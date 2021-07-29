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Giriş Tarihi: 29.7.2021 08:03 Son Güncelleme: 29.7.2021 08:04

YKS birincisi kim oldu? Bu yılın 2021 YKS sınavı birincisi kim oldu ve hangi şehirden çıktı, sınavda kaç kişi full çekti?

YKS birincisi kim oldu? Bu yılın 2021 YKS sınavı birincisi kim oldu ve hangi şehirden çıktı, sınavda kaç kişi full çekti?

Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sonuçları bu sabah saatlerinde erişime açıldı. ÖSYM’nin resmi internet sitesinden sınav sonuçları sorgulanırken, YKS birincisi ise merak konusu oldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada YKS birincilerinin çıktığı şehirleri paylaştı. TYT, AYT ve YDT sınavında birincilik getiren şehirler belli oldu. Peki, 2021 YKS birincisi kim oldu? YKS birincileri hangi şehirden çıktı ve kaç kişi full çekti?

2021 YKS sonuçları için geri sayım bu sabah sona erdi. Sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesinden öğrenilebilirken, illere göre ve sınav türlerine göre YKS birincisi ise merak konusu oldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS sonuçları sonrası yaptığı açıklamada, YKS birincilerinin çıktığı şehirleri paylaştı. TYT, AYT ve YDT sınavında birinci çıkaran şehirler belli oldu. Halis Aygün'ün paylaştığı verilere göre, 2021 YKS birincisi kim oldu? YKS birincileri hangi şehirden çıktı ve kaç kişi full çekti? İşte, ÖSYM'nin açıklaması...

2021 YKS BİRİNCİSİ KİM OLDU? YKS BİRİNCİLERİ HANGİ İLLERDEN?

TYT BİRİNCİSİ 2021

TYT birincisi: Adana

AYT BİRİNCİSİ 2021

AYT birincileri:
Sayısal:Adana
Eşit Ağırlık:Konya
Sözel:Adana

2021 YDT BİRİNCİSİ

YDT birincileri:
Almanca:Balıkesir
Arapça:Konya
Fransızca:İstanbul
İngilizce:İstanbul
Rusça:Bursa

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YKS birincisi kim oldu? Bu yılın 2021 YKS sınavı birincisi kim oldu ve hangi şehirden çıktı, sınavda kaç kişi full çekti?
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