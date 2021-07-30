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Giriş Tarihi: 30.7.2021 09:14 Son Güncelleme: 30.7.2021 09:14

Galatasaray Üniversitesi 2021 taban puanları güncellendi - Galatasaray Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Galatasaray Üniversitesi 2021 taban puanları güncellendi - Galatasaray Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteli olmaya hazırlanan yüz binlerce aday üniversite tercih işlemleri için kolları sıvadı. Adaylar, hedeflerindeki üniversitelerin taban puanları, yüzdelik dilimleri, sıralamaları ve kontenjanları için araştırma yapıyor. Bu kapsamda Galatasaray Üniversitesi taban puanları da araştırılıyor. 2021 Galatasaray Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması haberimizde yer alıyor. İşte Galatasaray Üniversitesi sıralama ve puanları!

İki milyonun üzerinde öğrencinin girdiği YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) bugün açıklandı. Sınav sonuçlarına erişen adaylar, başvuru yapacakları üniversiteler hakkında araştırmaya koyuldu. Üniversite taban puanları araştırmalarında Galatasaray Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması da gündeme geliyor. Galatasaray Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgileri haberimizde.

Galatasaray Üniversitesi Lisans Bölümleri Taban Puanları

Program Adı Öğr. S. Puan T. 2021 Kont. O.B. Kont. 2020 Başarı S. 2020 Taban P.
Fen-Edebiyat Fakültesi
Felsefe (Fransızca) 4 EA 30 1 16200 422.00980
Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) 4 DİL 30 1 3160 474.47637
Matematik (Fransızca) 4 SAY 30 1 38600 468.86276
Sosyoloji (Fransızca) 4 EA 30 1 8260 442.23664
Hukuk Fakültesi (Fransızca) 4 EA 25 1 90 530.91347
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat (Fransızca) 4 EA 30 1 1670 484.81930
İşletme (Fransızca) 4 EA 30 1 1380 489.26964
Siyaset Bilimi (Fransızca) 4 EA 30 1 3090 470.26551
Uluslararası İlişkiler (Fransızca) 4 EA 30 1 1920 481.45021
İletişim Fakültesi (Fransızca) 4 SÖZ 30 1 1160 460.83237
Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (Fransızca) 4 SAY 30 1 5590 520.34824
Endüstri Mühendisliği (Fransızca) 4 SAY 30 1 10100 509.81191

Galatasaray Üniversitesi Önlisans Bölümleri Taban Puanları

Program Adı Öğr. S. Puan T. 2021 Kont. O.B. Kont. 2020 Başarı S. 2020 Taban P.
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Deniz Ulaştırma ve İşletme (İÖ) (Bk.37) 2 TYT 25 1 272000 340.23086
Gemi Makineleri İşletmeciliği (İÖ) (Bk.37) 2 TYT 25 1 337000 324.77833
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Galatasaray Üniversitesi 2021 taban puanları güncellendi - Galatasaray Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
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