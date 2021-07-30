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Haberler Eğitim Haberleri İstanbul Arel Üniversitesi taban puanları 2021 | İstanbul Arel Üniversitesi 2 - 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları tablosu
Giriş Tarihi: 30.7.2021 09:03 Son Güncelleme: 30.7.2021 09:04

İstanbul Arel Üniversitesi taban puanları 2021 | İstanbul Arel Üniversitesi 2 - 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları tablosu

İstanbul Arel Üniversitesi taban puanları 2021 | İstanbul Arel Üniversitesi 2 - 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları tablosu

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteli olmaya hazırlanan yüz binlerce aday üniversite tercih işlemleri için kolları sıvadı. Adaylar, hedeflerindeki üniversitelerin taban puanları, yüzdelik dilimleri, sıralamaları ve kontenjanları için araştırma yapıyor. Bu noktada, İstanbul Arel Üniversitesi taban puanları da araştırılıyor. 2021 İstanbul Arel Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması haberimizde yer alıyor. İşte İstanbul Arel Üniversitesi sıralama ve taban puanları!

İki milyonun üzerinde öğrencinin girdiği YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) açıklandı. Sınav sonuçlarına erişen adaylar, tercih yapacakları üniversiteler hakkında araştırmaya koyuldu. Üniversite taban puanları araştırmalarında İstanbul Arel Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması da gündeme geliyor. İstanbul Arel Üniversitesi 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgileri haberimizde.

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2021

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (Burslu) (Burslu) SAY 40 501,85576 14.578
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 6 450,50647 54.114
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Burslu) SAY 5 427,88097 73.916
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Burslu) (Burslu) DİL 8 406,35441 13.988
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 5 393,13455 106.522
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 5 386,46385 113.583
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 5 386,01935 142.546
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Burslu) SAY 4 378,90680 121.970
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Mimarlık (Burslu) (Burslu) SAY 5 372,91382 128.973
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 6 372,62381 129.332
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Turist Rehberliği (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 6 369,09352 181.927
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Psikoloji (Burslu) (Burslu) EA 13 366,98391 94.159
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Makine Mühendisliği (Burslu) (Burslu) SAY 3 365,10114 138.538
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Burslu) (Burslu) SÖZ 4 360,91591 46.749
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) SAY 7 357,50822 148.456
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) SAY 10 350,74280 157.821
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) (Burslu) SÖZ 6 348,77739 66.635
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (Burslu) (Burslu) TYT 8 340,82660 269.794
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sinema ve Televizyon (Burslu) (Burslu) SÖZ 5 337,13180 91.094
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 8 336,91698 284.546
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Burslu) (Burslu) SÖZ 5 333,26056 100.797
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (Burslu) SÖZ 5 332,54042 102.632
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Burslu) (Burslu) SAY 3 332,38281 186.999
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Turist Rehberliği (Burslu) (Burslu) TYT 6 332,30263 303.218
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) (Burslu) SAY 10 332,17609 187.375
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gazetecilik (Burslu) (Burslu) SÖZ 5 324,35020 125.514
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 4 322,91627 207.724
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uçak Teknolojisi (Burslu) (Burslu) TYT 9 322,51503 347.384
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (Burslu) SÖZ 5 320,78331 136.529
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (Burslu) TYT 11 319,60362 361.450
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) SAY 5 318,49736 213.113
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (Burslu) SÖZ 6 317,21465 148.299
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 4 315,72047 231.594
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Burslu) (Burslu) EA 6 315,40501 232.673
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 7 313,87179 391.739
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) (Burslu) EA 4 312,78735 242.117
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 12 312,35259 400.199
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 4 310,99680 407.769
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) EA 9 309,99541 252.265
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık (Burslu) (Burslu) SAY 8 308,28041 234.723
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Mimarlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 30 307,76104 235.935
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (Burslu) (Burslu) EA 4 306,26162 266.426
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Anestezi (Burslu) (Burslu) TYT 11 305,39143 440.965
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (Burslu) (Burslu) TYT 6 304,44439 446.803
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 8 301,72113 464.274
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme (Burslu) (Burslu) EA 4 299,32250 294.644
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (Burslu) EA 6 298,86917 296.611
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Anestezi (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 298,00704 489.177
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Fizyoterapi (Burslu) (Burslu) TYT 11 297,80098 490.523
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) EA 4 297,62143 302.049
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Fizyoterapi (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 7 295,34828 507.485
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Adalet (Burslu) (Burslu) TYT 7 293,92659 517.570
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İnşaat Teknolojisi (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 5 292,44528 528.235
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 11 291,43341 535.714
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Mimari Restorasyon (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 6 291,12053 538.079
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu) TYT 9 289,07569 553.719
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 4 288,65341 343.111
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 9 288,51723 557.984
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 25 288,46190 284.929
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sosyoloji (Burslu) (Burslu) EA 4 288,27373 344.930
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Burslu) (Burslu) TYT 6 287,97439 562.083
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 21 286,03850 291.786
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) EA 4 285,70534 357.388
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik (Burslu) (Burslu) TYT 8 284,97613 585.775
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 17 284,81023 295.298
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Burslu) (Burslu) TYT 6 284,38126 590.584
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 34 284,18044 297.144
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 25 283,61175 298.774
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 25 283,32949 299.656
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 7 283,22599 600.102
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) (Burslu) TYT 7 281,60507 613.480
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (Burslu) TYT 6 281,55047 613.965
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Mimari Restorasyon (Burslu) (Burslu) TYT 9 281,51132 614.300
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Mekatronik (Burslu) (Burslu) TYT 6 279,35521 632.489
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Psikoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 52 279,28679 390.982
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İnşaat Teknolojisi (Burslu) (Burslu) TYT 8 277,85159 645.450
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 6 274,82403 672.136
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) (Burslu) TYT 7 274,53915 674.661
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) (Burslu) TYT 12 273,94690 680.015
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu) TYT 6 273,71620 682.158
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (Burslu) EA 5 273,48967 423.714
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 6 273,39206 685.077
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronik Teknolojisi (Burslu) (Burslu) TYT 6 273,23892 686.518
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Burslu) (Burslu) EA 3 272,83843 427.562
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 55 272,54600 333.915
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) (Burslu) TYT 6 272,40204 694.196
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Makine (Burslu) (Burslu) TYT 8 271,89646 698.921
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 270,19088 714.943
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Moda Tasarımı (Burslu) (Burslu) TYT 5 270,07421 716.041
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Basım ve Yayım Teknolojileri (Burslu) (Burslu) TYT 4 270,00427 716.697
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (Burslu) EA 10 269,70478 446.674
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 3 268,08543 735.077
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) (Burslu) TYT 6 267,34855 742.208
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 6 266,73399 748.345
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) (Burslu) TYT 5 266,16586 753.956
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) (Burslu) TYT 3 264,32169 772.391
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 4 263,62748 779.358
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (Burslu) TYT 5 260,91615 807.356
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) (Burslu) TYT 7 259,98553 817.278
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 3 258,99056 827.817
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Lojistik (Burslu) (Burslu) TYT 5 257,92649 839.291
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) (Burslu) TYT 11 257,77986 840.832
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Dış Ticaret (Burslu) (Burslu) TYT 8 257,25425 846.380
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) (Burslu) TYT 5 256,59940 853.613
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) (Burslu) TYT 5 254,93304 871.826
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 52 254,28333 879.040
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme Yönetimi (Burslu) (Burslu) TYT 7 252,81421 895.608
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 5 251,73696 907.917
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 43 250,70534 422.078
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Anestezi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 44 248,17406 948.798
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 64 245,82787 975.858
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 8 245,16845 983.729
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Psikoloji (Ücretli) (Ücretli) EA 20 244,28159 630.047
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uçak Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 42 241,06499 1.032.497
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli) TYT 16 237,13758 1.079.542
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SÖZ 21 236,40136 603.594
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uçak Teknolojisi (Ücretli) (Ücretli) TYT 9 232,45816 1.137.197
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 47 231,05034 530.994
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 230,37092 1.163.509
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 31 229,51329 541.473
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 49 229,40189 767.825
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 42 229,27261 1.177.533
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 34 229,25361 769.324
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 39 226,22443 1.217.516
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 43 226,18779 1.218.010
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) (Ücretli) TYT 8 224,05600 1.246.259
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SÖZ 30 223,49855 706.336
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 59 222,88820 1.261.826
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sosyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 21 219,64142 878.179
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 51 217,03120 1.340.276
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 34 216,50581 644.490
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Lojistik Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 25 216,49278 913.305
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 216,26292 1.350.643
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 17 215,72757 921.058
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 10 215,62139 922.091
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Anestezi (Ücretli) (Ücretli) TYT 15 214,06092 1.380.798
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 21 213,85304 938.670
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 21 213,15491 944.438
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 21 212,87949 946.623
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 68 212,76802 1.398.387
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) DİL 47 212,31482 77.471
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sinema ve Televizyon (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SÖZ 25 211,41926 795.104
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 21 211,16776 958.661
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 38 210,52115 1.429.492
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 21 209,70879 967.026
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SÖZ 30 209,16708 804.126
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gazetecilik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SÖZ 30 208,39301 806.482
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SÖZ 34 208,18201 807.010
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 51 207,71499 1.469.028
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 27 206,37461 979.334
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 21 206,02995 980.182
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Adalet (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 38 205,32986 1.502.962
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SÖZ 25 204,95051 813.243
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Turist Rehberliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 202,82298 1.538.878
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 34 202,75540 985.418
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Turist Rehberliği (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 202,49825 1.543.463
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Anestezi (İÖ) (Ücretli) (Ücretli) TYT 8 202,03737 1.550.222
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Fizyoterapi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 59 201,44252 1.558.915
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 21 200,93345 987.417
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 197,07186 1.620.139
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SÖZ 34 195,15412 820.717
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Mekatronik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 193,40851 1.665.971
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 38 193,26990 1.667.545
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 51 190,64114 1.694.383
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 190,48093 1.695.755
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 10
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 17
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 37
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 17
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Basım ve Yayım Teknolojileri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 20
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Dış Ticaret (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 42
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 42
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 30
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronik Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Fizyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 38
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 26
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 25
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 25
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İnşaat Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 42
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İnşaat Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 29
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme Yönetimi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 38
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Lojistik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 30
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Makine (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 42
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Mimari Restorasyon (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 51
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Mimari Restorasyon (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Moda Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 25
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 38
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 38
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 30
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 17
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 17
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 63
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 42
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 21
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 25
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 47
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 25
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İstanbul Arel Üniversitesi taban puanları 2021 | İstanbul Arel Üniversitesi 2 - 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları tablosu
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