Sözel Bölümler Listesi 2021 - Üniversitelerin 2 ve 4 Yıllık lisans önlisans sözel bölümleri isimleri

Üniversite okumak isteyenler ve gelecekte tercih edeceği mesleğe henüz karar veremeyenler sözel bölümler listesine de göz atıyor. Hangi bölümü okuyacağına karar veremeyen ancak sözel bir bölümde eğitim hayatına devam etmeyi düşünenler için sözel bölümler listesine haberimizde yer verdik. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sözel puanı ile üniversitelere yerleşmek isteyenler tercih edilebilecek bölümlere aşağıdan ulaşabilecekler. İşte 2, 4 yıllık sözel bölümler listesi ve diğer tüm ayrıntılar...

SÖZEL BÖLÜMLER 2020-2021

Üniversite okumak isteyen adayların öncelikle gerekli sınavlara girerek istedikleri bölümler için belirli bir puan yapmadı gerekmektedir. Üniversite adayları bu noktada başarılı olduğu alana göre bölüm seçimi yapar. Sözel bölümlerden birisinde eğitim hayatına devam etmek isteyenler tercih edebileceği bölümler listesine ise aşağıdan ulaşabilecekler.