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Giriş Tarihi: 29.7.2021 08:55 Son Güncelleme: 29.7.2021 08:59

Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları güncellendi! 2021 Süleyman Demirel Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları güncellendi! 2021 Süleyman Demirel Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteli olmaya hazırlanan yüz binlerce aday üniversite tercih işlemleri için kolları sıvadı. Adaylar, hedeflerindeki üniversitelerin taban puanları, yüzdelik dilimleri, sıralamaları ve kontenjanları için araştırma yapıyor. Bu kapsamda Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları da araştırılıyor. 2021 Süleyman Demirel Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması haberimizde yer alıyor. İşte Süleyman Demirel Üniversitesi sıralama ve puanları!

ÖSYM, iki milyonu aşkın üniversite adayının heyecanla beklediği YKS sonuçlarını erişime açtı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adayların gözü tercihlere çevrildi. Tercih işlemleri öncesinde ise üniversitelerin taban puanları araştırılmaya başladı. Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. 2021 Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri tablosunu bu başlık altından görebilirsiniz.

Süleyman Demirel Üniversitesi Lisans Bölümleri Taban Puanları

Program Adı Öğr. S. Puan T. 2021 Kont. O.B. Kont. 2020 Başarı S. 2020 Taban P.
Diş Hekimliği Fakültesi 5 SAY 120 3 27200 483.38056
Eczacılık Fakültesi 5 SAY 80 2 41700 465.12433
Eğitim Fakültesi
Arapça Öğretmenliği 4 DİL 60 2 40100 317.36982
Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 SAY 40 1 246000 303.53047
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAY 50 2 76200 425.22495
İngilizce Öğretmenliği 4 DİL 60 2 14100 405.90667
Sınıf Öğretmenliği 4 EA 40 1 95500 366.32917
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 SÖZ 30 1 50100 358.68395
Türkçe Öğretmenliği 4 SÖZ 50 2 27700 377.49776
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji 4 EA 40 1 928000 214.98417
Biyoloji 4 SAY 25 1 393000 257.18861
Coğrafya 4 SÖZ 80 2 244000 293.76569
Coğrafya (İÖ) 4 SÖZ 40 1 373000 269.85248
Felsefe 4 EA 40 1 782000 228.05591
Fizik 4 SAY 20 1 455000 244.04101
İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 DİL 80 2 22900 374.31938
İstatistik 4 SAY 20 1 428000 249.37037
Kimya 4 SAY 25 1 372000 262.33614
Matematik 4 SAY 60 2 316000 278.05927
Psikoloji 4 EA 70 2 66600 380.91346
Sanat Tarihi 4 SÖZ 70 2 592000 237.93231
Sosyoloji 4 EA 70 2 583000 250.09095
Sosyoloji (İÖ) 4 EA 40 1 759000 230.28378
Tarih 4 SÖZ 80 2 337000 276.00515
Tarih (İÖ) 4 SÖZ 60 2 493000 251.49452
Türk Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 80 2 185000 307.28642
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 SÖZ 60 2 372000 270.03407
Hukuk Fakültesi 4 EA 220 6 21100 414.67326
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 EA 60 2 783000 227.94856
Ekonometri 4 EA 40 1 843000 222.62401
Finans ve Bankacılık 4 EA 80 2 582000 250.23128
Finans ve Bankacılık (İÖ) 4 EA 60 2 816000 224.92650
İktisat 4 EA 60 2 727000 233.44810
İnsan Kaynakları Yönetimi 4 EA 60 2 734000 232.76475
İşletme 4 EA 90 3 716000 234.56408
İşletme (İngilizce) 4 EA 40 1 502000 261.10885
Maliye 4 EA 80 2 569000 251.81972
Maliye (İÖ) 4 EA 60 2 746000 231.58960
Sağlık Yönetimi 4 EA 80 2 460000 267.49579
Sağlık Yönetimi (İÖ) 4 EA 80 2 640000 243.15346
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA 100 3 501000 261.29908
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA 100 3 723000 233.86561
Sosyal Hizmet 4 EA 60 2 282000 302.38358
Turizm İşletmeciliği 4 EA 30 1 791000 227.23112
Uluslararası İlişkiler 4 EA 80 2 549000 254.55302
Uluslararası İlişkiler (İÖ) 4 EA 50 2 724000 233.82018
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat 4 SÖZ 180 5 133000 321.89141
İlahiyat (İÖ) 4 SÖZ 153 4 225000 297.85369
İlahiyat (M.T.O.K.) 4 SÖZ 20 ... ----
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) 4 SÖZ 17 ... ----
İletişim Fakültesi
Gazetecilik 4 SÖZ 100 3 416000 263.05192
Gazetecilik (İÖ) 4 SÖZ 100 3 549000 243.79348
Görsel İletişim Tasarımı 4 SÖZ 50 2 330000 277.24197
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 SÖZ 100 3 286000 285.27734
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 4 SÖZ 100 3 435000 260.03147
Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZ 100 3 254000 291.77777
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) 4 SÖZ 100 3 397000 266.05414
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık 4 SAY 90 3 166000 345.40412
Peyzaj Mimarlığı 4 SAY 70 2 420000 251.10003
Şehir ve Bölge Planlama 4 SAY 70 2 433000 248.39586
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 80 2 107000 392.78509
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 70 2 149000 357.40966
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 75 2 186000 332.89381
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 75 2 224000 313.34292
Endüstri Mühendisliği 4 SAY 70 2 178000 337.40463
Endüstri Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 60 2 244000 304.16085
Gıda Mühendisliği 4 SAY 30 1
İnşaat Mühendisliği 4 SAY 60 2
Kimya Mühendisliği 4 SAY 30 1
Makine Mühendisliği 4 SAY 100 3 236000 307.71204
Makine Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 80 2 285000 288.51807
Otomotiv Mühendisliği 4 SAY 30 1
Tekstil Mühendisliği 4 SAY 15 1 283000 289.11673
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik 4 SAY 70 2 213000 318.36188
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 SAY 80 2 225000 312.62351
Hemşirelik 4 SAY 160 4 154000 353.65037
Sivil Havacılık Yüksekokulu (Keçiborlu)
Havacılık Yönetimi 4 EA 40 1 306000 296.74260
Spor Bilimleri Fakültesi
Spor Yöneticiliği 4 EA 40 1 570000 251.80491
Tıp Fakültesi 6 SAY 210 6 14300 502.28169

Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans Bölümleri Taban Puanları

Program Adı Öğr. S. Puan T. 2021 Kont. O.B. Kont. 2020 Başarı S. 2020 Taban P.
Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet 2 TYT 100 3 674000 274.59312
Adalet (İÖ) 2 TYT 80 2 852000 256.77696
Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Fizyoterapi 2 TYT 60 2 832000 284.97437
İlk ve Acil Yardım 2 TYT 50 2 418000 309.19723
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 TYT 40 1 772000 287.33403
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi 2 TYT 75 2 905000 252.02939
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 2 TYT 80 2 1237000 246.91371
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (İÖ) 2 TYT 60 2 1157000 230.90373
İlk ve Acil Yardım 2 TYT 80 2 573000 313.44368
İlk ve Acil Yardım (İÖ) 2 TYT 60 2 450000 303.91661
Sosyal Hizmetler 2 TYT 80 2 987000 244.92725
Sosyal Hizmetler (İÖ) 2 TYT 60 2 1500000 228.99496
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 TYT 40 1 733000 268.31986
Yaşlı Bakımı 2 TYT 75 2 1316000 240.36053
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ağız ve Diş Sağlığı 2 TYT 80 2 498000 296.77262
Anestezi 2 TYT 80 2 366000 318.78006
Çocuk Gelişimi 2 TYT 80 2 939000 269.82522
Çocuk Gelişimi (İÖ) 2 TYT 60 2 868000 255.32968
Diş Protez Teknolojisi 2 TYT 80 2 585000 285.01093
Fizyoterapi 2 TYT 80 2 671000 298.77622
Fizyoterapi (İÖ) 2 TYT 60 2 554000 289.01048
İlk ve Acil Yardım 2 TYT 80 2 473000 323.06556
İlk ve Acil Yardım (İÖ) 2 TYT 60 2 556000 312.29263
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 TYT 30 1 ... ----
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 TYT 80 2 446000 304.58942
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) 2 TYT 60 2 686000 296.02284
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 TYT 80 2 519000 293.70654
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) 2 TYT 60 2 770000 286.92168
Yaşlı Bakımı 2 TYT 80 2 1156000 251.44578
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Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları güncellendi! 2021 Süleyman Demirel Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
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