Tarih öğretmenliği taban puanları ve kontenjanları 2021! Tarih öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları tablosu

Üniversite sınavı olarak da bilinen 2021 YKS sonuçları açıklandı. Adaylar, ÖSYM AİS üzerinden YKS sonucu sorgulama yaparken üniversite tercihlerine yönelik de bilgi edinmeye başlandı. Bu doğrultuda, Tarih öğretmenliği bölümü taban puanları 2021 de en çok araştırılan konular arasında öne çıkıyor. ÖSYM tarafından Tarih öğretmenliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları paylaşıldı.
ÖSYM tarafından üniversitelerin 2021 taban puanları, başarı sıralamaları ve ön lisans ile lisans bölümleri listesi paylaşıldı. Peki, özel ve devlet üniversitelerinde Tarih öğretmenliği taban puanları kaç?
İşte, özel (vakıf) ve devlet üniversitesi Tarih öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları 2021;
|
Üniversite
|
Yılı
|
Türü
|
Katsayı
|
Yerleşen Son Kişi
|
Yerl.
|
TYT Türkçe
|
TYT Sosyal
|
TYT Mat
|
TYT Fen
|
AYT Mat
|
AYT Fizik
|
AYT Kimya
|
AYT Biyoloji
|MARMARA ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2020
|Devlet
|0,12
|400,208
|21
|28,00
|14,00
|10,50
|1,00
|20,50
|5,25
|2,25
|7,25
|8,75
|6,00
|3,75
|GAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2020
|Devlet
|0,12
|374,610
|21
|24,00
|16,75
|6,25
|0,75
|19,50
|4,00
|3,50
|9,75
|10,00
|5,75
|3,75
|DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2020
|Devlet
|0,12
|317,907
|21
|31,25
|14,00
|0,75
|1,00
|14,75
|8,75
|5,00
|8,50
|8,50
|6,50
|2,50
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2020
|Devlet
|0,12
|408,890
|21
|18,50
|12,75
|4,00
|---
|19,00
|5,25
|3,50
|7,25
|8,50
|4,00
|4,75
|ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2020
|Devlet
|0,12
|386,849
|21
|14,00
|11,50
|9,50
|3,25
|19,25
|1,25
|3,50
|7,50
|8,50
|5,00
|3,50
|DİCLE ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2020
|Devlet
|0,12
|420,100
|21
|27,75
|10,50
|5,25
|1,00
|19,25
|0,75
|2,50
|4,25
|8,50
|6,00
|3,75
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. - (Ücretsiz)
|2020
|Devlet
|0,12
|400,550
|21
|21,50
|15,00
|3,25
|3,75
|12,75
|2,50
|2,25
|8,50
|9,75
|3,25
|3,75