puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber merak ediliyor. Üniversite kontenjanları, YKS taban ve tavan puanlarının yer aldığı YKS tercih kılavuzu adaylara sonuçlar öncesinde ön bilgi vermek amacıyla erişime açıldı. ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayımlaması ile birlikte taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. İşte 2021 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversite adayları 2021 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında bilgi alabiliyorlar. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi taban puanlarına haberimizde ulaşabilirsiniz.
|Program Adı
|Öğr. S.
|Puan T.
|2021 Kont.
|O.B. Kont.
|2020 Başarı S.
|2020 Taban P.
|Diş Hekimliği Fakültesi
|5
|SAY
|110
|3
|31600
|477.63966
|Eczacılık Fakültesi
|5
|SAY
|90
|3
|44500
|461.75809
|Edebiyat Fakültesi
|Alman Dili ve Edebiyatı
|4
|DİL
|90
|3
|65000
|245.15900
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
|4
|SÖZ
|80
|2
|796000
|211.10751
|Felsefe
|4
|EA
|30
|1
|921000
|215.76885
|Fransız Dili ve Edebiyatı
|4
|DİL
|40
|1
|69600
|233.28895
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|4
|DİL
|70
|2
|30300
|349.44049
|İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
|4
|DİL
|60
|2
|31300
|346.04368
|Psikoloji
|4
|EA
|120
|3
|96300
|365.96736
|Sanat Tarihi
|4
|SÖZ
|60
|2
|731000
|220.54376
|Sosyal Hizmet
|4
|EA
|60
|2
|313000
|295.12370
|Sosyal Hizmet (İÖ)
|4
|EA
|40
|1
|434000
|271.78972
|Sosyoloji
|4
|EA
|80
|2
|817000
|224.88003
|Sosyoloji (İÖ)
|4
|EA
|40
|1
|913000
|216.47601
|Tarih
|4
|SÖZ
|70
|2
|398000
|265.80605
|Tarih (İÖ)
|4
|SÖZ
|60
|2
|720000
|221.84824
|Türk Dili ve Edebiyatı
|4
|SÖZ
|80
|2
|278000
|286.80566
|Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
|4
|SÖZ
|80
|2
|540000
|244.97027
|Türk Halkbilimi
|4
|SÖZ
|55
|2
|763000
|216.58571
|Eğitim Fakültesi
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|4
|SAY
|30
|1
|246000
|303.36300
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|4
|SAY
|50
|2
|87400
|412.80637
|İngilizce Öğretmenliği
|4
|DİL
|60
|2
|17600
|392.95287
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|4
|SÖZ
|70
|2
|25900
|379.54118
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|4
|EA
|70
|2
|120000
|355.47674
|Sınıf Öğretmenliği
|4
|EA
|50
|2
|125000
|353.09505
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|4
|SÖZ
|50
|2
|65900
|349.16497
|Türkçe Öğretmenliği
|4
|SÖZ
|50
|2
|31300
|373.79937
|Fen Fakültesi
|Biyokimya
|4
|SAY
|40
|1
|477000
|239.94500
|Biyoloji
|4
|SAY
|20
|1
|457000
|243.79313
|Fizik
|4
|SAY
|20
|1
|532000
|230.93507
|İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
|4
|SAY
|20
|1
|400000
|255.50761
|Kimya
|4
|SAY
|20
|1
|434000
|248.23796
|Matematik
|4
|SAY
|50
|2
|357000
|266.15679
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|4
|SAY
|50
|2
|413000
|252.66635
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|4
|EA
|30
|1
|946000
|212.99304
|Ekonometri
|4
|EA
|30
|1
|...
|----
|Finans ve Bankacılık
|4
|EA
|70
|2
|870000
|220.33615
|İktisat
|4
|EA
|30
|1
|886000
|218.98671
|İşletme
|4
|EA
|50
|2
|906000
|217.14909
|Maliye
|4
|EA
|80
|2
|794000
|226.87287
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|4
|EA
|70
|2
|...
|----
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik
|4
|EA
|70
|2
|907000
|217.06057
|Yönetim Bilişim Sistemleri
|4
|EA
|60
|2
|416000
|274.76062
|İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
|4
|SÖZ
|135
|4
|131000
|322.58595
|İlahiyat (İÖ)
|4
|SÖZ
|125
|4
|213000
|300.47548
|İlahiyat (M.T.O.K.)
|4
|SÖZ
|15
|...
|----
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)
|4
|SÖZ
|15
|...
|----
|İletişim Fakültesi
|Gazetecilik
|4
|SÖZ
|80
|2
|606000
|236.12247
|Gazetecilik (İÖ)
|4
|SÖZ
|80
|2
|766000
|216.20440
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|4
|SÖZ
|70
|2
|431000
|260.68824
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
|4
|SÖZ
|70
|2
|626000
|233.44923
|Radyo, Televizyon ve Sinema
|4
|SÖZ
|70
|2
|482000
|253.09031
|Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ)
|4
|SÖZ
|70
|2
|668000
|228.09556
|Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
|Mimarlık
|4
|SAY
|70
|2
|208000
|321.03731
|Şehir ve Bölge Planlama
|4
|SAY
|50
|2
|547000
|228.72713
|Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
|4
|SAY
|70
|2
|209000
|320.52107
|Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
|4
|SAY
|60
|2
|262000
|297.01134
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|4
|SAY
|65
|2
|271000
|293.63961
|İnşaat Mühendisliği
|4
|SAY
|30
|1
|Kimya Mühendisliği
|4
|SAY
|20
|1
|Makine Mühendisliği
|4
|SAY
|30
|1
|Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce)
|4
|SAY
|20
|1
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
|4
|SAY
|60
|2
|...
|----
|Ebelik
|4
|SAY
|90
|3
|228000
|311.49260
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
|4
|SAY
|80
|2
|259000
|298.15008
|Hemşirelik
|4
|SAY
|170
|5
|172000
|341.55433
|Sağlık Yönetimi
|4
|EA
|60
|2
|515000
|259.30024
|Sağlık Yönetimi (İÖ)
|4
|EA
|60
|2
|740000
|232.10688
|Suşehri Sağlık Yüksekokulu
|Hemşirelik
|4
|SAY
|100
|3
|205000
|322.46149
|Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
|4
|SAY
|40
|1
|...
|----
|Teknoloji Fakültesi
|Mekatronik Mühendisliği
|4
|SAY
|20
|1
|Tıp Fakültesi
|6
|SAY
|200
|5
|17800
|496.67523
|Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
|4
|SÖZ
|60
|2
|99700
|333.67858
|Turizm İşletmeciliği
|4
|EA
|20
|1
|Veteriner Fakültesi
|5
|SAY
|65
|2
|128000
|374.17224
|Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Finans ve Bankacılık
|4
|EA
|30
|1
|Sigortacılık
|4
|EA
|30
|1
|...
|----
|Program Adı
|Öğr. S.
|Puan T.
|2021 Kont.
|O.B. Kont.
|2020 Başarı S.
|2020 Taban P.
|Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Adalet
|2
|TYT
|60
|2
|1081000
|258.03086
|Aşçılık
|2
|TYT
|40
|1
|1166000
|251.10268
|Bankacılık ve Sigortacılık
|2
|TYT
|60
|2
|1215000
|226.39841
|Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
|2
|TYT
|60
|2
|1620000
|197.10966
|Çağrı Merkezi Hizmetleri
|2
|TYT
|60
|2
|1541000
|202.64837
|Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ)
|2
|TYT
|40
|1
|Dış Ticaret
|2
|TYT
|60
|2
|1622000
|196.92429
|Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
|2
|TYT
|60
|2
|1209000
|226.85833
|İnsan Kaynakları Yönetimi
|2
|TYT
|60
|2
|1481000
|206.88095
|İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ)
|2
|TYT
|50
|2
|1719000
|187.28372
|İşletme Yönetimi
|2
|TYT
|55
|2
|1552000
|201.93494
|Maliye
|2
|TYT
|60
|2
|1336000
|217.33298
|Maliye (İÖ)
|2
|TYT
|50
|2
|1669000
|193.17323
|Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
|2
|TYT
|35
|1
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|2
|TYT
|60
|2
|1556000
|201.65069
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
|2
|TYT
|60
|2
|1444000
|209.50735
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ)
|2
|TYT
|60
|2
|Sağlık Turizmi İşletmeciliği
|2
|TYT
|60
|2
|1576000
|200.22186
|Sosyal Güvenlik
|2
|TYT
|60
|2
|1148000
|231.60504
|Sosyal Güvenlik (İÖ)
|2
|TYT
|60
|2
|1555000
|201.70471
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|2
|TYT
|55
|2
|1586000
|199.55855
|Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu
|Bankacılık ve Sigortacılık
|2
|TYT
|20
|1
|Elektrik
|2
|TYT
|50
|2
|Lojistik
|2
|TYT
|20
|1
|Raylı Sistemler Makinistliği
|2
|TYT
|60
|2
|1139000
|232.32774
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|2
|TYT
|20
|1
|Gemerek Meslek Yüksekokulu
|Bankacılık ve Sigortacılık
|2
|TYT
|20
|1
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|2
|TYT
|20
|1
|Laboratuvar Teknolojisi
|2
|TYT
|40
|1
|1021000
|242.03960
|Maliye
|2
|TYT
|20
|1
|Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
|2
|TYT
|30
|1
|...
|----
|Gürün Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|2
|TYT
|30
|1
|1260000
|223.01290
|Bankacılık ve Sigortacılık
|2
|TYT
|20
|1
|Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
|2
|TYT
|40
|1
|1642000
|195.36804
|Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
|2
|TYT
|25
|1
|1346000
|216.57629
|Sosyal Hizmetler
|2
|TYT
|30
|1
|...
|----
|Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu
|Bankacılık ve Sigortacılık
|2
|TYT
|30
|1
|Çocuk Gelişimi
|2
|TYT
|60
|2
|1080000
|237.10862
|Raylı Sistemler İşletmeciliği
|2
|TYT
|70
|2
|1607000
|198.00022
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
|2
|TYT
|50
|2
|1622000
|196.96461
|İmranlı Meslek Yüksekokulu
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|2
|TYT
|35
|1
|1441000
|209.69301
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
|2
|TYT
|50
|2
|1062000
|238.58971
|Kangal Meslek Yüksekokulu
|Bankacılık ve Sigortacılık
|2
|TYT
|20
|1
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|2
|TYT
|20
|1
|Raylı Sistemler İşletmeciliği
|2
|TYT
|30
|1
|...
|----
|Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
|2
|TYT
|30
|1
|...
|----
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
|2
|TYT
|50
|2
|1525000
|203.77015
|Koyulhisar Meslek Yüksekokulu
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
|2
|TYT
|45
|2
|1458000
|208.48754
|Posta Hizmetleri
|2
|TYT
|45
|2
|1628000
|196.48505
|Sosyal Güvenlik
|2
|TYT
|30
|1
|...
|----
|Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Ağız ve Diş Sağlığı
|2
|TYT
|70
|2
|510000
|294.93119
|Ameliyathane Hizmetleri
|2
|TYT
|70
|2
|540000
|290.87075
|Anestezi
|2
|TYT
|70
|2
|380000
|316.07337
|Çocuk Gelişimi
|2
|TYT
|70
|2
|728000
|268.78880
|Diş Protez Teknolojisi
|2
|TYT
|70
|2
|634000
|279.17866
|Diyaliz
|2
|TYT
|70
|2
|535000
|291.56799
|Eczane Hizmetleri
|2
|TYT
|70
|2
|548000
|289.79858
|Fizyoterapi
|2
|TYT
|70
|2
|755000
|292.49093
|İlk ve Acil Yardım
|2
|TYT
|70
|2
|329000
|326.48620
|Odyometri
|2
|TYT
|70
|2
|801000
|286.45895
|Optisyenlik
|2
|TYT
|70
|2
|665000
|275.67123
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|2
|TYT
|70
|2
|653000
|276.99084
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|2
|TYT
|70
|2
|451000
|303.75728
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|2
|TYT
|70
|2
|541000
|290.67216
|Yaşlı Bakımı
|2
|TYT
|70
|2
|1201000
|248.02605
|Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
|2
|TYT
|70
|2
|861000
|255.87045
|Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
|2
|TYT
|30
|1
|Elektrik
|2
|TYT
|50
|2
|1413000
|230.21029
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi
|2
|TYT
|40
|1
|1376000
|214.40355
|Elektronik Teknolojisi
|2
|TYT
|40
|1
|1343000
|216.80631
|Geleneksel El Sanatları
|2
|TYT
|30
|1
|İnşaat Teknolojisi
|2
|TYT
|65
|2
|1314000
|218.99348
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|2
|TYT
|60
|2
|1037000
|240.68534
|Makine
|2
|TYT
|40
|1
|1570000
|220.15598
|Mekatronik
|2
|TYT
|40
|1
|1253000
|223.55725
|Mimari Dekoratif Sanatlar
|2
|TYT
|65
|2
|1579000
|200.05105
|Organik Tarım
|2
|TYT
|40
|1
|1702000
|189.76761
|Otomotiv Teknolojisi
|2
|TYT
|30
|1
|1501000
|228.86578
|Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
|2
|TYT
|60
|2
|990000
|244.65671
|Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
|2
|TYT
|30
|1
|Yapı Denetimi
|2
|TYT
|40
|1
|1547000
|202.28035
|Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu
|Bankacılık ve Sigortacılık
|2
|TYT
|30
|1
|Çocuk Gelişimi
|2
|TYT
|60
|2
|1149000
|231.54033
|Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
|2
|TYT
|30
|1
|...
|----
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
|2
|TYT
|40
|1
|...
|----
|Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu
|Bankacılık ve Sigortacılık
|2
|TYT
|40
|1
|Çocuk Gelişimi
|2
|TYT
|70
|2
|1148000
|231.63292
|Eczane Hizmetleri
|2
|TYT
|40
|1
|...
|----
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|2
|TYT
|20
|1
|Laborant ve Veteriner Sağlık
|2
|TYT
|70
|2
|1032000
|241.11693
|Maliye
|2
|TYT
|25
|1
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
|2
|TYT
|40
|1
|1557000
|201.55825
|Yıldızeli Meslek Yüksekokulu
|Bankacılık ve Sigortacılık
|2
|TYT
|30
|1
|Çocuk Gelişimi
|2
|TYT
|50
|2
|1152000
|231.24550
|Gıda Teknolojisi
|2
|TYT
|30
|1
|Laboratuvar Teknolojisi
|2
|TYT
|50
|2
|985000
|245.06385
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
|2
|TYT
|40
|1
|1675000
|192.56367
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|2
|TYT
|60
|2
|617000
|281.17759
|Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
|2
|TYT
|30
|1
|Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu
|Bankacılık ve Sigortacılık
|2
|TYT
|30
|1
|Çağrı Merkezi Hizmetleri
|2
|TYT
|25
|1
|Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
|2
|TYT
|30
|1
|...
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