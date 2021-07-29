Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları güncellendi! 2021 Süleyman Demirel Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

|Diş Hekimliği Fakültesi
|5
|SAY
|120
|3
|27200
|483.38056
|Eczacılık Fakültesi
|5
|SAY
|80
|2
|41700
|465.12433
|Eğitim Fakültesi
|
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|Arapça Öğretmenliği
|4
|DİL
|60
|2
|40100
|317.36982
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|4
|SAY
|40
|1
|246000
|303.53047
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|4
|SAY
|50
|2
|76200
|425.22495
|İngilizce Öğretmenliği
|4
|DİL
|60
|2
|14100
|405.90667
|Sınıf Öğretmenliği
|4
|EA
|40
|1
|95500
|366.32917
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|4
|SÖZ
|30
|1
|50100
|358.68395
|Türkçe Öğretmenliği
|4
|SÖZ
|50
|2
|27700
|377.49776
|Fen-Edebiyat Fakültesi
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|Arkeoloji
|4
|EA
|40
|1
|928000
|214.98417
|Biyoloji
|4
|SAY
|25
|1
|393000
|257.18861
|Coğrafya
|4
|SÖZ
|80
|2
|244000
|293.76569
|Coğrafya (İÖ)
|4
|SÖZ
|40
|1
|373000
|269.85248
|Felsefe
|4
|EA
|40
|1
|782000
|228.05591
|Fizik
|4
|SAY
|20
|1
|455000
|244.04101
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|4
|DİL
|80
|2
|22900
|374.31938
|İstatistik
|4
|SAY
|20
|1
|428000
|249.37037
|Kimya
|4
|SAY
|25
|1
|372000
|262.33614
|Matematik
|4
|SAY
|60
|2
|316000
|278.05927
|Psikoloji
|4
|EA
|70
|2
|66600
|380.91346
|Sanat Tarihi
|4
|SÖZ
|70
|2
|592000
|237.93231
|Sosyoloji
|4
|EA
|70
|2
|583000
|250.09095
|Sosyoloji (İÖ)
|4
|EA
|40
|1
|759000
|230.28378
|Tarih
|4
|SÖZ
|80
|2
|337000
|276.00515
|Tarih (İÖ)
|4
|SÖZ
|60
|2
|493000
|251.49452
|Türk Dili ve Edebiyatı
|4
|SÖZ
|80
|2
|185000
|307.28642
|Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
|4
|SÖZ
|60
|2
|372000
|270.03407
|Hukuk Fakültesi
|4
|EA
|220
|6
|21100
|414.67326
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|
|
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|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|4
|EA
|60
|2
|783000
|227.94856
|Ekonometri
|4
|EA
|40
|1
|843000
|222.62401
|Finans ve Bankacılık
|4
|EA
|80
|2
|582000
|250.23128
|Finans ve Bankacılık (İÖ)
|4
|EA
|60
|2
|816000
|224.92650
|İktisat
|4
|EA
|60
|2
|727000
|233.44810
|İnsan Kaynakları Yönetimi
|4
|EA
|60
|2
|734000
|232.76475
|İşletme
|4
|EA
|90
|3
|716000
|234.56408
|İşletme (İngilizce)
|4
|EA
|40
|1
|502000
|261.10885
|Maliye
|4
|EA
|80
|2
|569000
|251.81972
|Maliye (İÖ)
|4
|EA
|60
|2
|746000
|231.58960
|Sağlık Yönetimi
|4
|EA
|80
|2
|460000
|267.49579
|Sağlık Yönetimi (İÖ)
|4
|EA
|80
|2
|640000
|243.15346
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|4
|EA
|100
|3
|501000
|261.29908
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
|4
|EA
|100
|3
|723000
|233.86561
|Sosyal Hizmet
|4
|EA
|60
|2
|282000
|302.38358
|Turizm İşletmeciliği
|4
|EA
|30
|1
|791000
|227.23112
|Uluslararası İlişkiler
|4
|EA
|80
|2
|549000
|254.55302
|Uluslararası İlişkiler (İÖ)
|4
|EA
|50
|2
|724000
|233.82018
|İlahiyat Fakültesi
|
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|İlahiyat
|4
|SÖZ
|180
|5
|133000
|321.89141
|İlahiyat (İÖ)
|4
|SÖZ
|153
|4
|225000
|297.85369
|İlahiyat (M.T.O.K.)
|4
|SÖZ
|20
|
|...
|----
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)
|4
|SÖZ
|17
|
|...
|----
|İletişim Fakültesi
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|Gazetecilik
|4
|SÖZ
|100
|3
|416000
|263.05192
|Gazetecilik (İÖ)
|4
|SÖZ
|100
|3
|549000
|243.79348
|Görsel İletişim Tasarımı
|4
|SÖZ
|50
|2
|330000
|277.24197
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|4
|SÖZ
|100
|3
|286000
|285.27734
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
|4
|SÖZ
|100
|3
|435000
|260.03147
|Radyo, Televizyon ve Sinema
|4
|SÖZ
|100
|3
|254000
|291.77777
|Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ)
|4
|SÖZ
|100
|3
|397000
|266.05414
|Mimarlık Fakültesi
|
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|Mimarlık
|4
|SAY
|90
|3
|166000
|345.40412
|Peyzaj Mimarlığı
|4
|SAY
|70
|2
|420000
|251.10003
|Şehir ve Bölge Planlama
|4
|SAY
|70
|2
|433000
|248.39586
|Mühendislik Fakültesi
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|Bilgisayar Mühendisliği
|4
|SAY
|80
|2
|107000
|392.78509
|Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
|4
|SAY
|70
|2
|149000
|357.40966
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|4
|SAY
|75
|2
|186000
|332.89381
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
|4
|SAY
|75
|2
|224000
|313.34292
|Endüstri Mühendisliği
|4
|SAY
|70
|2
|178000
|337.40463
|Endüstri Mühendisliği (İÖ)
|4
|SAY
|60
|2
|244000
|304.16085
|Gıda Mühendisliği
|4
|SAY
|30
|1
|
|
|İnşaat Mühendisliği
|4
|SAY
|60
|2
|
|
|Kimya Mühendisliği
|4
|SAY
|30
|1
|
|
|Makine Mühendisliği
|4
|SAY
|100
|3
|236000
|307.71204
|Makine Mühendisliği (İÖ)
|4
|SAY
|80
|2
|285000
|288.51807
|Otomotiv Mühendisliği
|4
|SAY
|30
|1
|
|
|Tekstil Mühendisliği
|4
|SAY
|15
|1
|283000
|289.11673
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
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|Ebelik
|4
|SAY
|70
|2
|213000
|318.36188
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
|4
|SAY
|80
|2
|225000
|312.62351
|Hemşirelik
|4
|SAY
|160
|4
|154000
|353.65037
|Sivil Havacılık Yüksekokulu (Keçiborlu)
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|Havacılık Yönetimi
|4
|EA
|40
|1
|306000
|296.74260
|Spor Bilimleri Fakültesi
|
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|Spor Yöneticiliği
|4
|EA
|40
|1
|570000
|251.80491
|Tıp Fakültesi
|6
|SAY
|210
|6
|14300
|502.28169