Bobin nedir, ne işe yarar? Bobin çeşitleri ve özellikleri

Bobin, bir silindir üzerine sarılmış ve dış kısmından yalıtım işlemi yapılmış iletken tel sargısıdır. İndüktör adı da verilen bobin, elektrik enerjisinden manyetik alan oluşturur ve bu enerjinin manyetik alan şeklinde depolanabilmesine imkân verir. Bobinler, üstünden geçen elektrik enerjisinin değişiminin yavaş olması nedeniyle güç kaynağı ya da sinyal işleme mekanizmalarında filtreleme elemanı olarak kullanılabilir. AC gerilimi yükseltmek ya da alçaltmak amacıyla da farklı sarım sayısına sahip iki tane bobinden oluşan trafolar kullanılabilmektedir. Bobin özellikleri arasında bulunan manyetik alanı depolayabilme özelliğinden yararlanılarak, bobinler anahtarlama özelliği bulunan güç kaynaklarında da kullanılabilmektedir. Bobinler, birbirlerine seri bağlanarak ya da bir kondansatör ile paralel bir şekilde bağlanarak, devrelerde istenmeyen sinyallere karşı filtre görevinde de kullanılmaktadır. Bobinlerin bazı kullanım alanları:
BOBİN ÇEŞİTLERİ
Bobinlerin sabit ve ayarlanabilir çeşitleri mevcuttur. Sabit bobin türleri:
Ayarlanabilir bobin türleri:
BOBİN GÖREVİ NEDİR?
Bobinlerin görevi, kendisine alternatif akım uygulandığında, akımın yönünün mütemadiyen değişmesinden dolayı etrafında oluşan manyetik alanı gerektiğinde depolamaktır. Bu manyetik alanı gerektiğinde depolayabilmeyi sağlama özelliğinden yararlanılarak bobinler elektronik alanında birbirinden farklı birçok alet üzerinde ve birçok farklı amaç için kullanılabilmektedir.