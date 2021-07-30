Bobin nedir, ne işe yarar? Bobin çeşitleri ve özellikleri

Bobin, bir silindir üzerine sarılmış ve dış kısmından yalıtım işlemi yapılmış iletken tel sargısıdır. İndüktör adı da verilen bobin, elektrik enerjisinden manyetik alan oluşturur ve bu enerjinin manyetik alan şeklinde depolanabilmesine imkân verir. Bobinler, üstünden geçen elektrik enerjisinin değişiminin yavaş olması nedeniyle güç kaynağı ya da sinyal işleme mekanizmalarında filtreleme elemanı olarak kullanılabilir. AC gerilimi yükseltmek ya da alçaltmak amacıyla da farklı sarım sayısına sahip iki tane bobinden oluşan trafolar kullanılabilmektedir. Bobin özellikleri arasında bulunan manyetik alanı depolayabilme özelliğinden yararlanılarak, bobinler anahtarlama özelliği bulunan güç kaynaklarında da kullanılabilmektedir. Bobinler, birbirlerine seri bağlanarak ya da bir kondansatör ile paralel bir şekilde bağlanarak, devrelerde istenmeyen sinyallere karşı filtre görevinde de kullanılmaktadır. Bobinlerin bazı kullanım alanları:

Röleler,

Motorlar,

Hoparlörler,

Isıtıcılar,

Solenoidler,

Elektromıknatıslar,

Trafo devreleri

BOBİN ÇEŞİTLERİ

Bobinlerin sabit ve ayarlanabilir çeşitleri mevcuttur. Sabit bobin türleri:

Ferrit nüveli bobinler: Nüvesi nikel, alüminyum, kobalt, demir, bakır gibi metaller ile başka bazı katkı maddelerinin karıştırılmasıyla oluşan bobinlerdir. Ferrit nüveli bobinlerde indüktans yüksek olur.

Hava nüveli bobinler: Hava nüveli bobinler daha çok yüksek frekans devrelerinde kullanılır.

Demir nüveli bobinler: Şok bobini adıyla da anılan demir nüveli bobinler, ses frekansı devrelerinde ve filtreleme devrelerinde yaygın olarak kullanılır.

Sac nüveli bobinler

Toroid bobinler

Ayarlanabilir bobin türleri:

Nüvesi hareket edebilen bobinler: Nüve kısmı hareket edebildiği için, bobinde oluşan manyetik alan ve indüktans değeri değiştirilebilir.

Sargı ayarlı bobinler: Bobinin üzerine sürtünen bir çentik bulunur. Bu çentik sayesinde, bobinin değeri ayarlanabilir.

Kademeli bobinler

BOBİN GÖREVİ NEDİR?

Bobinlerin görevi, kendisine alternatif akım uygulandığında, akımın yönünün mütemadiyen değişmesinden dolayı etrafında oluşan manyetik alanı gerektiğinde depolamaktır. Bu manyetik alanı gerektiğinde depolayabilmeyi sağlama özelliğinden yararlanılarak bobinler elektronik alanında birbirinden farklı birçok alet üzerinde ve birçok farklı amaç için kullanılabilmektedir.