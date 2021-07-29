Çarşamba günü açıklanan YKS sonuçları sonrası tercih maratonu için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklama içerisinde, YKS sonuçları ve merak edilen tüm bilgileri aday işlemleri sayfası üzerinden öğrencilerin erişimine açıldığı açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte YKS tercih tarihleri de merak konusu oldu. İşte, ÖSYM takvimine göre YKS üniversite tercih tarihleri ve "YKS tercihleri ne zaman başlayacak" sorusunun yanıtı...