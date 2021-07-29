Türkçe Öğretmenliği taban puanları 2021: Türkçe Öğretmenliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları listesi

Türkçe Öğretmeni olmak isteyen üniversite adayları, eşit ağırlık puan türünde alım yapan Türkçe Öğretmenliği taban puanları ve sıralaması hakkında araştırma yapıyor. İlgili puan türünde iyi bir puan alan öğrenciler, 5 Ağustos'ta başlayacak olan tercih süreci öncesi Türkçe Öğretmenliği taban puanları incelemesiyle sürece dair fikir ediniyor. 2021 Türkçe Öğretmenliği puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları haberimizde!
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|İSTANBUL 29 MAYIS Ü. (Vakıf Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği (Burslu)
|SÖZ
|5
|432,92749
|3353
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü. (Vakıf Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği (Burslu)
|SÖZ
|8
|432,80589
|3365
|HACETTEPE Ü. (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|422,98194
|5250
|EGE Ü. (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|408,44134
|8996
|İSTANBUL Ü.-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|55
|407,5859
|9416
|GAZİ Ü. (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|80
|405,86946
|10258
|MARMARA Ü. (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|80
|404,81679
|10774
|YILDIZ TEKNİK Ü. (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|403,72496
|11310
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Ü. (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği (Burslu)
|SÖZ
|9
|401,48466
|12409
|BAŞKENT Ü. (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği (Burslu)
|SÖZ
|8
|400,08664
|13094
|DOKUZ EYLÜL Ü. (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|80
|398,30087
|13971
|İSTANBUL AYDIN Ü. (Vakıf Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği (Burslu)
|SÖZ
|9
|398,02967
|14104
|BURSA ULUDAĞ Ü. (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|395,70959
|15242
|AKDENİZ Ü. (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|394,42676
|15871
|DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|40
|393,78991
|16183
|ÇUKUROVA Ü. (ADANA) (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|45
|393,3379
|16405
|İSTANBUL MEDENİYET Ü. (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50
|393,25767
|16444
|ONDOKUZ MAYIS Ü. (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50
|391,67225
|17222
|VAN YÜZÜNCÜ YIL Ü. (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|30
|390,62313
|17737
|KOCAELİ Ü. (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50
|389,69119
|18309
|ERCİYES Ü. (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|388,9731
|18928
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|387,66918
|20052
|MERSİN Ü. (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|387,07193
|20567
|AYDIN ADNAN MENDERES Ü. (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|40
|385,93743
|21546
|GAZİANTEP Ü. (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|385,2713
|22120
|NECMETTİN ERBAKAN Ü. (KONYA) (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|384,38283
|22886
|PAMUKKALE Ü. (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|384,18738
|23055
|İNÖNÜ Ü. (MALATYA) (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50
|383,57519
|23583
|SELÇUK Ü. (KONYA) (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50
|383,40865
|23726
|MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü. (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|382,81247
|24240
|BALIKESİR Ü. (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|382,55973
|24458
|SAKARYA Ü. (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|381,35747
|25495
|TRAKYA Ü. (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50
|379,35959
|27218
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL Ü. (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|379,31548
|27256
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT Ü. (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|40
|379,14336
|27404
|HATAY MUSTAFA KEMAL Ü. (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|377,84953
|28520
|TRABZON Ü. (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|377,63676
|28703
|SÜLEYMAN DEMİREL Ü. (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|377,49776
|28823
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Ü. (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50
|377,05224
|29207
|ADIYAMAN Ü. (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50
|376,69754
|29513
|FIRAT Ü. (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|376,40843
|29763
|KÜTAHYA DUMLUPINAR Ü. (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50
|376,33511
|29826
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Ü. (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50
|375,9071
|30195
|MANİSA CELÂL BAYAR Ü. (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|375,09491
|30895
|ORDU Ü. (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50
|374,86779
|31091
|AFYON KOCATEPE Ü. (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|374,33057
|31554
|KIRIKKALE Ü. (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|55
|374,31351
|31569
|ATATÜRK Ü. (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|70
|374,20956
|31659
|SİVAS CUMHURİYET Ü. (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|373,79937
|32012
|DÜZCE Ü. (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50
|373,70877
|32090
|AKSARAY Ü. (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|40
|373,40759
|32350
|UŞAK Ü. (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50
|373,37828
|32375
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Ü. (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50
|373,12333
|32595
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Ü. (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|373,09631
|32619
|SİİRT Ü. (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|372,96055
|32736
|AMASYA Ü. (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50
|372,91104
|32778
|GAZİANTEP Ü. (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50
|372,63436
|33017
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Ü. (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50
|372,09172
|33485
|NECMETTİN ERBAKAN Ü. (KONYA) (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50
|371,88918
|33659
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN Ü. (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50
|371,81173
|33726
|SİNOP Ü. (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50
|371,67313
|33846
|GİRESUN Ü. (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|371,09561
|34344
|MUŞ ALPARSLAN Ü. (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50
|370,80983
|34590
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. (RİZE) (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|370,74486
|34646
|KASTAMONU Ü. (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|370,67282
|34708
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA Ü. (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|370,60164
|34770
|BARTIN Ü. (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50
|370,3433
|34992
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY Ü. (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50
|370,28019
|35047
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM Ü. (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|370,25183
|35071
|KİLİS 7 ARALIK Ü. (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50
|370,21949
|35099
|YOZGAT BOZOK Ü. (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50
|369,94082
|35374
|ARTVİN ÇORUH Ü. (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50
|369,74205
|35663
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN Ü. (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|369,42522
|36123
|BAYBURT Ü. (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50
|369,14846
|36524
|KAFKAS Ü. (KARS) (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|368,89072
|36898
|HAKKARİ Ü. (Devlet Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50
|367,91672
|38312
|DOĞU AKDENİZ Ü. (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Türkçe Öğretmenliği (Burslu)
|SÖZ
|7
|365,33187
|42063
|İSTANBUL 29 MAYIS Ü. (Vakıf Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli)
|SÖZ
|30
|361,79607
|47195
|LEFKE AVRUPA Ü. (KKTC-LEFKE)
|Türkçe Öğretmenliği (Burslu)
|SÖZ
|15
|358,90638
|51389
|ULUSLARARASI FİNAL Ü. (KKTC-GİRNE)
|Türkçe Öğretmenliği (Burslu)
|SÖZ
|6
|350,87728
|63041
|YAKIN DOĞU Ü. (KKTC-LEFKOŞA)
|Türkçe Öğretmenliği (Burslu)
|SÖZ
|15
|349,7824
|64805
|KIBRIS İLİM Ü. (KKTC-GİRNE)
|Türkçe Öğretmenliği (Burslu)
|SÖZ
|3
|345,68477
|74047
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü. (Vakıf Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli)
|SÖZ
|42
|343,12059
|79830
|ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (KKTC-LEFKOŞA)
|Türkçe Öğretmenliği (Burslu)
|SÖZ
|12
|342,40302
|81448
|GİRNE Ü. (KKTC-GİRNE)
|Türkçe Öğretmenliği (Burslu)
|SÖZ
|3
|341,16642
|84237
|İSTANBUL AYDIN Ü. (Vakıf Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli)
|SÖZ
|51
|340,20108
|86414
|GİRNE AMERİKAN Ü. (KKTC-GİRNE)
|Türkçe Öğretmenliği (Burslu)
|SÖZ
|25
|330,96801
|107238
|BAŞKENT Ü. (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli)
|SÖZ
|45
|329,32073
|111623
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Ü. (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli)
|SÖZ
|51
|324,61728
|126870
|GİRNE Ü. (KKTC-GİRNE)
|Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli)
|SÖZ
|13
|322,69731
|133094
|BAŞKENT Ü. (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)
|Türkçe Öğretmenliği (Ücretli)
|SÖZ
|2
|319,73016
|142712
|LEFKE AVRUPA Ü. (KKTC-LEFKE)
|Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli)
|SÖZ
|30
|314,09117
|160992
|LEFKE AVRUPA Ü. (KKTC-LEFKE)
|Türkçe Öğretmenliği (Ücretli)
|SÖZ
|10
|306,3937
|190084
|KIBRIS İLİM Ü. (KKTC-GİRNE)
|Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli)
|SÖZ
|17
|296,15265
|235041
|YAKIN DOĞU Ü. (KKTC-LEFKOŞA)
|Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli)
|SÖZ
|15
|290,61878
|259333
|ULUSLARARASI FİNAL Ü. (KKTC-GİRNE)
|Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli)
|SÖZ
|23
|289,10433
|266999
|ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (KKTC-LEFKOŞA)
|Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli)
|SÖZ
|13
|285,41016
|287412
|DOĞU AKDENİZ Ü. (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli)
|SÖZ
|6
|284,00461
|295178
|DOĞU AKDENİZ Ü. (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Türkçe Öğretmenliği (Ücretli)
|SÖZ
|15
|283,39221
|298562
|ULUSLARARASI BALKAN Ü. (ÜSKÜP-MAKEDONYA)
|Türkçe Öğretmenliği (Ücretli)
|SÖZ
|7
|Tercih
Edilmedi
|Tercih
Edilmedi
|ULUSLARARASI BALKAN Ü. (ÜSKÜP-MAKEDONYA)
|Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli)
|SÖZ
|3
|Tercih
Edilmedi
|Tercih
Edilmedi
|ULUSLARARASI BALKAN Ü. (ÜSKÜP-MAKEDONYA)
|Türkçe Öğretmenliği (%25 İndirimli)
|SÖZ
|5
|Tercih
Edilmedi
|Tercih
Edilmedi
|ULUSLARARASI FİNAL Ü. (KKTC-GİRNE)
|Türkçe Öğretmenliği (Ücretli)
|SÖZ
|1
|Tercih
Edilmedi
|Tercih
Edilmedi