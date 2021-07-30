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Haberler Eğitim Haberleri Gazetecilik bölümü taban puanları bu yıl kaç oldu? YKS 2021 Gazetecilik taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları 4 yıllık!
Giriş Tarihi: 30.7.2021 09:10 Son Güncelleme: 30.7.2021 09:10

Gazetecilik bölümü taban puanları bu yıl kaç oldu? YKS 2021 Gazetecilik taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları 4 yıllık!

Gazetecilik bölümü taban puanları bu yıl kaç oldu? YKS 2021 Gazetecilik taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları 4 yıllık!

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversiteye girmeye hak kazanan yüz binlerce öğrenci, hedeflerine uygun okul ve bölümleri araştırıyor. Üniversite araştırmalarının arasında, Gazetecilik taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları da yer alıyor. İşte Gazetecilik taban puanları, sıralaması ve kontenjanları.

Gazeteci olmak isteyen üniversite adayları, Gazetecilik taban puanları ve sıralaması hakkında araştırma yapıyor. Sözel puan türünde iyi bir puan alan öğrenciler, 5 Ağustos'ta başlayacak olan tercih süreci öncesi Gazetecilik taban puanları incelemesiyle sürece dair fikir ediniyor. 2021 Gazetecilik puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları haberimizde!

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2020
2019
2018
2017		 Yer.
2020
2019
2018
2017		 Başarı
Sırası
2020
2019
2018
2017		 Taban
Puanı
2020
2019
2018
2017
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Gazetecilik
(İngilizce) (Burslu)		 SÖZ 4+0
2+0
3+0
6+0		 4
2
3
6		 1.830
733
1.250
21.023		 447,47637
469,03017
441,24584
420,16051
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 60+2
50+2
30+1
30+1		 62
52
31
31		 42.922
30.947
25.800
43.273		 363,73059
380,98034
374,27080
394,92732
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 44.140
35.896
45.800
54.618		 362,79235
376,72239
357,74224
385,15104
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) Gazetecilik SÖZ 105+3
105+3
105+3
105+3		 108
108
108
108		 55.480
55.578
65.800
71.367		 355,25175
363,49496
346,24265
372,58298
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gazetecilik
(Burslu)		 SÖZ 5+0
3+0
3+0
15+0		 5
3
3
15		 66.920
33.868
64.500
96.449		 348,61992
378,42056
346,89029
356,55478
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Gazetecilik
(Burslu)		 SÖZ 5+0
3+0
4+0
4+0		 5
3
4
4		 74.702
66.680
72.400
88.103		 344,59853
357,42660
343,12275
361,52935
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR) Gazetecilik SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 82.930
82.709
95.500
91.791		 340,68884
349,98502
333,49377
359,27528

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gazetecilik
(Burslu)		 SÖZ 8+0
4+0
5+0
5+0		 8
4
5
5		 84.582
60.995
74.700
85.005		 339,94521
360,43243
342,07968
363,52508
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik
(KKTC Uyruklu)		 SÖZ 1+0
1+0
1+0
1+0		 1

0
0		 101.724
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 332,89057
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Gazetecilik
(Burslu)		 SÖZ 12+0
8+0
8+0
7+0		 12
8
8
7		 114.741
43.906
74.900
72.277		 328,07244
370,79216
341,95547
371,95114
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 123.173
107.265
132.000
103.909		 325,13689
340,28920
321,17582
352,27099
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gazetecilik
(Burslu)		 SÖZ 5+0
3+0
2+0
3+0		 5
3
2
3		 125.514
74.582
88.900
108.064		 324,35020
353,58769
336,02534
350,00312
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Gazetecilik
(Burslu)		 SÖZ 5+0
3+0
3+0
2+0		 5
3
3
2		 129.275
76.877
88.800
88.968		 323,14280
352,54608
336,08429
360,97803
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA) Gazetecilik SÖZ 80+2
70+2
60+2
60+2		 82
72
62
62		 150.740
141.161
151.000
124.909		 316,51779
329,36821
315,80058
341,19478
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 204.581
214.318
209.000
184.401		 302,49539
311,03711
302,02459
314,85605
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 80+2
80+2
80+2
82+3		 82
82
82
85		 208.519
217.384
210.000
164.751		 301,59687
310,36379
301,82328
322,86098
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 60+2
70+2
60+2
 62
72
62
 253.084
269.747
297.000
 291,86654
299,79424
285,95216
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 282.263
277.920
285.000
213.835		 286,04448
298,25040
287,89560
304,06135
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ADANA) Gazetecilik SÖZ 60+2
60+2
40+1
40+1		 62
62
41
41		 298.798
263.930
263.000
200.575		 282,92977
300,94272
291,68715
308,81627
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik
(İÖ)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
82+3		 82
82
82
85		 312.009
332.107
352.000
230.693		 280,50325
288,72242
277,38503
298,40784
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 338.243
298.698
308.000
196.123		 275,82993
294,51090
284,04312
310,44141
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik
(Uzaktan Öğretim)		 SÖZ 150+4
150+4
150+4
150+4		 154
154
154
154		 338.845
381.816
375.000
331.499		 275,72347
280,74353
274,21799
270,44399
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(SAMSUN) Gazetecilik SÖZ 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 352.102
313.269
288.000
212.349		 273,42982
291,93593
287,31278
304,57722
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 80+2
80+2
80+2
60+2		 82
82
82
62		 378.412
354.175
362.000
232.212		 269,03443
285,11819
275,95158
297,91017
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Gazetecilik SÖZ 80+2
80+2
75+2
75+2		 82
82
77
77		 388.873
344.869
329.000
213.159		 267,31832
286,61859
280,88587
304,29959
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ISPARTA) Gazetecilik SÖZ 80+2
70+2
60+2
60+2		 82
72
62
62		 415.818
362.036
378.000
251.533		 263,05192
283,84599
273,80723
291,94801
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 70+2
70+2
60+2
55+2		 72
72
62
57		 417.928
386.880
378.000
195.987		 262,70672
279,97302
273,74440
310,48677
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KAYSERİ) Gazetecilik SÖZ 85+3
85+3
80+2
80+2		 88
88
82
82		 434.523
397.241
391.000
242.716		 260,15003
278,39628
272,06789
294,57882
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 453.742
409.531
410.000
262.796		 257,26298
276,54902
269,49841
288,61013
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik
(İÖ)		 SÖZ 50+2
50+2

 52
52

 485.659
486.342

 252,58461
265,61667
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(MALATYA) Gazetecilik SÖZ 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 486.762
446.200
498.000
246.229		 252,42387
271,19034
258,91568
293,50387
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 512.328
461.894
481.000
255.288		 248,81992
269,02003
260,87958
290,84909
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gazetecilik
(%50 İndirimli)		 SÖZ 25+0
27+0
22+0
 25
27
22
 533.043
644.475
824.000
 245,93365
245,61718
226,34198
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ISPARTA) Gazetecilik
(İÖ)		 SÖZ 80+2
70+2
60+2
60+2		 82
72
62
62		 548.774
472.045
491.000
293.982		 243,79348
267,59630
259,76802
279,95515
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Gazetecilik SÖZ 90+3
90+3
70+2
60+2		 93
93
72
62		 557.784
481.088
442.000
260.909		 242,56031
266,32429
265,51212
289,16742
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Gazetecilik
(İÖ)		 SÖZ 80+2
80+2
75+2
75+2		 82
82
77
77		 568.950
498.850
524.000
275.141		 241,04364
263,94507
256,00331
285,10481
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 60+2
60+2
40+1
40+1		 62
62
41
41		 588.404
489.293
503.000
273.954		 238,44600
265,21873
258,34339
285,44340
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 595.011
526.815
562.000
277.053		 237,55246
260,25215
251,99948
284,57900
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik
(Uzaktan Öğretim)		 SÖZ 100+3


 103


 600.506


 236,81975
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 70+2
70+2

 72
72

 601.161
592.309

 236,73056
251,93579
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 603.490
533.596
589.000
269.590		 236,41593
259,36479
249,19485
286,66411
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 80+2
80+2
70+2
60+2		 82
82
72
62		 605.769
545.534
594.000
277.667		 236,12247
257,82147
248,75898
284,41368
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KAYSERİ) Gazetecilik
(İÖ)		 SÖZ 85+3
85+3
80+2
80+2		 88
88
82
82		 612.678
544.443
599.000
290.942		 235,21858
257,96738
248,27046
280,79595
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik
(İÖ)		 SÖZ 60+2
70+2
60+2
60+2		 62
72
62
62		 622.422
576.882
665.000
289.808		 233,93258
253,86249
241,72788
281,08555
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 60+2
60+2

 62
62

 654.409
667.578

 229,80621
242,87978
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ELAZIĞ) Gazetecilik SÖZ 60+2
70+2
70+2
70+2		 62
72
72
72		 658.340
542.887
592.000
286.349		 229,31541
258,17041
248,97924
282,01940
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik
(İÖ)		 SÖZ 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 673.935
601.860
661.000
316.248		 227,38767
250,76805
242,11210
274,19866
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 60+2
60+2
60+2
 62
62
62
 684.501
588.098
607.000
 226,08735
252,46582
247,42134
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Gazetecilik
(İÖ)		 SÖZ 80+2
90+3
70+2
60+2		 82
93
72
62		 734.044
639.829
697.000
304.844		 220,21298
246,17484
238,65622
277,12534
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Gazetecilik
(Ücretli)		 SÖZ 1+0


 1


 761.483


 216,77364
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Gazetecilik
(İngilizce) (Burslu)		 SÖZ 3+0
8+0
13+0
13+0		 3
3
6
13		 765.640
Dolmadı
Dolmadı
345.404		 216,21348
Dolmadı
Dolmadı
267,13545
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik
(İÖ)		 SÖZ 80+2
80+2
70+2
60+2		 82
82
72
62		 765.705
649.376
731.000
313.694		 216,20440
245,02789
235,47439
274,86110
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ELAZIĞ) Gazetecilik
(İÖ)		 SÖZ 60+2
70+2
70+2
70+2		 62
72
72
72		 806.518
677.241
849.000
311.133		 208,37700
241,75238
223,28399
275,50410
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) Gazetecilik SÖZ 5+0
5+0
5+0
5+0		 5
5
5
5		 811.013
634.408
719.000
364.192		 206,49079
246,82203
236,59396
262,77613
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Gazetecilik
(%50 İndirimli)		 SÖZ 10+0








ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KAYSERİ) Gazetecilik
(Uzaktan Öğretim)		 SÖZ 50+2


 29


 Dolmadı


 Dolmadı
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik
(İÖ)		 SÖZ 50+2
50+2
40+1
 51
52
41
 Dolmadı
661.636
704.000
 Dolmadı
243,57948
238,07012
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gazetecilik
(%50 İndirimli)		 SÖZ 30+0
10+0
20+0
26+0		 13

4
11		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gazetecilik
(%50 İndirimli)		 SÖZ 47+0


 15


 Dolmadı


 Dolmadı
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Gazetecilik
(%50 İndirimli)		 SÖZ 25+0
10+0
14+0
14+0		 8
7
7
14		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
511.922		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
229,47170
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 50+2


 47


 Dolmadı


 Dolmadı
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Gazetecilik
(%50 İndirimli)		 SÖZ 30+0


 19


 Dolmadı


 Dolmadı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Gazetecilik
(%50 İndirimli)		 SÖZ 68+0
16+0
16+0
27+0		 4
16
16
21		 Dolmadı
788.603
877.000
Dolmadı		 Dolmadı
228,51533
218,35816
Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Gazetecilik
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SÖZ 25+0
20+0
25+0
44+0		 6
18
18
20		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) Gazetecilik SÖZ 5+0
6+0
7+0
10+0		 3
6
7
10		 Dolmadı
744.124
714.000
414.847		 Dolmadı
233,96701
237,11827
251,55966
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Gazetecilik
(Burslu)		 SÖZ 10+0
10+0
4+0
4+0		 5
9
4
4		 Dolmadı
Dolmadı
586.000
286.683		 Dolmadı
Dolmadı
249,53431
281,92832
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Gazetecilik bölümü taban puanları bu yıl kaç oldu? YKS 2021 Gazetecilik taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları 4 yıllık!
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