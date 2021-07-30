Aksaray Üniversitesi taban puanları 2021 | Aksaray Üniversitesi 2 - 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları tablosu

İki milyonun üzerinde öğrencinin girdiği YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) açıklandı. Sınav sonuçlarına erişen adaylar, tercih yapacakları üniversiteler hakkında araştırmaya koyuldu. Üniversite taban puanları araştırmalarında Aksaray Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması da gündeme geliyor. Aksaray Üniversitesi 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgileri haberimizde.
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp
|SAY
|80
|494,73325
|19.127
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|50
|406,18472
|93.711
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|393,49358
|15.801
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|40
|382,51037
|117.907
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|378,60871
|26.731
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|40
|373,40759
|31.669
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|80
|352,74433
|125.998
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|351,96076
|127.866
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|50
|347,30651
|69.363
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
|DİL
|60
|343,25829
|32.213
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|100
|340,76265
|172.997
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Mimarlık
|SAY
|60
|306,04524
|239.911
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Harita Mühendisliği
|SAY
|20
|303,93228
|244.904
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İslami İlimler
|SÖZ
|120
|297,41753
|226.878
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|40
|289,65731
|281.540
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|60
|289,21697
|552.678
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
|SAY
|40
|289,01069
|283.378
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|30
|286,04395
|291.768
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|60
|285,10370
|294.436
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|70
|283,41622
|299.371
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60
|275,29197
|341.273
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İslami İlimler (İÖ) (Ücretli)
|SÖZ
|100
|274,74482
|344.405
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60
|270,11003
|715.713
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|60
|264,90194
|766.675
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Turizm Rehberliği (Fakülte)
|DİL
|40
|264,22853
|57.878
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)
|SAY
|60
|262,66274
|370.645
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
|EA
|60
|262,38721
|493.587
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Matematik
|SAY
|50
|262,17275
|372.562
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)
|SÖZ
|60
|253,79216
|477.237
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tarih
|SÖZ
|60
|250,66328
|499.165
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40
|249,23300
|936.390
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|80
|246,87052
|608.554
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık
|TYT
|60
|246,81073
|964.482
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (İÖ) (Ücretli)
|SAY
|40
|246,02596
|445.074
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Biyoloji
|SAY
|20
|245,36051
|448.493
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Biyoteknoloji
|SAY
|50
|240,80550
|472.563
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|60
|238,44600
|588.404
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yaşlı Bakımı
|TYT
|60
|236,81252
|1.083.585
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|TYT
|60
|233,42948
|1.124.917
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine
|TYT
|30
|231,79563
|1.145.473
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çevre Koruma ve Kontrol
|TYT
|25
|231,29980
|1.151.765
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik
|TYT
|40
|230,26942
|1.164.781
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Maliye
|EA
|60
|227,72224
|785.318
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
|80
|225,92936
|804.948
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|60
|225,92862
|1.221.382
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sosyoloji
|EA
|50
|225,30673
|812.011
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|40
|223,22421
|836.028
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İktisat
|EA
|30
|221,95932
|850.965
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Otomotiv Teknolojisi
|TYT
|40
|221,95780
|1.274.304
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Özel Güvenlik ve Koruma
|TYT
|40
|220,61683
|1.292.288
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|30
|218,66851
|889.439
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Felsefe
|EA
|20
|216,93340
|908.653
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kimya Teknolojisi
|TYT
|30
|213,57824
|1.387.341
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Mekatronik
|TYT
|30
|210,40314
|1.431.106
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Teknolojisi
|TYT
|20
|207,54500
|1.471.462
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|60
|206,91772
|1.480.245
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|TYT
|55
|204,40237
|1.516.132
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bitki Koruma
|TYT
|20
|202,20999
|1.547.667
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|40
|200,93820
|1.566.119
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
|TYT
|30
|200,01901
|1.579.183
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|TYT
|60
|199,16839
|1.591.187
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|25
|196,65521
|1.625.566
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sosyal Güvenlik
|TYT
|90
|196,63421
|1.625.829
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Maliye
|TYT
|50
|194,60728
|1.651.879
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine
|TYT
|30
|193,39732
|1.666.087
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bahçe Tarımı
|TYT
|20
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|TYT
|30
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Dış Ticaret
|TYT
|40
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
|TYT
|25
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
|TYT
|25
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
|TYT
|45
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Lojistik
|TYT
|25
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Mimari Dekoratif Sanatlar
|TYT
|20
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Mimari Restorasyon
|TYT
|55
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|30
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Süt ve Ürünleri Teknolojisi
|TYT
|30
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
|TYT
|20
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|20