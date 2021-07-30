Aşı olmayanlara yasak var mı, kısıtlama gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama!

AŞI OLMAYANLARA KISITLAMA VAR MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, 'Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi?' sorusuna, Kabine'yi işaret ederek yanıt verdi.

"Tabi biz değişik zamanlarda değişik tedbirler açıkladık fakat çok değişik sesler yine çıktı. Dünyanın değişik yerlerinde bunlar hep böyle oldu. Şu anda bizde de ilk Kabine Toplantımızda bunları ele alacağız. 72 milyon doz aşı yapmış vaziyetteyiz. Dünyada aşı yapacak ellerinde imkan ülkeler varken biz böyle bir sıkıntı yaşamadık. Bu noktada rahatız. Gerek Çin'den aldığımız aşı gerek Biontech...