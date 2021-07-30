Çocuk Gelişimi taban puanları 2021! Çocuk Gelişimi Bölümü YKS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları güncel rakamlar

Çocuk gelişimi üzerine okumak isteyen üniversite adayları, eşit ağırlık puan türünde alım yapan Çocuk Gelişimi Bölümü taban puanları ve sıralaması hakkında araştırma yapıyor. Eşit Ağırlık puan türünde iyi bir derece kazanan öğrenciler, 5 Ağustos'ta başlayacak olan tercih süreci öncesi Çocuk Gelişimi taban puanları incelemesiyle sürece dair fikir ediniyor. 2021 Çocuk Gelişimi Bölümü puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları haberimizde!
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2020
2019
2018
2017
|Yer.
2020
2019
2018
2017
|Başarı
Sırası
2020
2019
2018
2017
|Taban
Puanı
2020
2019
2018
2017
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(KONYA)
|Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)
(Burslu)
|EA
|9+0
7+0
7+0
7+0
|9
7
7
7
|185.134
179.372
143.000
164.494
|330,28378
316,10281
314,75539
353,53991
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(KONYA)
|Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)
|EA
|28+0
7+0
7+0
7+0
|28
7
7
7
|558.582
314.826
234.000
239.017
|253,24147
282,25132
287,51976
332,50440
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(KONYA)
|Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)
(Ücretli)
|EA
|17+0
49+0
49+0
49+0
|17
20
44
49
|755.212
Dolmadı
Dolmadı
616.261
|230,64875
Dolmadı
Dolmadı
275,79636
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
|EA
|80+2
80+2
80+2
75+2
|82
82
82
77
|126.791
117.997
106.000
59.794
|352,41329
339,48364
330,67081
381,20462
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|7+0
4+0
4+0
4+0
|7
4
4
4
|134.953
97.573
111.000
67.639
|348,98172
349,35056
328,34013
375,20137
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
|EA
|60+2
60+2
55+2
55+2
|62
62
57
57
|146.249
141.965
129.000
69.946
|344,42571
329,45654
320,36143
373,57080
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
|EA
|45+2
40+1
—
—
|47
41
—
—
|159.095
171.631
—
—
|339,53596
318,71001
—
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|14+0
9+0
8+0
7+0
|14
9
8
7
|168.141
141.305
130.000
74.339
|336,19108
329,72131
319,88840
370,51576
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
|EA
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|168.147
169.733
172.000
79.045
|336,18845
319,35664
304,76296
367,40929
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
|EA
|70+2
70+2
60+2
50+2
|72
72
62
52
|180.874
178.995
190.000
88.122
|331,72579
316,22322
299,26671
361,63330
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|8+0
5+0
8+0
7+0
|8
5
8
7
|184.425
167.436
201.000
86.109
|330,52598
320,10472
296,17086
362,89473
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(Ankara)
|EA
|70+2
70+2
60+2
—
|72
72
62
—
|184.730
193.987
223.000
—
|330,43074
311,55744
290,26711
—
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
|EA
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|185.167
171.326
162.000
86.140
|330,27193
318,81976
307,97735
362,87660
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
|EA
|70+2
70+2
60+2
—
|72
72
62
—
|187.756
186.110
199.000
—
|329,38376
313,97351
296,62946
—
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(TRABZON)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|4+0
4+0
7+0
7+0
|4
4
7
7
|192.304
177.091
194.000
119.969
|327,87815
316,85876
298,00085
343,40558
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
|EA
|40+1
40+1
30+1
30+1
|41
41
31
31
|194.099
189.469
193.000
99.808
|327,27793
312,94058
298,22020
354,55404
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|14+0
9+0
9+0
8+0
|14
9
9
8
|194.946
156.697
144.000
60.337
|327,01379
323,91512
314,59299
380,74189
|EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR)
|Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)
|EA
|55+2
50+2
—
—
|57
52
—
—
|197.223
197.186
—
—
|326,28269
310,56522
—
—
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(MALATYA)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
|EA
|80+2
80+2
70+2
60+2
|82
82
72
62
|197.834
197.440
210.000
95.026
|326,09155
310,48426
293,53077
357,40115
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
|EA
|70+2
70+2
60+2
55+2
|72
72
62
57
|210.603
206.340
214.000
98.304
|322,01481
307,88214
292,62503
355,42934
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
|EA
|55+2
55+2
55+2
55+2
|57
57
57
57
|214.314
215.164
225.000
178.055
|320,88222
305,40963
289,64830
349,13290
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(NEVŞEHİR)
|Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)
(Burslu)
|EA
|8+0
5+0
6+0
—
|8
5
6
—
|215.827
222.898
253.000
—
|320,42862
303,27318
283,20699
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(İÖ)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|216.034
209.730
224.000
99.727
|320,36369
306,92099
289,87989
354,60635
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|5+0
4+0
6+0
6+0
|5
4
6
6
|221.784
166.321
173.000
87.233
|318,60759
320,48948
304,36526
362,20079
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|8+0
5+0
5+0
4+0
|8
5
5
4
|222.450
190.061
225.000
102.774
|318,41135
312,75754
289,63240
352,83231
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)
(Burslu)
|EA
|14+0
9+0
9+0
8+0
|14
9
9
8
|223.360
188.140
196.000
143.050
|318,13637
313,34412
297,35223
361,21802
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|5+0
3+0
5+0
5+0
|5
3
5
5
|225.195
199.279
264.000
94.985
|317,59045
309,92954
280,63198
357,43351
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|225.549
225.984
239.000
108.587
|317,49190
302,43474
286,47371
349,52189
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|8+0
7+0
7+0
6+0
|8
7
7
6
|232.454
183.221
211.000
94.161
|315,46854
314,88954
293,30770
357,94337
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
|EA
|70+2
70+2
60+2
40+1
|72
72
62
41
|234.292
226.694
234.000
183.852
|314,94307
302,24359
287,67855
347,35258
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
|EA
|40+1
40+1
30+1
—
|41
41
31
—
|237.921
229.845
248.000
—
|313,93808
301,40446
284,35929
—
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)
|EA
|50+2
50+2
40+1
—
|52
52
41
—
|238.566
226.226
234.000
—
|313,76642
302,36834
287,50879
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|11+0
6+0
10+0
10+0
|11
6
10
10
|239.151
173.955
180.000
85.480
|313,60583
317,92742
302,07770
363,29247
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)
(Burslu)
|EA
|9+0
7+0
8+0
9+0
|9
7
8
9
|252.265
200.545
226.000
173.619
|309,99541
309,55425
289,52227
350,51789
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)
|EA
|50+2
—
—
—
|52
—
—
—
|255.096
—
—
—
|309,23439
—
—
—
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ÇORUM)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
|EA
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|255.610
236.901
250.000
208.873
|309,09726
299,57599
283,83340
340,15388
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|260.739
240.927
251.000
207.755
|307,75407
298,56074
283,48686
340,47300
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
|EA
|80+2
80+2
50+2
—
|82
82
52
—
|262.738
243.322
258.000
—
|307,22612
297,98718
281,98108
—
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(TUNCELİ)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
|EA
|50+2
50+2
—
—
|52
52
—
—
|266.559
263.993
—
—
|306,21941
293,03871
—
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)
(Burslu)
|EA
|10+0
5+0
7+0
7+0
|10
5
7
7
|271.486
188.830
201.000
166.457
|304,96749
313,13894
296,20117
352,86596
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|9+0
7+0
7+0
6+0
|9
7
7
6
|287.113
206.802
235.000
101.999
|301,12305
307,75903
287,30082
353,29845
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)
(İÖ)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|297.607
260.178
284.000
231.114
|298,63706
293,90543
276,53965
334,48077
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|6+0
4+0
7+0
8+0
|6
4
7
8
|321.006
208.904
212.000
219.164
|293,34992
307,15306
293,16079
337,48627
|KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT)
|Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)
(Burslu)
|EA
|4+0
3+0
3+0
4+0
|4
3
3
4
|339.865
373.218
325.000
422.384
|289,32496
271,70647
268,66243
299,15491
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|42+0
40+0
69+0
63+0
|42
40
17
38
|468.441
548.744
Dolmadı
Dolmadı
|266,21544
247,63163
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|59+0
54+0
8+0
8+0
|59
54
8
8
|501.431
743.339
471.000
151.993
|261,23732
227,46453
247,17574
327,70963
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|76+0
39+0
40+0
36+0
|76
39
40
36
|588.721
611.970
715.000
232.560
|249,37906
240,73628
215,41228
296,01211
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|73+0
77+0
68+0
51+0
|73
77
68
51
|601.605
645.502
620.000
184.970
|247,74329
237,32365
230,99250
313,61166
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)
|EA
|1400+35
1500+38
3000+75
—
|1.435
1538
1318
—
|624.721
590.062
Dolmadı
—
|244,93690
243,05403
Dolmadı
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(Ücretli)
|EA
|3+0
—
—
—
|3
—
—
—
|645.979
—
—
—
|242,40401
—
—
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)
|EA
|55+0
14+0
37+0
29+0
|55
14
21
29
|656.073
715.322
Dolmadı
826.627
|241,24402
230,45157
Dolmadı
256,17079
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)
|EA
|76+0
81+0
81+0
65+0
|76
81
81
65
|708.772
746.638
639.000
474.785
|235,37646
227,08246
229,02721
292,06684
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|42+0
15+0
45+0
36+0
|42
15
16
36
|709.406
760.024
Dolmadı
460.334
|235,31091
225,43183
Dolmadı
236,06711
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)
|EA
|49+0
44+0
48+0
52+0
|49
22
48
52
|767.825
Dolmadı
681.000
565.315
|229,40189
Dolmadı
223,91318
281,29553
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|46+0
63+0
54+0
54+0
|46
34
49
54
|809.299
Dolmadı
Dolmadı
397.861
|225,55081
Dolmadı
Dolmadı
250,26222
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)
|EA
|1500+38
—
—
—
|1.538
—
—
—
|833.180
—
—
—
|223,47163
—
—
—
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|35+0
28+0
38+0
38+0
|35
17
26
38
|894.872
Dolmadı
Dolmadı
521.796
|218,18430
Dolmadı
Dolmadı
218,60700
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|25+0
13+0
30+0
35+0
|25
12
8
26
|972.598
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|208,45352
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(KKTC Uyruklu)
|EA
|2+0
1+0
2+0
2+0
|—
—
0
1
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(TRABZON)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(Ücretli)
|EA
|21+0
36+0
63+0
63+0
|4
7
19
56
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|52+0
38+0
43+0
40+0
|41
27
7
40
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
291.311
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
277,54073
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|34+0
5+0
56+0
59+0
|18
—
1
40
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|23+0
36+0
50+0
30+0
|21
10
7
30
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
336.738
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
265,23173
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(NEVŞEHİR)
|Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)
(%25 İndirimli)
|EA
|46+0
17+0
15+0
—
|31
13
11
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT)
|Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)
|EA
|16+0
—
—
—
|2
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)
(Burslu)
|EA
|15+0
6+0
7+0
4+0
|11
6
7
4
|Dolmadı
431.542
337.000
392.942
|Dolmadı
262,69754
266,58883
303,44800
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)
|EA
|15+0
8+0
10+0
13+0
|3
1
0
13
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
1.244.234
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
223,68506