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Giriş Tarihi: 30.7.2021 09:03 Son Güncelleme: 30.7.2021 09:03

Çukurova Üniversitesi taban puanları güncellendi! 2021 Çukurova Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Çukurova Üniversitesi taban puanları güncellendi! 2021 Çukurova Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adaylar tercih işlemleri öncesinde gitmek istedikleri üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. Çukurova Üniversitesi taban puanları da bu noktada merak konusu oldu. 2021 Çukurova Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz. İşte, YKS sonuçları sonrası merakla araştırılan Çukurova Üniversitesi taban puanları!

ÖSYM, iki milyonu aşkın üniversite adayının heyecanla beklediği YKS sonuçlarını erişime açtı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adayların gözü tercihlere çevrildi. Tercih işlemleri öncesinde ise üniversitelerin taban puanları araştırılmaya başladı. Çukurova Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. 2021 Çukurova Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri tablosunu bu başlık altından görebilirsiniz.

Çukurova Üniversitesi Lisans Bölümleri Taban Puanları

Program Adı Öğr. S. Puan T. 2021 Kont. O.B. Kont. 2020 Başarı S. 2020 Taban P.
Ceyhan Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği 4 SAY 50 2 279000 290.42576
Ceyhan Veteriner Fakültesi 5 SAY 60 2 119000 381.90208
Diş Hekimliği Fakültesi 5 SAY 100 3 24400 487.18114
Eczacılık Fakültesi 5 SAY 70 2 38800 468.65496
Eğitim Fakültesi
Almanca Öğretmenliği 4 DİL 50 2 40100 317.40632
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 20 1
Felsefe Grubu Öğretmenliği 4 EA 20 1
Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 SAY 50 2 216000 316.83245
Fransızca Öğretmenliği 4 DİL 40 1 51400 282.94141
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAY 40 1 58900 445.08981
İngilizce Öğretmenliği 4 DİL 90 3 12000 414.59540
Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZ 70 2 15300 394.23389
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 EA 70 2 69700 379.22673
Sınıf Öğretmenliği 4 EA 50 2 84400 371.79410
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 SÖZ 50 2 44600 362.46323
Türkçe Öğretmenliği 4 SÖZ 45 2 15900 393.33790
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji 4 EA 50 2 745000 231.67904
Biyoloji 4 SAY 50 2 395000 256.77216
Fizik 4 SAY 20 1 429000 249.26056
İstatistik 4 SAY 30 1 438000 247.34940
İstatistik (KKTC Uyruklu) 4 SAY 2 590000 223.31166
Kimya 4 SAY 20 1 340000 270.82931
Matematik 4 SAY 60 2 246000 303.47365
Psikoloji 4 EA 80 2 53200 388.50942
Türk Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 80 2 117000 327.27143
Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik 4 EA 40 1 580000 250.52485
Tekstil ve Moda Tasarımı 4 EA 35 1 620000 245.48459
Hukuk Fakültesi 4 EA 190 5 16700 421.00966
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonometri 4 EA 70 2 767000 229.48422
Ekonometri (İngilizce) 4 EA 60 2 713000 234.90379
İktisat 4 EA 100 3 557000 253.41611
İktisat (İngilizce) 4 EA 50 2 331000 291.14021
İşletme 4 EA 100 3 431000 272.32651
İşletme (İÖ) 4 EA 80 2 576000 251.03498
İşletme (İngilizce) 4 EA 50 2 249000 310.76070
Maliye 4 EA 60 2 395000 278.59516
Maliye (İÖ) 4 EA 60 2 563000 252.64393
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 4 EA 60 2 291000 300.11700
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 4 EA 40 1 187000 329.63387
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat 4 SÖZ 145 4 95800 335.18144
İlahiyat (İÖ) 4 SÖZ 125 4 191000 305.85159
İlahiyat (M.T.O.K.) 4 SÖZ 15 ... ----
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) 4 SÖZ 15 ... ----
İletişim Fakültesi
Gazetecilik 4 SÖZ 60 2 299000 282.92977
İletişim Bilimleri 4 SÖZ 60 2 296000 283.40410
Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZ 60 2 157000 314.77132
Kozan İşletme Fakültesi
İşletme 4 EA 40 1 916000 216.19928
Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık 4 SAY 65 2 240000 306.09595
İç Mimarlık (KKTC Uyruklu) 4 SAY 2 ... ----
Mimarlık 4 SAY 90 3 138000 365.90519
Peyzaj Mimarlığı 4 SAY 70 2 405000 254.42638
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 70 2 57900 446.13756
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) 4 SAY 70 2 78700 422.28922
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 4 SAY 2 ... ----
Biyomedikal Mühendisliği 4 SAY 60 2 283000 289.06583
Çevre Mühendisliği 4 SAY 15 1
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 70 2 68300 434.34397
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) 4 SAY 70 2 92500 407.51117
Endüstri Mühendisliği 4 SAY 70 2 139000 364.52630
İnşaat Mühendisliği 4 SAY 80 2 244000 304.48379
İnşaat Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 50 2
Jeoloji Mühendisliği 4 SAY 15 1
Maden Mühendisliği 4 SAY 20 1
Makine Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 80 2 118000 382.08855
Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) 4 SAY 80 2 161000 348.81766
Makine Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 4 SAY 1
Otomotiv Mühendisliği 4 SAY 60 2 266000 295.52848
Tekstil Mühendisliği 4 SAY 20 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik 4 SAY 80 2 202000 323.94992
Hemşirelik 4 SAY 160 4 125000 376.14850
Spor Bilimleri Fakültesi
Spor Yöneticiliği 4 EA 50 2 424000 273.39045
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği 4 SAY 20 1 588000 223.62732
Tıp Fakültesi 6 SAY 245 7 8850 512.41220
Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) 6 SAY 1 31200 478.21614
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri 4 SAY 50 2 328000 274.43347
Bitki Koruma 4 SAY 50 2 256000 299.21320
Gıda Mühendisliği 4 SAY 30 1
Tarım Ekonomisi 4 EA 45 2 462000 267.22476
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği 4 SAY 30 1 421000 250.95094
Tarla Bitkileri 4 SAY 50 2 391000 257.69352
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 SAY 30 1 438000 247.44924
Zootekni 4 SAY 40 1 534000 230.55997

Çukurova Üniversitesi Önlisans Bölümleri Taban Puanları

Program Adı Öğr. S. Puan T. 2021 Kont. O.B. Kont. 2020 Başarı S. 2020 Taban P.
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ağız ve Diş Sağlığı 2 TYT 70 2 423000 308.45150
Anestezi 2 TYT 75 2 295000 334.19120
Anestezi (İÖ) 2 TYT 60 2 391000 313.99989
Diş Protez Teknolojisi 2 TYT 70 2 765000 287.80425
Fizyoterapi 2 TYT 70 2 598000 307.74333
İlk ve Acil Yardım 2 TYT 75 2 274000 339.72770
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 TYT 70 2 777000 288.81540
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) 2 TYT 60 2 692000 272.62775
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 TYT 75 2 493000 318.15879
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) 2 TYT 60 2 454000 303.27169
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 TYT 75 2 459000 302.51479
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) 2 TYT 60 2 702000 293.82903
Yaşlı Bakımı 2 TYT 70 2 1038000 259.04718
Adana Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 80 2 651000 277.20486
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 TYT 80 2 840000 257.82309
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) 2 TYT 70 2 1071000 237.84124
Çocuk Gelişimi 2 TYT 75 2 594000 283.91482
Çocuk Gelişimi (İÖ) 2 TYT 60 2 1045000 263.25512
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) 2 TYT 70 2 985000 245.03635
Elektrik 2 TYT 60 2 1061000 257.33214
Elektrik (İÖ) 2 TYT 50 2 1365000 237.87045
Elektrik (KKTC Uyruklu) 2 TYT 2 ... ----
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) 2 TYT 40 1 1552000 222.48363
Elektronik Teknolojisi 2 TYT 50 2 1301000 239.39215
Emlak Yönetimi 2 TYT 55 2 1372000 214.73399
İç Mekan Tasarımı 2 TYT 55 2 786000 262.92341
İç Mekan Tasarımı (İÖ) 2 TYT 55 2 1071000 237.84619
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 2 TYT 30 1 1283000 221.29781
İnşaat Teknolojisi 2 TYT 60 2 958000 247.41109
İnşaat Teknolojisi (İÖ) 2 TYT 60 2 1218000 226.16301
Makine 2 TYT 65 2 1192000 244.85812
Makine (İÖ) 2 TYT 55 2 1232000 225.16280
Moda Tasarımı 2 TYT 45 2 1155000 231.01351
Moda Tasarımı (İÖ) 2 TYT 35 1 1401000 212.57193
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT 80 2 1073000 237.71557
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 TYT 80 2 1330000 217.80864
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) 2 TYT 50 2 1420000 211.22632
Otomotiv Teknolojisi 2 TYT 40 1 1237000 248.11208
Radyo ve Televizyon Programcılığı 2 TYT 55 2 1081000 236.98890
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) 2 TYT 55 2 1363000 215.34549
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 2 TYT 50 2 ... ----
Tekstil Teknolojisi 2 TYT 25 1 1253000 223.54695
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2 TYT 60 2 1543000 218.82875
Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Coğrafi Bilgi Sistemleri 2 TYT 30 1 1445000 209.42371
Elektrik 2 TYT 35 1 1140000 232.24569
Elektronik Teknolojisi 2 TYT 40 1 1649000 216.82970
Makine 2 TYT 35 1 1343000 216.86026
Tekstil Teknolojisi 2 TYT 30 1 1579000 200.01480
Aladağ Meslek Yüksekokulu
Avcılık ve Yaban Hayatı 2 TYT 40 1 1271000 222.23107
Madencilik Teknolojisi 2 TYT 20 1 1654000 194.40366
Ormancılık ve Orman Ürünleri 2 TYT 40 1 955000 247.61022
Ceyhan Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 60 2 1095000 235.89600
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 TYT 70 2 1653000 194.49539
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 TYT 30 1
Elektrik 2 TYT 55 2 1610000 218.98090
İnşaat Teknolojisi 2 TYT 50 2 1531000 203.34601
İnşaat Teknolojisi (İÖ) 2 TYT 50 2
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT 60 2 1595000 198.89491
Pazarlama 2 TYT 30 1 1736000 180.26875
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 2 TYT 55 2 748000 266.75686
Tarım Makineleri 2 TYT 30 1 ... ----
İmamoğlu Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Teknolojisi 2 TYT 40 1 1342000 216.92888
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi 2 TYT 30 1
Laboratuvar Teknolojisi 2 TYT 55 2 1110000 255.34207
Karaisalı Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon 2 TYT 40 1 1670000 214.32200
Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 60 2 1586000 220.40690
Harita ve Kadastro 2 TYT 50 2 1061000 238.70790
İş Sağlığı ve Güvenliği 2 TYT 60 2 1111000 234.56120
Makine 2 TYT 60 2 1582000 199.79125
Seracılık 2 TYT 25 1
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2 TYT 30 1
Kozan Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı 2 TYT 40 1 1699000 190.12444
Bankacılık ve Sigortacılık 2 TYT 50 2 1225000 225.63324
Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 55 2 1233000 225.03858
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 TYT 60 2 1696000 190.50078
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT 40 1 1570000 200.69802
Yerel Yönetimler 2 TYT 50 2 1713000 188.19701
Pozantı Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı 2 TYT 20 1
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT 40 1
Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 TYT 25 1 1631000 196.25407
Tufanbeyli Meslek Yüksekokulu
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 2 TYT 40 1 1719000 187.29021
Yumurtalık Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret 2 TYT 50 2 1701000 189.91129
Organik Tarım 2 TYT 25 1
Su Altı Teknolojisi 2 TYT 25 1 1155000 231.06661
Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 TYT 45 2 1569000 200.70583
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Çukurova Üniversitesi taban puanları güncellendi! 2021 Çukurova Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
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