Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Sözel Bölümler Listesi 2021 - Üniversitelerin 2 ve 4 Yıllık lisans önlisans sözel bölümleri isimleri
Giriş Tarihi: 29.7.2021 11:08 Son Güncelleme: 29.7.2021 11:08

Sözel Bölümler Listesi 2021 - Üniversitelerin 2 ve 4 Yıllık lisans önlisans sözel bölümleri isimleri

Sözel Bölümler Listesi 2021 - Üniversitelerin 2 ve 4 Yıllık lisans önlisans sözel bölümleri isimleri

Üniversite okuma hayalleri ile sınavlara hazırlanan bireyler kariyer planlaması yaparak hangi bölümü okumak istediğine de bu dönemde karar veriyor. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) sözel bölüm puanı ile üniversiteye yerleşmek isteyenler sözel bölümler listesini merak ediyor. 2020 - 2021 sözel puan ile okunabilecek bölümler listesine bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte 2 ve 4 yıllık sözel bölümler...

Üniversite okumak isteyenler ve gelecekte tercih edeceği mesleğe henüz karar veremeyenler sözel bölümler listesine de göz atıyor. Hangi bölümü okuyacağına karar veremeyen ancak sözel bir bölümde eğitim hayatına devam etmeyi düşünenler için sözel bölümler listesine haberimizde yer verdik. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sözel puanı ile üniversitelere yerleşmek isteyenler tercih edilebilecek bölümlere aşağıdan ulaşabilecekler. İşte 2, 4 yıllık sözel bölümler listesi ve diğer tüm ayrıntılar...

SÖZEL BÖLÜMLER 2020-2021

Üniversite okumak isteyen adayların öncelikle gerekli sınavlara girerek istedikleri bölümler için belirli bir puan yapmadı gerekmektedir. Üniversite adayları bu noktada başarılı olduğu alana göre bölüm seçimi yapar. Sözel bölümlerden birisinde eğitim hayatına devam etmek isteyenler tercih edebileceği bölümler listesine ise aşağıdan ulaşabilecekler.

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı

Basın ve Yayın

Canlandırma Film Tasarım ve Yönetimi

Coğrafya

Coğrafya Öğretmenliği

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Çerkez Dili ve Edebiyatı

Çizgi Film ve Animasyon

El Sanatları

Film Tasarım ve Yazarlık

Film Tasarım ve Yönetmenliği

Film Tasarımı

Fotoğraf

Fotoğraf ve Video

Gastronomi (Yüksekokul)

Gastronomi (Fakülte)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)

Gazetecilik

Geleneksek Türk Sanatları

Görsel İletişim

Görsel İletişim Tasarım

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

Halkbilim

Halkla ilişkiler

Halkla ilişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)

Halkla ilişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul)

Halkla ilişkiler ve Tanıtım

Hititoloji

İlahiyat

İletişim

İletişim Bilimleri

İletişim Sanatları

İletişim Tasarımı

İletişim Tasarımı ve Medya

İletişim ve Yönetimi

İletişim ve Tasarım

İslam ve Din Bilimleri

İslami İlimler

Kurgu Ses- Görüntü Yönetimi

Kültür ve İletişim Bilimleri

Kürt Dili ve Edebiyatı

Medya ve Görsel Sanatlar

Medya ve İletişim ( Yüksekokul)

Okul Öncesi Öğretmenliği

Radyo ve Televizyon

Radyo, Televizyon ve Sinema

Reklam Tasarımı ve iletişimi

Reklamcılık

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

Sanat tarihi

Sanat ve Kültür Yönetmeni

Sinema ve Dijital medya

Sinema ve Televizyon

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Sümeroloji

Süryani Dili ve Edebiyatı

Tarih

Tarih Öğretmenliği

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Yüksekokul)

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Türk Halkbilim

Türkçe Öğretmenliği

Yeni Medya (Fakülte)

Yeni Medya (Yüksekokul)

Yeni medya ve gazetecilik

Yeni medya ve iletişim

Zaza dili ve edebiyatı

ARKADAŞINA GÖNDER
Sözel Bölümler Listesi 2021 - Üniversitelerin 2 ve 4 Yıllık lisans önlisans sözel bölümleri isimleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA