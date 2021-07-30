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Haberler Eğitim Haberleri 2021 Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları - 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması 2021
Giriş Tarihi: 30.7.2021 09:18 Son Güncelleme: 30.7.2021 09:18

2021 Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları - 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması 2021

2021 Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları - 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması 2021

İki milyonun üzerinde öğrencinin girdiği YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) bugün açıklandı. Sınav sonuçlarına erişen adaylar, başvuru yapacakları üniversiteler hakkında araştırmaya koyuldu. Üniversite taban puanları araştırmalarında Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması da gündeme geliyor. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgileri haberimizde.

YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteli olmaya hazırlanan yüz binlerce aday üniversite tercih işlemleri için kolları sıvadı. Adaylar, hedeflerindeki üniversitelerin taban puanları, yüzdelik dilimleri, sıralamaları ve kontenjanları için araştırma yapıyor. Bu kapsamda Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları da araştırılıyor. 2021 Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması haberimizde yer alıyor. İşte Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sıralama ve puanları!

Program Adı Öğr. S. Puan T. 2021 Kont. O.B. Kont. 2020 Başarı S. 2020 Taban P.
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 60 2 144000 361.17929
Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 4 SAY 2 ... ----
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık 4 DİL 60 2 25300 365.87488
İşletme Fakültesi
İşletme (İngilizce) 4 EA 60 2 589000 249.34322
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) 4 EA 50 2 568000 252.03355
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) 4 EA 60 2 320000 293.51549
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık 4 SAY 80 2 231000 309.99512
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 70 2 120000 380.35671
Biyomühendislik (İngilizce) 4 SAY 20 1
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 70 2 158000 350.35459
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 70 2 237000 307.37243
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 25 1
Gıda Mühendisliği 4 SAY 20 1
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 40 1
Makine Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 60 2 223000 313.53888
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 60 2 ... ----
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) 4 EA 50 2 513000 259.54261
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 4 EA 50 2 553000 254.02321
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2021 Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları - 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması 2021
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