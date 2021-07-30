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Giriş Tarihi: 30.7.2021 09:02 Son Güncelleme: 30.7.2021 09:02

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü taban puanları güncellendi! 2021 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü taban puanları güncellendi! 2021 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adaylar tercih işlemleri öncesinde gitmek istedikleri üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Üniversitesi taban puanları da bu noktada merak konusu oldu. 2021 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz. İşte, YKS sonuçları sonrası merakla araştırılan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü taban puanları!

ÖSYM, iki milyonu aşkın üniversite adayının heyecanla beklediği YKS sonuçlarını erişime açtı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adayların gözü tercihlere çevrildi. Tercih işlemleri öncesinde ise üniversitelerin taban puanları araştırılmaya başladı. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. 2021 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü taban puanları, kontenjanlar, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri tablosunu bu başlık altından görebilirsiniz.

Program Adı Öğr. S. Puan T. 2021 Kont. O.B. Kont. 2020 Başarı S. 2020 Taban P.
Fen Fakültesi
Fizik (İngilizce) 4 SAY 60 2 171000 342.05637
Fotonik (İngilizce) 4 SAY 40 1 276000 291.70459
Kimya (İngilizce) 4 SAY 60 2 244000 304.23787
Kimya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 4 SAY 2 311000 279.54894
Matematik (İngilizce) 4 SAY 60 2 212000 318.94764
Matematik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 4 SAY 1 258000 298.70697
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) 4 SAY 60 2 49100 456.24689
Mimarlık Fakültesi
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) 4 SAY 50 2 126000 375.83022
Mimarlık (İngilizce) 4 SAY 110 3 71200 430.93580
Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) 4 SAY 70 2 284000 288.88221
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 90 3 18300 495.96781
Biyomühendislik (İngilizce) 4 SAY 50 2 84900 415.60098
Çevre Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 50 2 228000 311.37950
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 70 2 36500 471.56935
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 40 1 92500 407.41555
Gıda Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 60 2 153000 354.43132
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 80 2 135000 367.74178
Kimya Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 60 2 66700 436.13115
Makine Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 80 2 44500 461.67950
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 50 2 125000 376.61397
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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü taban puanları güncellendi! 2021 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
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