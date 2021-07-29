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Haberler Eğitim Haberleri Yaşar Üniversitesi YKS taban puanları! 2021 Yaşar Üniversitesi 2 ve 4 yıllık lisans ön lisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 29.7.2021 09:29 Son Güncelleme: 29.7.2021 09:29

Yaşar Üniversitesi YKS taban puanları! 2021 Yaşar Üniversitesi 2 ve 4 yıllık lisans ön lisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Yaşar Üniversitesi YKS taban puanları! 2021 Yaşar Üniversitesi 2 ve 4 yıllık lisans ön lisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adaylar tercih işlemleri öncesinde gitmek istedikleri üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. Yaşar Üniversitesi taban puanları da bu noktada merak konusu oldu. 2021 Yaşar Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sırlaması tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz. İşte, YKS sonuçları sonrası merakla araştırılan Yaşar Üniversitesi taban puanları!

ÖSYM, iki milyonu aşkın üniversite adayının heyecanla beklediği YKS sonuçlarını erişime açtı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adayların gözü tercihlere çevrildi. Tercih işlemleri öncesinde ise üniversitelerin taban puanları araştırılmaya başladı. Yaşar Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. 2021 Yaşar Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sırlamaları ve yüzdelik dilimleri tablosunu bu başlık altından görebilirsiniz.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) EA 130 65 353,32255 382,18818 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) EA 27 27 427,59954 482,17302 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) EA 23 23 384,00941 416,90719 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) SÖZ 3 3 228,41357 238,72662 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) SÖZ 5 5 405,42588 414,56841 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 28 28 241,28373 334,40917 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) SÖZ 2 0 --- --- --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) SÖZ 6 6 391,18881 430,89662 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%25 İndirimli) SÖZ 35 31 203,94510 294,40597 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) SÖZ 3 3 223,70265 262,07799 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) SÖZ 5 5 413,58975 440,86408 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 28 28 264,32408 373,38203 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) SÖZ 3 1 220,47618 220,47618 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) SÖZ 5 5 397,09381 406,24841 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 28 28 244,54731 321,43283 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) DİL 8 3 258,00280 290,96704 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) DİL 7 7 427,45108 441,37940 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) DİL 34 34 335,10856 426,49953 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) DİL 8 8 211,82000 265,49458 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) DİL 6 6 455,76214 462,58282 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%25 İndirimli) DİL 26 26 266,16203 409,71933 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) EA 43 43 272,69484 316,97631 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (Burslu) EA 12 12 410,74717 417,57034 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) EA 25 25 318,68971 382,30470 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) EA 4 4 224,83491 239,18195 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) EA 5 5 376,64170 380,10564 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 27 27 241,00006 324,89964 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) EA 2 2 227,81515 233,24833 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Ekonomi (İngilizce) (Burslu) EA 3 3 372,20632 381,51982 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 18 18 233,84413 332,90708 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/İşletme (İngilizce) (Ücretli) EA 5 5 236,85154 249,71059 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/İşletme (İngilizce) (Burslu) EA 6 6 389,97438 404,48176 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 29 29 255,91137 322,53494 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) EA 3 3 227,79585 236,00374 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) EA 4 4 358,11148 374,66878 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 23 23 236,08748 261,25122 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Ücretli) EA 3 3 244,97693 250,26532 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) EA 4 4 381,20737 389,38784 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 23 23 254,63979 332,85722 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) EA 33 33 241,42499 280,55890 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) EA 10 10 383,41383 392,28536 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) EA 27 27 281,36098 341,73938 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) SAY 16 4 303,82437 324,94843 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu) SAY 8 8 438,27749 454,77392 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 32 32 332,38214 420,33777 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 10 10 321,64430 388,84669 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 9 9 474,89711 491,09563 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 41 41 330,17432 433,43465 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce-Fransızca) (UOLP-ECAM-Lyon) (Burslu) SAY 2 2 431,61714 438,41214 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce-Fransızca) (UOLP-ECAM-Lyon) (%50 İndirimli) SAY 14 5 284,20951 337,90519 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 4 4 294,18808 312,12593 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 7 7 454,38806 461,37807 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 39 39 325,63599 394,24012 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 12 12 301,52420 356,75003 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 9 9 465,94489 477,35275 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 39 39 362,63548 461,53449 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 3 0 --- --- --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 4 4 400,31076 422,36979 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 23 9 283,49791 314,94852 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 3 0 --- --- --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 4 4 367,57654 422,72442 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 23 8 291,05727 323,28340 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 3 3 287,11257 292,67280 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 4 4 446,44822 453,14922 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 23 23 302,68727 359,13521 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 8 8 318,01429 326,95257 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 7 7 474,08796 492,67503 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 35 35 331,65035 440,31895 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Sanat ve Tasarım Fakültesi/Çizgi Film ve Animasyon (Ücretli) SÖZ 5 3 212,45744 243,54514 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Sanat ve Tasarım Fakültesi/Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) SÖZ 6 6 403,94586 466,71184 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Sanat ve Tasarım Fakültesi/Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) SÖZ 32 32 228,97981 361,58451 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Sanat ve Tasarım Fakültesi/Endüstriyel Tasarım (Ücretli) SAY 8 8 236,71076 247,08805 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Sanat ve Tasarım Fakültesi/Endüstriyel Tasarım (Burslu) SAY 6 6 377,33570 406,17281 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Sanat ve Tasarım Fakültesi/Endüstriyel Tasarım (%25 İndirimli) SAY 31 31 247,16340 288,92653 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) SÖZ 10 10 222,67749 247,51054 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) SÖZ 8 8 406,21051 434,04694 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) SÖZ 38 38 249,52313 364,50540 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Turizm Rehberliği (İngilizce) (Ücretli) DİL 3 0 --- --- --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Turizm Rehberliği (İngilizce) (Burslu) DİL 4 4 406,96486 447,69801 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Turizm Rehberliği (İngilizce) (%50 İndirimli) DİL 23 18 228,98551 366,09565 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) EA 3 3 253,23699 259,28261 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) EA 5 5 385,70394 408,10374 --- --- --- ---
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 28 28 259,67392 337,87101 --- --- --- ---
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Yaşar Üniversitesi YKS taban puanları! 2021 Yaşar Üniversitesi 2 ve 4 yıllık lisans ön lisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
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