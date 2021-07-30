Üniversite 4 yıllık bölümlerin | 2021 Eşit ağırlık, sözel ve sayısal 4 (dört) yıllık lisans bölümleri ve taban puanları ile başarı sıralamaları

Üniversite sınavı sonuçları belli oldu. Adaylar, YKS sonuçlarını ÖSYM AİS üzerinden öğrenirken tercih dönemi hakkında da bilgi edinmeye başladı. Bu noktada, 4 yıllık üniversite bölümleri de yoğun olarak araştırılıyor. Bilindiği üzere, 4 yıllık lisans bölümlerinin yanı sıra 2 yıllık ön lisans bölümleri de bulunuyor. 4 yıllık üniversite bölümleri eşit ağırlık, sözel ve sayısal olmak üzere 3 şekilde oluşuyor.

4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ NELER?

4 yıllık bölümlerde okuyabilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girilmesi gerekir. İlk oturum Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 180 puan barajını geçen öğrenciler ikinci oturuma girmeye hak kazanır. Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nden (YDT) yeterli puanı alan öğrenciler 4 yıllık bölümlerde okuyabilir.

İşte, 2021 üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümleri ve taban puanları ile başarı sıralamaları;