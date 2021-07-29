Yaşar Üniversitesi YKS taban puanları! 2021 Yaşar Üniversitesi 2 ve 4 yıllık lisans ön lisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

ÖSYM, iki milyonu aşkın üniversite adayının heyecanla beklediği YKS sonuçlarını erişime açtı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adayların gözü tercihlere çevrildi. Tercih işlemleri öncesinde ise üniversitelerin taban puanları araştırılmaya başladı. Yaşar Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. 2021 Yaşar Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sırlamaları ve yüzdelik dilimleri tablosunu bu başlık altından görebilirsiniz.
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli)
|EA
|130
|65
|353,32255
|382,18818
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu)
|EA
|27
|27
|427,59954
|482,17302
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli)
|EA
|23
|23
|384,00941
|416,90719
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)
|SÖZ
|3
|3
|228,41357
|238,72662
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|5
|5
|405,42588
|414,56841
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|28
|28
|241,28373
|334,40917
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli)
|SÖZ
|2
|0
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|6
|6
|391,18881
|430,89662
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%25 İndirimli)
|SÖZ
|35
|31
|203,94510
|294,40597
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli)
|SÖZ
|3
|3
|223,70265
|262,07799
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|5
|5
|413,58975
|440,86408
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|28
|28
|264,32408
|373,38203
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli)
|SÖZ
|3
|1
|220,47618
|220,47618
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|5
|5
|397,09381
|406,24841
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|28
|28
|244,54731
|321,43283
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli)
|DİL
|8
|3
|258,00280
|290,96704
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu)
|DİL
|7
|7
|427,45108
|441,37940
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli)
|DİL
|34
|34
|335,10856
|426,49953
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli)
|DİL
|8
|8
|211,82000
|265,49458
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)
|DİL
|6
|6
|455,76214
|462,58282
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%25 İndirimli)
|DİL
|26
|26
|266,16203
|409,71933
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
|EA
|43
|43
|272,69484
|316,97631
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|EA
|12
|12
|410,74717
|417,57034
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)
|EA
|25
|25
|318,68971
|382,30470
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
|EA
|4
|4
|224,83491
|239,18195
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)
|EA
|5
|5
|376,64170
|380,10564
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|27
|27
|241,00006
|324,89964
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Ekonomi (İngilizce) (Ücretli)
|EA
|2
|2
|227,81515
|233,24833
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Ekonomi (İngilizce) (Burslu)
|EA
|3
|3
|372,20632
|381,51982
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|18
|18
|233,84413
|332,90708
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/İşletme (İngilizce) (Ücretli)
|EA
|5
|5
|236,85154
|249,71059
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/İşletme (İngilizce) (Burslu)
|EA
|6
|6
|389,97438
|404,48176
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|29
|29
|255,91137
|322,53494
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)
|EA
|3
|3
|227,79585
|236,00374
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu)
|EA
|4
|4
|358,11148
|374,66878
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|23
|23
|236,08748
|261,25122
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Ücretli)
|EA
|3
|3
|244,97693
|250,26532
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu)
|EA
|4
|4
|381,20737
|389,38784
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|23
|23
|254,63979
|332,85722
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)
|EA
|33
|33
|241,42499
|280,55890
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu)
|EA
|10
|10
|383,41383
|392,28536
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli)
|EA
|27
|27
|281,36098
|341,73938
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|16
|4
|303,82437
|324,94843
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|8
|8
|438,27749
|454,77392
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|32
|32
|332,38214
|420,33777
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|10
|10
|321,64430
|388,84669
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|9
|9
|474,89711
|491,09563
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli)
|SAY
|41
|41
|330,17432
|433,43465
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce-Fransızca) (UOLP-ECAM-Lyon) (Burslu)
|SAY
|2
|2
|431,61714
|438,41214
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce-Fransızca) (UOLP-ECAM-Lyon) (%50 İndirimli)
|SAY
|14
|5
|284,20951
|337,90519
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|4
|4
|294,18808
|312,12593
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|7
|7
|454,38806
|461,37807
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|39
|39
|325,63599
|394,24012
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|12
|12
|301,52420
|356,75003
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|9
|9
|465,94489
|477,35275
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|39
|39
|362,63548
|461,53449
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|3
|0
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|4
|4
|400,31076
|422,36979
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|23
|9
|283,49791
|314,94852
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|3
|0
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|4
|4
|367,57654
|422,72442
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|23
|8
|291,05727
|323,28340
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|3
|3
|287,11257
|292,67280
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|4
|4
|446,44822
|453,14922
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|23
|23
|302,68727
|359,13521
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|8
|8
|318,01429
|326,95257
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|7
|7
|474,08796
|492,67503
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli)
|SAY
|35
|35
|331,65035
|440,31895
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Sanat ve Tasarım Fakültesi/Çizgi Film ve Animasyon (Ücretli)
|SÖZ
|5
|3
|212,45744
|243,54514
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Sanat ve Tasarım Fakültesi/Çizgi Film ve Animasyon (Burslu)
|SÖZ
|6
|6
|403,94586
|466,71184
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Sanat ve Tasarım Fakültesi/Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli)
|SÖZ
|32
|32
|228,97981
|361,58451
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Sanat ve Tasarım Fakültesi/Endüstriyel Tasarım (Ücretli)
|SAY
|8
|8
|236,71076
|247,08805
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Sanat ve Tasarım Fakültesi/Endüstriyel Tasarım (Burslu)
|SAY
|6
|6
|377,33570
|406,17281
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Sanat ve Tasarım Fakültesi/Endüstriyel Tasarım (%25 İndirimli)
|SAY
|31
|31
|247,16340
|288,92653
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli)
|SÖZ
|10
|10
|222,67749
|247,51054
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)
|SÖZ
|8
|8
|406,21051
|434,04694
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli)
|SÖZ
|38
|38
|249,52313
|364,50540
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Turizm Rehberliği (İngilizce) (Ücretli)
|DİL
|3
|0
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Turizm Rehberliği (İngilizce) (Burslu)
|DİL
|4
|4
|406,96486
|447,69801
|---
|---
|---
|---
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Turizm Rehberliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|DİL
|23
|18
|228,98551
|366,09565
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|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli)
|EA
|3
|3
|253,23699
|259,28261
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|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)
|EA
|5
|5
|385,70394
|408,10374
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|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|28
|28
|259,67392
|337,87101
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