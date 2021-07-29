Üniversite kontenjanları belli oldu! ÖSYM ile 2021 YKS tercihleri öncesi üniversite bölüm kontenjanları ve tercih kılavuzu yayınlandı

Merakla beklenen 2021 YKS üniversite kontenjanları yayımlandı. ÖSYM tarafından paylaşılan duyuruda, 2021 üniversite kontenjanları ve YKS tercih kılavuzunun güncel halinin erişime açıldığı açıklandı. Peki, YKS üniversite tercihleri ne zaman ve üniversite kontenjanları bu sene nasıl şekillendi? İşte, ÖSYM'nin yayımladığı duyuruya ilişkin detaylar ve 2021 üniversite kontenjanları...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN? ÖSYM ÜNİVERSİTE KONTENJANLARINI AÇIKLADI!

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS): Tercih İşlemleri

2021-YKS tercih işlemleri, 05 Ağustos 2021 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 05-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 13 Ağustos 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.