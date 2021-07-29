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Giriş Tarihi: 29.7.2021 11:53 Son Güncelleme: 29.7.2021 11:54

Üniversite kontenjanları belli oldu! ÖSYM ile 2021 YKS tercihleri öncesi üniversite bölüm kontenjanları ve tercih kılavuzu yayınlandı

Üniversite kontenjanları belli oldu! ÖSYM ile 2021 YKS tercihleri öncesi üniversite bölüm kontenjanları ve tercih kılavuzu yayınlandı

ÖSYM'den son dakika YKS üniversite tercihleri açıklaması geldi. Yayımlanan duyuruya göre, 2021 YKS tercih tarihleri ve bu seneye ait üniversite kontenjanları belli oldu. Üniversite adayı öğrenciler, 2021 üniversite kontenjanları ve YKS tercih kılavuzu ile belirlenen tarihler arasında tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Üniversite kontenjanları ve puan sıralamasına göre yapılacak üniversite tercihleri ÖSYM aday işlemleri sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.

Merakla beklenen 2021 YKS üniversite kontenjanları yayımlandı. ÖSYM tarafından paylaşılan duyuruda, 2021 üniversite kontenjanları ve YKS tercih kılavuzunun güncel halinin erişime açıldığı açıklandı. Peki, YKS üniversite tercihleri ne zaman ve üniversite kontenjanları bu sene nasıl şekillendi? İşte, ÖSYM'nin yayımladığı duyuruya ilişkin detaylar ve 2021 üniversite kontenjanları...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN? ÖSYM ÜNİVERSİTE KONTENJANLARINI AÇIKLADI!

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS): Tercih İşlemleri

2021-YKS tercih işlemleri, 05 Ağustos 2021 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 05-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 13 Ağustos 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. 'Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü' mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.

ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.


2021-YKS adaylarına ve kamuoyuna önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

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Üniversite kontenjanları belli oldu! ÖSYM ile 2021 YKS tercihleri öncesi üniversite bölüm kontenjanları ve tercih kılavuzu yayınlandı
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