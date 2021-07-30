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Haberler Eğitim Haberleri Çocuk Gelişimi taban puanları 2021! Çocuk Gelişimi Bölümü YKS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları güncel rakamlar
Giriş Tarihi: 30.7.2021 08:58 Son Güncelleme: 30.7.2021 08:58

Çocuk Gelişimi taban puanları 2021! Çocuk Gelişimi Bölümü YKS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları güncel rakamlar

Çocuk Gelişimi taban puanları 2021! Çocuk Gelişimi Bölümü YKS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları güncel rakamlar

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarının açıklanmasının ardından yüz binlerce öğrenci sınav sonuçlarına göre üniversite tercihi yapmak için araştırmaya koyuldu. Eşit Ağırlık puanıyla öğrenci alımı yapan Çocuk Gelişimi Bölümü taban puanları ve sıralama durumu pek çok üniversiteli adayı tarafından merak ediliyor. Çocuk Gelişimi taban puanları ile bu fakültenin bulunduğu en iyi devlet üniversiteleri merak ediliyor. İşte Çocuk Gelişimi Bölümü kontenjanları, başarı sıralamaları ve puanları!

Çocuk gelişimi üzerine okumak isteyen üniversite adayları, eşit ağırlık puan türünde alım yapan Çocuk Gelişimi Bölümü taban puanları ve sıralaması hakkında araştırma yapıyor. Eşit Ağırlık puan türünde iyi bir derece kazanan öğrenciler, 5 Ağustos'ta başlayacak olan tercih süreci öncesi Çocuk Gelişimi taban puanları incelemesiyle sürece dair fikir ediniyor. 2021 Çocuk Gelişimi Bölümü puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları haberimizde!

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2020
2019
2018
2017		 Yer.
2020
2019
2018
2017		 Başarı
Sırası
2020
2019
2018
2017		 Taban
Puanı
2020
2019
2018
2017
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(KONYA) Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)
(Burslu)		 EA 9+0
7+0
7+0
7+0		 9
7
7
7		 185.134
179.372
143.000
164.494		 330,28378
316,10281
314,75539
353,53991
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(KONYA) Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)		 EA 28+0
7+0
7+0
7+0		 28
7
7
7		 558.582
314.826
234.000
239.017		 253,24147
282,25132
287,51976
332,50440
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(KONYA) Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)
(Ücretli)		 EA 17+0
49+0
49+0
49+0		 17
20
44
49		 755.212
Dolmadı
Dolmadı
616.261		 230,64875
Dolmadı
Dolmadı
275,79636
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Çocuk Gelişimi (Fakülte) EA 80+2
80+2
80+2
75+2		 82
82
82
77		 126.791
117.997
106.000
59.794		 352,41329
339,48364
330,67081
381,20462
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(Burslu)		 EA 7+0
4+0
4+0
4+0		 7
4
4
4		 134.953
97.573
111.000
67.639		 348,98172
349,35056
328,34013
375,20137
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çocuk Gelişimi (Fakülte) EA 60+2
60+2
55+2
55+2		 62
62
57
57		 146.249
141.965
129.000
69.946		 344,42571
329,45654
320,36143
373,57080
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çocuk Gelişimi (Fakülte) EA 45+2
40+1

 47
41

 159.095
171.631

 339,53596
318,71001
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(Burslu)		 EA 14+0
9+0
8+0
7+0		 14
9
8
7		 168.141
141.305
130.000
74.339		 336,19108
329,72131
319,88840
370,51576
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Çocuk Gelişimi (Fakülte) EA 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 168.147
169.733
172.000
79.045		 336,18845
319,35664
304,76296
367,40929
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çocuk Gelişimi (Fakülte) EA 70+2
70+2
60+2
50+2		 72
72
62
52		 180.874
178.995
190.000
88.122		 331,72579
316,22322
299,26671
361,63330
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(Burslu)		 EA 8+0
5+0
8+0
7+0		 8
5
8
7		 184.425
167.436
201.000
86.109		 330,52598
320,10472
296,17086
362,89473
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(Ankara)		 EA 70+2
70+2
60+2
 72
72
62
 184.730
193.987
223.000
 330,43074
311,55744
290,26711
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) Çocuk Gelişimi (Fakülte) EA 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 185.167
171.326
162.000
86.140		 330,27193
318,81976
307,97735
362,87660
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA) Çocuk Gelişimi (Fakülte) EA 70+2
70+2
60+2
 72
72
62
 187.756
186.110
199.000
 329,38376
313,97351
296,62946
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(TRABZON) Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(Burslu)		 EA 4+0
4+0
7+0
7+0		 4
4
7
7		 192.304
177.091
194.000
119.969		 327,87815
316,85876
298,00085
343,40558
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Çocuk Gelişimi (Fakülte) EA 40+1
40+1
30+1
30+1		 41
41
31
31		 194.099
189.469
193.000
99.808		 327,27793
312,94058
298,22020
354,55404
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(Burslu)		 EA 14+0
9+0
9+0
8+0		 14
9
9
8		 194.946
156.697
144.000
60.337		 327,01379
323,91512
314,59299
380,74189
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR) Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) EA 55+2
50+2

 57
52

 197.223
197.186

 326,28269
310,56522
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(MALATYA) Çocuk Gelişimi (Fakülte) EA 80+2
80+2
70+2
60+2		 82
82
72
62		 197.834
197.440
210.000
95.026		 326,09155
310,48426
293,53077
357,40115
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çocuk Gelişimi (Fakülte) EA 70+2
70+2
60+2
55+2		 72
72
62
57		 210.603
206.340
214.000
98.304		 322,01481
307,88214
292,62503
355,42934
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çocuk Gelişimi (Fakülte) EA 55+2
55+2
55+2
55+2		 57
57
57
57		 214.314
215.164
225.000
178.055		 320,88222
305,40963
289,64830
349,13290
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(NEVŞEHİR) Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)
(Burslu)		 EA 8+0
5+0
6+0
 8
5
6
 215.827
222.898
253.000
 320,42862
303,27318
283,20699
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(İÖ)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 216.034
209.730
224.000
99.727		 320,36369
306,92099
289,87989
354,60635
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(Burslu)		 EA 5+0
4+0
6+0
6+0		 5
4
6
6		 221.784
166.321
173.000
87.233		 318,60759
320,48948
304,36526
362,20079
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(Burslu)		 EA 8+0
5+0
5+0
4+0		 8
5
5
4		 222.450
190.061
225.000
102.774		 318,41135
312,75754
289,63240
352,83231
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)
(Burslu)		 EA 14+0
9+0
9+0
8+0		 14
9
9
8		 223.360
188.140
196.000
143.050		 318,13637
313,34412
297,35223
361,21802
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(Burslu)		 EA 5+0
3+0
5+0
5+0		 5
3
5
5		 225.195
199.279
264.000
94.985		 317,59045
309,92954
280,63198
357,43351
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çocuk Gelişimi (Fakülte) EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 225.549
225.984
239.000
108.587		 317,49190
302,43474
286,47371
349,52189
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(Burslu)		 EA 8+0
7+0
7+0
6+0		 8
7
7
6		 232.454
183.221
211.000
94.161		 315,46854
314,88954
293,30770
357,94337
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çocuk Gelişimi (Fakülte) EA 70+2
70+2
60+2
40+1		 72
72
62
41		 234.292
226.694
234.000
183.852		 314,94307
302,24359
287,67855
347,35258
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çocuk Gelişimi (Fakülte) EA 40+1
40+1
30+1
 41
41
31
 237.921
229.845
248.000
 313,93808
301,40446
284,35929
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) EA 50+2
50+2
40+1
 52
52
41
 238.566
226.226
234.000
 313,76642
302,36834
287,50879

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(Burslu)		 EA 11+0
6+0
10+0
10+0		 11
6
10
10		 239.151
173.955
180.000
85.480		 313,60583
317,92742
302,07770
363,29247
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)
(Burslu)		 EA 9+0
7+0
8+0
9+0		 9
7
8
9		 252.265
200.545
226.000
173.619		 309,99541
309,55425
289,52227
350,51789
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) EA 50+2


 52


 255.096


 309,23439
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ÇORUM) Çocuk Gelişimi (Fakülte) EA 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 255.610
236.901
250.000
208.873		 309,09726
299,57599
283,83340
340,15388
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 260.739
240.927
251.000
207.755		 307,75407
298,56074
283,48686
340,47300
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çocuk Gelişimi (Fakülte) EA 80+2
80+2
50+2
 82
82
52
 262.738
243.322
258.000
 307,22612
297,98718
281,98108
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(TUNCELİ) Çocuk Gelişimi (Fakülte) EA 50+2
50+2

 52
52

 266.559
263.993

 306,21941
293,03871
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)
(Burslu)		 EA 10+0
5+0
7+0
7+0		 10
5
7
7		 271.486
188.830
201.000
166.457		 304,96749
313,13894
296,20117
352,86596
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(Burslu)		 EA 9+0
7+0
7+0
6+0		 9
7
7
6		 287.113
206.802
235.000
101.999		 301,12305
307,75903
287,30082
353,29845
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)
(İÖ)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 297.607
260.178
284.000
231.114		 298,63706
293,90543
276,53965
334,48077
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu)		 EA 6+0
4+0
7+0
8+0		 6
4
7
8		 321.006
208.904
212.000
219.164		 293,34992
307,15306
293,16079
337,48627
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)
(Burslu)		 EA 4+0
3+0
3+0
4+0		 4
3
3
4		 339.865
373.218
325.000
422.384		 289,32496
271,70647
268,66243
299,15491
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 42+0
40+0
69+0
63+0		 42
40
17
38		 468.441
548.744
Dolmadı
Dolmadı		 266,21544
247,63163
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 59+0
54+0
8+0
8+0		 59
54
8
8		 501.431
743.339
471.000
151.993		 261,23732
227,46453
247,17574
327,70963
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 76+0
39+0
40+0
36+0		 76
39
40
36		 588.721
611.970
715.000
232.560		 249,37906
240,73628
215,41228
296,01211
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 73+0
77+0
68+0
51+0		 73
77
68
51		 601.605
645.502
620.000
184.970		 247,74329
237,32365
230,99250
313,61166
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) EA 1400+35
1500+38
3000+75
 1.435
1538
1318
 624.721
590.062
Dolmadı
 244,93690
243,05403
Dolmadı
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(Ücretli)		 EA 3+0


 3


 645.979


 242,40401
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)		 EA 55+0
14+0
37+0
29+0		 55
14
21
29		 656.073
715.322
Dolmadı
826.627		 241,24402
230,45157
Dolmadı
256,17079
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)		 EA 76+0
81+0
81+0
65+0		 76
81
81
65		 708.772
746.638
639.000
474.785		 235,37646
227,08246
229,02721
292,06684
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 42+0
15+0
45+0
36+0		 42
15
16
36		 709.406
760.024
Dolmadı
460.334		 235,31091
225,43183
Dolmadı
236,06711
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)		 EA 49+0
44+0
48+0
52+0		 49
22
48
52		 767.825
Dolmadı
681.000
565.315		 229,40189
Dolmadı
223,91318
281,29553
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 46+0
63+0
54+0
54+0		 46
34
49
54		 809.299
Dolmadı
Dolmadı
397.861		 225,55081
Dolmadı
Dolmadı
250,26222
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) EA 1500+38


 1.538


 833.180


 223,47163
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 35+0
28+0
38+0
38+0		 35
17
26
38		 894.872
Dolmadı
Dolmadı
521.796		 218,18430
Dolmadı
Dolmadı
218,60700
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 25+0
13+0
30+0
35+0		 25
12
8
26		 972.598
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 208,45352
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(KKTC Uyruklu)		 EA 2+0
1+0
2+0
2+0

0
1
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(TRABZON) Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(Ücretli)		 EA 21+0
36+0
63+0
63+0		 4
7
19
56		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 52+0
38+0
43+0
40+0		 41
27
7
40		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
291.311		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
277,54073
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 34+0
5+0
56+0
59+0		 18

1
40		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 23+0
36+0
50+0
30+0		 21
10
7
30		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
336.738		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
265,23173
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(NEVŞEHİR) Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)
(%25 İndirimli)		 EA 46+0
17+0
15+0
 31
13
11
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)		 EA 16+0


 2


 Dolmadı


 Dolmadı
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)
(Burslu)		 EA 15+0
6+0
7+0
4+0		 11
6
7
4		 Dolmadı
431.542
337.000
392.942		 Dolmadı
262,69754
266,58883
303,44800
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)		 EA 15+0
8+0
10+0
13+0		 3
1
0
13		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
1.244.234		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
223,68506
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