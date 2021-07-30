Eskişehir Osmangazi taban puanları güncellendi! 2021 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması güncel veriler

|Diş Hekimliği Fakültesi
|5
|SAY
|100
|3
|23300
|488.69864
|Eğitim Fakültesi
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|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|4
|SAY
|50
|2
|199000
|325.72034
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|4
|SAY
|50
|2
|63300
|440.04835
|İngilizce Öğretmenliği
|4
|DİL
|60
|2
|9070
|428.56412
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|4
|SÖZ
|60
|2
|15400
|394.20354
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|4
|SÖZ
|90
|3
|9780
|405.72790
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|4
|EA
|70
|2
|58200
|385.66261
|Sınıf Öğretmenliği
|4
|EA
|50
|2
|80500
|373.68981
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|4
|SÖZ
|40
|1
|44100
|362.80811
|Fen-Edebiyat Fakültesi
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|Biyoloji
|4
|SAY
|30
|1
|330000
|273.77233
|Fizik
|4
|SAY
|25
|1
|368000
|263.30446
|İstatistik
|4
|SAY
|50
|2
|361000
|265.15596
|Karşılaştırmalı Edebiyat
|4
|DİL
|60
|2
|28700
|354.71655
|Kimya
|4
|SAY
|30
|1
|311000
|279.47854
|Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
|4
|SAY
|70
|2
|239000
|306.42347
|Tarih
|4
|SÖZ
|80
|2
|142000
|319.00500
|Türk Dili ve Edebiyatı
|4
|SÖZ
|80
|2
|95700
|335.23549
|Hukuk Fakültesi
|4
|EA
|60
|2
|...
|----
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
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|İktisat
|4
|EA
|100
|3
|411000
|275.68835
|İktisat (İÖ)
|4
|EA
|90
|3
|518000
|258.83738
|İşletme
|4
|EA
|80
|2
|377000
|281.81900
|İşletme (İÖ)
|4
|EA
|80
|2
|471000
|265.75476
|Maliye
|4
|EA
|80
|2
|327000
|292.10315
|Maliye (İÖ)
|4
|EA
|60
|2
|448000
|269.53129
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|4
|EA
|60
|2
|177000
|333.18582
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
|4
|EA
|50
|2
|285000
|301.63326
|Uluslararası İlişkiler
|4
|EA
|60
|2
|204000
|323.95230
|Uluslararası İlişkiler (İÖ)
|4
|EA
|50
|2
|301000
|297.88540
|İlahiyat Fakültesi
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|İlahiyat
|4
|SÖZ
|125
|4
|74400
|344.76993
|İlahiyat (İÖ)
|4
|SÖZ
|108
|3
|158000
|314.32129
|İlahiyat (M.T.O.K.)
|4
|SÖZ
|15
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|...
|----
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)
|4
|SÖZ
|12
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|...
|----
|Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
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|Bilgisayar Mühendisliği
|4
|SAY
|90
|3
|46700
|459.11547
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
|4
|SAY
|100
|3
|55100
|449.34327
|Endüstri Mühendisliği
|4
|SAY
|100
|3
|76200
|425.24833
|Endüstri Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
|4
|SAY
|2
|
|194000
|328.49734
|İnşaat Mühendisliği
|4
|SAY
|100
|3
|197000
|327.02873
|Kimya Mühendisliği
|4
|SAY
|60
|2
|171000
|342.05939
|Maden Mühendisliği
|4
|SAY
|20
|1
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|Makine Mühendisliği
|4
|SAY
|100
|3
|93900
|406.01265
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
|4
|SAY
|60
|2
|188000
|331.82838
|Mimarlık
|4
|SAY
|100
|3
|98000
|401.72383
|Uçak Mühendisliği (İngilizce)
|4
|SAY
|60
|2
|...
|----
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
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|Ebelik
|4
|SAY
|80
|2
|194000
|328.55950
|Hemşirelik
|4
|SAY
|130
|4
|118000
|382.62085
|Sağlık Yönetimi
|4
|EA
|70
|2
|318000
|294.10045
|Sanat ve Tasarım Fakültesi
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|Görsel İletişim Tasarımı
|4
|SÖZ
|70
|2
|94000
|335.91508
|Tıp Fakültesi
|6
|SAY
|250
|7
|7370
|515.73517
|Turizm Fakültesi
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|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
|4
|SÖZ
|50
|2
|24200
|381.53082
|Turizm İşletmeciliği
|4
|EA
|60
|2
|548000
|254.68987
|Turizm İşletmeciliği (İÖ)
|4
|EA
|40
|1
|617000
|245.84124
|Ziraat Fakültesi
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|Bahçe Bitkileri
|4
|SAY
|35
|1
|354000
|266.87502
|Gıda Mühendisliği
|4
|SAY
|30
|1
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|Tarımsal Biyoteknoloji
|4
|SAY
|40
|1
|438000
|247.41715
|Tarla Bitkileri
|4
|SAY
|45
|2
|391000
|257.62303
|Zootekni
|4
|SAY
|30
|1
|427000
|249.69687