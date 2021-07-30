Kastamonu Üniversitesi taban puanları güncel liste! YKS 2021 Kastamonu Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

İki milyonun üzerinde öğrencinin girdiği YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) bugün açıklandı. Sınav sonuçlarına erişen adaylar, başvuru yapacakları üniversiteler hakkında araştırmaya koyuldu. Üniversite taban puanları araştırmalarında Kastamonu Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması da gündeme geliyor. Kastamonu Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgileri haberimizde.

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.

2020

2019

2018

2017 Yer.

2020

2019

2018

2017 Başarı

Sırası

2020

2019

2018

2017 Taban

Puanı

2020

2019

2018

2017 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 80+2

70+2

60+2

60+2 82

72

62

62 22.750

14.553

15.300

14.324 489,48793

479,43136

470,63223

460,59605 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50+2

50+2

70+2

70+2 52

52

72

72 101.623

124.175

143.000

114.215 398,01326

339,46125

309,03786

321,86466 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 50+2

50+2

30+1

— 52

52

31

— 129.864

141.533

144.000

— 372,15120

326,84165

307,92486

— KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) SAY 90+3

90+3

90+3

90+3 93

93

93

93 190.681

200.380

205.000

151.595 330,26506

294,76892

277,13858

297,16274 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği SAY 65+2

60+2

50+2

50+2 67

62

52

52 208.113

230.252

232.000

194.162 320,98188

282,67652

267,16299

266,61187 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) SAY 70+2

80+2

80+2

70+2 72

82

82

72 222.812

195.087

131.000

85.461 313,76555

297,19075

316,51198

353,67486 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ebelik (Fakülte) SAY 50+2

50+2

30+1

— 52

52

31

— 227.663

236.305

236.000

— 311,52940

280,42028

265,61543

—