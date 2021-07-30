2 yıllık ön lisans bölümleri | Eşit ağırlık, sözel ve sayısal iki yıllık ön lisans bölümleri ve taban puanları ile başarı sıralamaları 2021

Üniversite sınavı sonuçları belli oldu. Adaylar, YKS sonuçlarını ÖSYM AİS üzerinden öğrenirken tercih dönemi hakkında da bilgi edinmeye başladı. Bu noktada, 2 yıllık üniversite bölümleri de yoğun olarak araştırılıyor. Bilindiği üzere, 4 yıllık lisans bölümlerinin yanı sıra 2 yıllık ön lisans bölümleri de bulunuyor. 2 yıllık üniversite bölümleri eşit ağırlık, sözel ve sayısal olmak üzere 3 şekilde oluşuyor.
2 yıllık üniversite bölümlerinde okumak isteyen öğrenciler Temel Yeterlilik Testi'ne girerler. Bu sınavdan en az 150 net puan yaptıklarında iki yıllık üniversite bölümlerini tercih etme hakkına sahip olurlar.
İşte, 2021 üniversitelerin 2 yıllık ön lisans bölümleri ve taban puanları ile başarı sıralamaları;
2 YILLIK BÖLÜMLER
Sağlık Bölümleri
|
İlk ve Acil Yardım
|
Anestezi
|
Ağız ve Diş Sağlığı
|
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|
Odyometri
|
Ameliyathane Hizmetleri
|
Fizyoterapi
|
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|
Diyaliz
|
Otopsi Yardımcılığı
|
Çocuk Gelişimi
|
Diş Protez Teknolojisi
|
Radyoterapi
|
Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi
|
Optisyenlik
|
Laborant ve Veteriner Sağlık
|
Elektronörofizyoloji
|
Perfüzyon Teknikleri
|
Nükleer Tıp Teknikleri
|
Eczane Hizmetleri
|
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|
Ortopedik Protez ve Ortez
|
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
|
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
|
Podoloji
|
Çevre Sağlığı
|
Atçılık ve Antrenörlüğü
|
Evde Hasta Bakımı
|
Yaşlı Bakımı
|
Denizci Sağlığı
|
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
|
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
TEKNOLOJİ – ENDÜSTRİ BÖLÜMLERİ
|
Bilgisayar Programcılığı
|
Uçak Teknolojisi
|
Grafik Tasarımı
|
Mekatronik
|
Elektronik Teknolojisi
|
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
|
İnşaat Teknolojisi
|
Uçak Teknolojisi
|
Gıda Teknolojisi
|
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi
|
Üç Boyutlu Modelleme ve Animasyon
|
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
|
Giyim Üretim Teknolojisi
|
Otomotiv Teknolojisi
|
Kimya Teknolojisi
|
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
|
Su Altı Teknolojisi
|
Makine, Resim ve Konstrüksiyon
|
Radyo ve Televizyon Teknolojisi
|
Basım ve Yayın Teknolojileri
|
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
|
Endüstri Ürünleri Tasarımı
|
Mimari Restorasyon
ADALET – SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMLERİ
|
Adalet
|
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
|
Nüfus ve Vatandaşlık
|
Dış Ticaret
|
Bankacılık ve Sigortacılık
|
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|
İşletme Yönetimi
DİĞER MESLEK BÖLÜMLERİ
|
Turist Rehberliği
|
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
|
İş Sağlığı ve Güvenliği
|
Aşçılık
|
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
|
Acil Durum ve Afet Yönetimi
|
Turizm ve Otel İşletmeciliği
|
İş ve Uğraşı Terapisi
|
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
|
Harita ve Kadastro
|
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
|
Yat Kaptanlığı
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Adalet
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Aşçılık
|
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|
Çocuk Gelişimi
|
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|
İlahiyat
|
Radyo ve Televizyon Programcılığı
|
Reklamcılık
|
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|
Turist Rehberliği
|
Medya ve İletişim
|
Görsel İletişim
|
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
|
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
|
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
|
Yerel Yönetimler
|
Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik
|
Çağrı Merkezi Hizmetleri
|
Marka İletişimi
|
Kültürel Miras ve Turizm
|
Bankacılık ve Sigortacılık
|
Basım ve Yayın Teknolojileri
|
Dış Ticaret
|
Emlak ve Emlak Yönetimi
|
Grafik Tasarımı
|
Lojistik
|
İnsan Kaynakları Yönetimi
|
Maliye
|
Moda Yönetimi
|
Moda Tasarımı
|
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|
Özel Güvenlik ve Koruma
|
Pazarlama
|
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
|
Sivil Havacılık Ulaştırma Hizmetleri
|
Sosyal Hizmetler
|
Turizm ve Otel İşletmeciliği
|
Spor Yönetimi
|
Sosyal Güvenlik
|
Mimari Restorasyon